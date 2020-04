Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Bad-Kiosk öffnet ab 1. Mai

Ein Saisonstart für das Natursportbad mit Camp in Bad Düben ist wegen der Corona-Krise noch nicht in Sicht – dennoch gibt es aus der Freizeiteinrichtung auf der Hammermühle gute Nachrichten. „Wir freuen uns, den Kiosk mit einem attraktiven Außer-Haus-Angebot öffnen zu dürfen. Wir sind ab dem 1. Mai am Wochenende und an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr da und bieten eine Auswahl an Speisen und Getränken zum Mitnehmen an“, so Susann Schmieder, Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing vom Bad-Betreiber Heide Spa Hotel & Resort. Es gelten umfangreiche Hygiene- und Schutzmaßnahmen, damit Gäste und Mitarbeiter gesund bleiben.

www.natursportbad.de sowie auf der Facebook- und Instagram-Seite des Natursportbades

Tafelausgabe in Eilenburg öffnet am Mittwoch

Der Tafelverein Delitzsch öffnet am Mittwoch wieder seine Ausgabestelle in der Dr.-Belian-Straße 6 in Eilenburg. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften können sich dort Bedürftige in der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr Lebensmittelkisten abholen. Auch die Ausgabestelle in Delitzsch hat geöffnet – von Dienstag bis Freitag jeweils von 13 bis 15 Uhr in der Leipziger Straße 17b. In Eilenburg werden nach Tafelangaben im Schnitt 450 Personen, in Delitzsch 800 Personen pro Woche mit Lebensmitteln versorgt.

Innenhof in der Eckartstraße wird gestaltet

Rüttelplatte und Bagger im Einsatz: Im Wohnviertel an der Eckartstraße herrscht in diesen Tagen rege Bautätigkeit. Im Auftrag der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (EWV) stellt dort die Muldental-Service GmbH aus Wurzen den Innenhof her. Unter anderem entstehen eine Zufahrt und Stellflächen für Autos, die Mieter perspektivisch nutzen können. Die EWV hat in dem Wohngebiet kräftig investiert. Die mit 1800 Wohnungen größte Vermieterin der Stadt hat die dortigen 16 Wohnungen in ruhiger Innenstadtlage im vergangenen Jahr für rund 2,6 Millionen Euro umfassend saniert. In das gesamte Karree Eckartstraße/Wallstraße/ Karlstraße sind in den vergangenen drei Jahren bereits über fünf Millionen Euro geflossen.

Im Wohnkarree an der Eckartstraße in Eilenburg wird der Innenhof hergerichtet. Dort entstehen eine Zufahrt und Pkw-Stellplätze. Quelle: Nico Fliegner

Gewerbeverein unterstützt lokale Unternehmen

Auf der Internetseite des Tourismus- und Gewerbevereins (TGV) der Stadt Eilenburg sind Firmen aufgeführt, die derzeit ihre Angebote und Leistungen wegen der Corona-Krise nur eingeschränkt den Kunden zur Verfügung stellen können. Darunter sind unter anderem Gastronomiebetriebe, die einen Lieferservice anbieten. Die Liste werde ständig aktualisiert, so der TGV. Die Eilenburger haben so die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen.

Anangeln findet nicht statt

Die ersten Veranstaltungen für dieses Jahr hat der Sportfischerverein Petri Heil Eilenburg wegen Corona schon absagen müssen. Nun kommt die nächste Information: Das für den 9. Mai geplante Anangeln an der Insel Alsen findet ebenfalls nicht statt.

Schloßaue : Am 1. Mai gibt’s Erbsensuppe

Am 1. Mai auf der Freifläche des Eilenburger Gartenlokals Schloßaue sitzen, Suppe aus der Gulaschkanone essen und Mai-Schorle genießen – Corona verhindert dieses traditionelle Zusammensein in diesem Jahr. Zumindest auf die lukullischen Annehmlichkeiten müssen die Eilenburger aber nicht verzichten. „Aus alter Tradition wollen wir am 1. Mai wieder Erbseneintopf mit Wiener Würstchen aus der Gulaschkanone anbieten. In diesem Jahr leider nur zum Abholen, da der Garten noch nicht zum Verweilen geöffnet werden darf“, kündigt Wirtin Ute Deubel an. Auch wenn sie sich bisher noch nicht für einen prinzipiellen Essens-Abholservice entscheiden konnte, sei die Entscheidung für die spezielle Mai-Aktion aus dem Bauch heraus gefallen. „Wir hatten auch einige Anfragen von Gästen.“ Ab 11 Uhr steht am 1. Mai die Gulaschkanone für den reinen Abholservice bereit. Eigene Behälter können mitgebracht werden, „wir haben aber extra Gefäße besorgt, sodass die Essens-Mitnahme auch so möglich ist.“

KSB : Sporttag wohl erst im September

Der Vorstand des Kreissportbundes ( KSB) Nordsachsen hat aufgrund der Corona-Krise entschieden, den für den 11. Mai geplanten Kreissporttag mit Neuwahlen in den September zu verschieben. Geplant ist dieser nun am 21. September im Bürgerhaus in Eilenburg, teilt der KSB auf seiner Internetseite mit.

Garten-Projekt in Eilenburg startet

Zwischen dem Kinder- und Jugendtreff Just sowie Wohnblöcken in der Beethovenstraße in Eilenburg Ost soll ein Gemeinschaftsgarten entstehen. Eigentlich wollte das Team um Streetworker Sven Wildberger längst damit loslegen, für einen ersten Workshop Mitte März wurden Leute gesucht. Doch Corona brachte das Projekt ins Stocken. Denn die Ansammlung von mehreren Menschen, die dann noch zusammen einen Garten anlegen und an Hochbeeten werkeln – das ist derzeit nicht erlaubt. Beginnen soll das Vorhaben jetzt aber trotzdem.

Ist Corona mal vorbei, soll auch der Gemeinschaftsgarten in Eilenburg Ost mit Leben erfüllt werden. Leute jeden Alters und unterschiedlicher Herkunft können mitmachen. Ein entsprechendes Konzept hatte Sven Wildberger schon vor Jahren bei der Stadtverwaltung eingereicht. Gemeinschaftsgärtner werden immer noch gesucht. Die können sich bei Sven Wildberger melden.

Kontakt Sven Wildberger: 0160 93309696

