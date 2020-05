Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Doberschützer Amt bietet Termine an

Das Doberschützer Gemeindeamt bleibt bis auf Weiteres für jeglichen Besucherverkehr geschlossen. Ab dem 11. Mai besteht die Möglichkeit, mit telefonischer Voranmeldung einen Termin in der Verwaltung zu vereinbaren. Speziell für die Meldebehörde ist die Terminvereinbarung unter 034244/54016 möglich.

Tatjana Meissner kommt im November nach Eilenburg

Zwei neue Meldungen aus dem Eilenburger Bürgerhaus: Die für 12. Mai geplante Veranstaltung mit der Kabarettistin Tatjana Meissner fällt aus und wird auf den 10. November verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Wegen Corona muss der Tanztee im Mai gestrichen werden.

Städtisches Archiv hat wieder geöffnet

Das städtische Archiv in der Dr.-Belian-Straße 3 in Eilenburg hat wieder für Besucher geöffnet. Interessenten können nach Angaben der Stadtverwaltung vorab unter Telefon 03423 652194 einen Termin vereinbaren.

Feste in Doberschütz fallen aus

Die Corona-Pandemie sorgt in der Gemeinde Doberschütz für weitreichende Absagen von Veranstaltungen. So wurden alle Maifeuer abgesagt ebenso der Tanztee. Betroffen sind auch das Dorffest in Sprotta am 22. August und das Doberschützer Stoppelfest Anfang September.

Baden im Kiessee Laußig ist verboten

Das Baden sowie andere wassersportliche Aktivitäten im Kiessandtagesbau Laußig sind strengstens verboten. Darauf weist die Mitteldeutsche Baustoffe GmbH hin, die Eigentümer des Gewässers ist. Untersagt ist auch das Betreten des Betriebsgeländes. Bei Zuwiderhandlungen werde vom Hausrecht Gebrauch gemacht.

Jesewitzer Rat tagt am Donnerstag in der Aula

Donnerstagabend um 19.30 Uhr tagt der Jesewitzer Gemeinderat in der Aula der Grundschule Jesewitz. Einer der ersten Tagesordnungspunkte ist die Einwohnerfragestunde. Dann geht es um die Aufstellung des B-Planes „ Ochelmitz West“ sowie die Vergabe von Planungsleistungen für die Außenanlagen am Dorfgemeinschaftshaus Gotha, die Entschlammung des Dorfteiches Ochelmitz und den Radwegeanbau von der B 87 Bötzen bis Liemehna.

