Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Jesewitzer Gemeinderat tagt in der Aula

Die letzte turnusmäßige Gemeinderatssitzung fiel wegen Corona aus – nun soll es am 7. Mai weitergehen. Um 19.30 Uhr tagt das Jesewitzer Gremium in der Aula der Grundschule Jesewitz, Schulstraße 11. Der Ort wurde bewusst gewählt, damit die geltenden Abstandsregeln eingehalten werden können. Einer der ersten Tagesordnungspunkte ist die Einwohnerfragestunde. Dann geht es unter anderem um die Aufstellung des Bebauungsplanes „ Ochelmitz West“ sowie die Vergabe verschiedener Planungsleistungen, so für die Außenanlagen am Dorfgemeinschaftshaus Gotha, die Entschlammung des Dorfteiches Ochelmitz, den Radwegeanbau von der B 87 Bötzen bis Liemehna.

Anzeige

Die Eilenburger können kreativ werden

Das DRK-Jugendhaus VI Cloud Eilenburg hat eine Mitmach-Aktion gestartet. „Wir suchen Malereien, Zeichnungen, Fotos und Collagen, die gerade in dieser Zeit zu Hause entstanden sind. Die wollen wir dann am Zaun entlang des Skaterparks ausstellen“, sagt Sven Wildberger. André Steinert zeigt, worum es geht: Stay Creativ – Bleib kreativ, steht auf einem Banner. Ein erstes Kunstwerk hängt schon: Es zeigt ein Foto, auf dem Sven Wildberger und Guido Kanitz abgebildet sind – mit Mundschutz. Der Zaun ist etwa 50 Meter lang – es ist also ausreichend Platz für die Kunst im öffentlichen Raum. Wer mitmachen will, schickt seine Werke im A4-Format an die E-Mail: house6cloud@drk-eilenburg.de.

Weitere LVZ+ Artikel

André Steinert (37) und Sven Wildberger (54) vom Jugendhaus VI Cloud Eilenburg laden zur Mitmachausstellung. Wer will, kann den Zaun an der Skateranlage mit Bildern und Fotocollagen gestalten. Quelle: Nico Fliegner

Maskennäherin nicht mehr aktiv

Bei der Bad Dübenerin Katja Heinrich, die in der Kohlhaasstraße wohnt, schrillt seit Tagen die Türklingel. Nachdem bekannt wurde, dass sie Dutzende Stoffmasken nähte, diese für zwei Euro das Stück verkauft und das Geld der Tafel spenden will, wollten viele eine Maske haben. Die über 100 Stück sind nun alle, Nachschub gibt es erstmal nicht, informierte sie und bittet, nicht mehr zu klingeln, da Hunde im Haushalt leben.

Dübens Rathaus will Anfang Mai wieder öffnen

Seit Wochen arbeitet Bad Dübens Verwaltung im Ausnahme-Modus – genau genommen in einer A- und B-Besetzung. Mit Blick auf die Dienst-Sicherstellung arbeitet ein Teil der Verwaltung von zu Hause aus, der andere im Rathaus. Gewechselt wird wochenweise, die Übergabe erfolgt telefonisch. Auch wenn von Normalität dann weiter keine Rede sein kann, laufen die Vorbereitungen zur Rückkehr in den Rathaus-Alltag aber bereits. Geplant ist dieser zum 4. Mai, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Erarbeitet beziehungsweise schon umgesetzt werde ein Konzept, wie die Termin-Vergabe an die Bürger erfolgen soll, die im Rathaus Angelegenheiten zu erledigen haben. Entsprechende Schutzmaßnahmen wie Plexiglas-Abtrennungen wurden und werden noch eingebaut.

Fragebogen ausfüllen zur Mulde

Natur- und Hochwasserschutz unter einen Hut zu bekommen – das ist das Ziel der Projektidee „Lebendige Mulde“. Gerade auf der stark mäandernden und damit einzigartigen Strecke zwischen Eilenburg und Bad Düben, wo Flora und Fauna bereits unter besonderem Schutz stehen, soll der Mulde mehr Raum gegeben werden. Dabei steht ein nachhaltiger Umgang mit den Fluss-Auen im Mittelpunkt. Je besser diese geschützt werden, desto artenreicher und größer ist der Wasserrückhalt in der Landschaft.

Die Akzeptanz eines Naturschutzprojektes in dieser Größenordnung lebt vor allem von und mit den Menschen, die es gestalten. Deshalb können Bürger des Landkreises ihre Meinung zur Projektidee abgeben. Bis 5. Mai lässt sich dazu ein Fragebogen online ausfüllen oder herunterladen. Er ist im Beteiligungsportal des Landkreises unter der Internetadresse https://mitdenken.sachsen.de/mulde zusammen mit weiteren Informationen zum Thema zu finden.

Im Rahmen eines Bundesförderprogrammes soll beim Projekt „Lebendige Mulde“ erprobt werden, wie technische und ökologische Maßnahmen so zusammenwirken können, dass Naturschutz- und Hochwasserschutzziele erreicht werden und eine Nutzung der Aue weiterhin möglich ist. In einer Machbarkeitsstudie werden vier mögliche Maßnahmenbereiche, die zusammen 1100 Hektar ergeben, zwischen Eilenburg und Bad Düben untersucht. Angelegt ist die Studie auf zwei Jahre. Die Ortslagen werden hochwasserseitig nicht schlechter gestellt, aber langfristig durch eine Balance aus baulich-technischem und natürlichem Wasserrückhalt besser geschützt.

Von lvz