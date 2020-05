Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Elternbeiträge nur bei Nutzung der Betreuungsangebote

Für Eltern, die in Eilenburg derzeit keine Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen oder Horten nutzen können, fallen bis 24. Mai auch keine Beiträge an. Nur wer die Notbetreuung für systemrelevante Berufe nutzt, entrichtet dafür auch die entsprechenden Elternbeiträge. Von Eltern, die einen Betreuungsvertrag mit einer Tagespflegeperson abgeschlossen haben, wird ebenfalls im Monat Mai der reguläre Elternbeitrag eingezogen. Bei Fragen steht die entsprechende Kindertageseinrichtung oder Tagespflegestelle zur Verfügung.

Pehritzscher fordern 30 km/h-Zone

Auf der Straße am Sportplatz in Pehritzsch sind Autofahrer offenbar zu schnell unterwegs. Das ist in den vergangenen Tagen von Einwohnern häufig beobachtet worden. Der Pehritzscher Ortschaftsrat regt deshalb die Einrichtung einer 30 km/h-Zone an. Das sagte Ortsvorsteherin Andrea Herold im Gemeinderat. Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) will sich nun um einen Vor-Ort-Termin mit der Polizei bemühen.

Wirbel um Spielplatzöffnung in Jesewitz

In der Gemeinde Jesewitz hat die Öffnung von Spielplätzen für Wirbel gesorgt. Erst seien diese freigegeben, einen Tag später wieder gesperrt worden. Grund war, dass die Gemeinde so schnell keine Hinweisschilder anbringen konnte, die auf die notwendigen Hygienevorschriften hinweisen. Demnach müsse weiter ein Abstand bei der Benutzung von Spielplätzen eingehalten werden, sagte Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV). Nunmehr habe alles seine Richtigkeit, die Spielplätze stehen zur Verfügung.

Radfahrerkirche in Gelb gehüllt

Farbenfroher Frühling: Blick von den Muldewiesen, wo eine einzelne Rapspflanze in voller Blüte steht, auf die Radfahrerkirche in Gruna. Die Muldeaue bietet sich um diese Jahreszeit besonders für Spaziergänge und Radtouren an – zum Beispiel auf dem Mulderadweg bis zur Grunaer Kiche. Die wurde im 18. Jahrhundert erbaut und gilt als Wahrzeichen im Dorf. Über die Fähre gelangt man auf die andere Seite der Mulde nach Hohenprießnitz.

Blick auf die Radfahrerkirche in Gruna (Gemeinde Laußig), erbaut im 18. Jahrhundert. Quelle: Nico Fliegner

Trauungen im Standesamt Eilenburg

Bisher geplante Hochzeiten können im Eilenburger Standesamt durchgeführt werden, sind aber auf das Brautpaar und den engsten Personenkreis (maximal 15 Personen) zu beschränken. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilte, werden auch Neuanmeldungen für Trauungen wieder entgegengenommen. Terminvereinbarungen mit dem Standesamt sind unter der Rufnummer 03423 652148 möglich.

Doberschützer Amt bietet Termine an

Das Doberschützer Gemeindeamt bleibt bis auf weiteres für Besucher geschlossen. Ab 11. Mai besteht die Möglichkeit, mit telefonischer Anmeldung einen Termin zu vereinbaren. Speziell für die Meldebehörde ist dies unter 034244/54016 möglich.

Skatepark ist wieder offen

Der Skatepark am Eilenburger Haus VI ist wieder geöffnet. Allerdings nicht für alle, wie das Team von House6 Cloud mitteilt. Schon vor Covid-19 sei zu beobachten gewesen, dass die eigentlichen Nutzer wie Skater, BMXer etc. nur noch selten im Skatepark zu sehen waren, dafür aber viele Besucher. Dann sei es nicht gefahrlos möglich, den Rollsport auszuüben. Nutzen dürfen den Skatepark Skateboarder, BMXer, Scooter und Inliner ab 12 Jahre. Der Basketballplatz bleibt geschlossen.

Die Betreiber weisen darauf hin, dass der Skatepark kein Treffpunkt ist. Maximal 16 Personen dürfen sich dort aufhalten, 8 dürfen die Rollbahnen benutzen. Der Sicherheitsabstand muss eingehalten werden, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen. Der Skatepark wurde 2018 eröffnet. Die Idee zu dieser Anlage geht auf eine Umfrage zurück, die der Jugendstadtrat 2013 startete.

Bundespolizei-Schiff bekommt Geschütz

Die in den letzten eineinhalb Jahren in Dienst gestellten neuen Einsatzschiffe der Bundespolizei werden das erste Mal nach Jahrzehnten wieder mit Munition ausgerüstet. Wie NDR Schleswig-Holstein berichtet, will die Fassmer Werft im niedersächsischen Berne als erstes die „ Bad Düben“ mit einem 57 Millimeter-Geschütz ausrüsten. Dieses Waffensystem komme normalerweise auf Marineschiffen zum Einsatz, wie auf Kriegsschiffen der US-Navy. Zudem solle auf jeder Bordseite ein 12,7 Millimeter-Maschinengewehr montiert werden.

Weil alte Einsatzschiffe ausgemustert werden mussten, hatte der Bundestag im Dezember 2016 rund 180 Millionen Euro für den Kauf von drei hochmodernen Booten freigegeben. Eines davon ist die „ Bad Düben“, die Schwesterschiffe heißen „ Potsdam“ und „ Bamberg.“ Die 86 Meter lange BP 83 wurde im November feierlich auf den Namen der Kurstadt getauft. Das Schiff ist für die Bundespolizei in Neustadt auf den Meeren Europas unterwegs.

Sühnekreuz bei Gotha wieder da

Das an der Straße zwischen Wedelwitz und Gotha stehende Sühnekreuz, das im Januar plötzlich verschwunden war, steht wieder an Ort und Stelle. Das Bauunternehmen Bock aus Groitzsch hatte das Steinkreuz im Auftrag der Gemeinde gesichert und eingelagert, nachdem es in der Grabenböschung lag. Jetzt wurde es wieder aufgestellt und im Erdreich verankert. Ob es jemand mutwillig umgeworfen hatte oder witterungsbedingt umgekippt war, ist weiter unklar. Einige mutmaßten sogar, es sollte gestohlen werden.

Das Sühnekreuz war vermutlich für einen Brudermord im Mittelalter, der sich in der Gegend ereignet haben soll, aufgestellt worden. Es könnte aber auch für einen in den Befreiungskriegen gefallenen oder ermordeten höheren Offizier aufgestellt worden sein. Das Kreuz aus dem Material Braunkohlenquarzit steht unter Denkmalschutz

Doberschütz und Laußig suchen Friedensrichter

Für die Gemeinden Doberschütz und Laußig wird ein neuer Friedensrichter gesucht. Dessen Aufgabe besteht darin, zwischen streitenden Parteien in beiden Kommunen zu schlichten und somit den Rechtsfrieden wieder herzustellen. Das können unter anderem Nachbarschaftsstreitereien sein. Das Verfahren ist für die Streitparteien im Gegensatz zu einem Zivil-Prozess bei Gericht kostengünstig, unbürokratisch und zeitsparend. Außerdem ist ein Friedensrichter, der zunächst für fünf Jahre dieses Amt inne hat, zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet.

Interessierte Einwohner der Gemeinden Doberschütz und Laußig können ihre Bewerbung um dieses Ehrenamt schriftlich bis zum 6. Juni an die Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz, schicken. Für Streitschlichtungen in Streitigkeiten des täglichen Lebens konnten bislang Friedensrichter Jörg Knop und sein Stellvertreter Wilfried Naumann um Rat gefragt werden. Knops Credo in seinem Ehrenamt lautete stets: „Schlichten statt richten“. Die Gemeinde Doberschütz nimmt die Aufgabe der Betreibung einer Schiedsstelle schon seit einigen Jahren auch für die Gemeinde Laußig wahr.

Nähere Auskünfte erhalten Interessenten bei der Gemeindeverwaltung in Doberschütz. Ansprechpartnerin ist Frau Behr, erreichbar unter Telefon 034244 54018.

