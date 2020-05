Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Versammlung verschoben

Die Einwohnerversammlung für den Stadtteil Berg wird verschoben. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde unter Berücksichtigung der Kontaktbeschränkungen während der gegenwärtigen Pandemielage der für den Monat Mai festgelegte Termin auf die zweite Jahreshälfte verschoben. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Anzeige

Städtisches Archiv hat wieder geöffnet

Das städtische Archiv in der Dr.-Belian-Straße 3 in Eilenburg hat wieder für Besucher geöffnet. Interessenten können vorab unter Telefon 03423 652194 einen Termin vereinbaren.

Weitere LVZ+ Artikel

Schnaditzer hat sein Schachbrett im Garten

Mathias Mieth aus Schnaditz spielt Schach auf seinem Grundstück. Heike NyariIn Schnaditz wird Outdoor-Schachgespielt. Das herrliche Wetter der vergangenen Tage lockte zahlreiche Menschen ins Freie, um Radtouren und Spaziergänge zu unternehmen. Mathias Mieth nutzte die Gunst der Stunde, um seine großen Schachfiguren vom König bis zum Bauern aufzubauen. Diese stellte er in stilisierter Form und in zweifarbiger Ausfertigung aus Holzpfosten her. Extra dafür hatte sich der 57-Jährige, der seit letztem Jahr neuer Ortsvorsteher im Bad Dübener Ortsteil ist, auf seinem Grundstück ein 25 Quadratmeter großes Outdoor-Schachbrett aus verschiedenfarbigen Betongehwegplatten bauen lassen. Nun wartet er auf die Gelegenheit, wieder passionierte Schachspieler zur gemeinsamen Partie einladen zu können.

Gärtnerei Meier ist geöffnet

Das Gartencenter im Körbitz-weg steht zum Verkauf. Auf dem Internet-Portal immowelt werden seit einigen Tagen der Betrieb samt Wohnhaus und rund 20 000 Quadratmeter Areal für rund 1,2 Millionen Euro angeboten. Adina und Jochen Meier wollten sich dazu nicht äußern. Gestern meldete sich Jochen Meier doch am LVZ-Telefon und sagte, dass das Gartencenter nach wie vor geöffnet sei. „Wir sind für unsere Kunden da und wollen die Gärtnerei auch nach einem eventuellen Verkauf betreiben.“

Geöffnet sei montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 19 Uhr.

Von lvz