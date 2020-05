Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Bibliothek und Museum gut besucht

Nach der vorübergehenden Schließzeit wegen der Corona-Pandemie ist die Eilenburger Stadtbibliothek wieder gut angenommen worden. Wie die Stadtverwaltung informierte, habe es am ersten Tag nach der Wiedereröffnung einen regen Andrang gegeben, sogar Schlangen hätten sich gebildet. Unter den gegebenen Vorsichtsmaßnahmen dürfe nur eine begrenzte Anzahl Besucher die Einrichtung betreten. Die Eilenburger Bibliothek zählt über 1200 Leserinnen und Leser. Insgesamt können über 30 000 Medien ausgeliehen werden. Auch im Museum, das sich im selben Gebäude befindet, gab es in den ersten Öffnungstagen nach den Lockerungen wieder Besucher, aber das Aufkommen sei verhaltener gewesen. Das Museum präsentiert die wechselvolle 1000-jährige Geschichte der Muldestadt.

Bibliothek und Museum im Gebäude Roter Hirsch haben vorerst nur an vier Tagen in der Woche geöffnet: Dienstag und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr und Mittwoch und Freitag von 10 bis 14 Uhr.

Ochelmitz : Teich wird entschlammt

Der Dorfteich in Ochelmitz wird entschlammt. Das hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen und entsprechende Planungsleistungen an das Zscheppliner Büro Knoblich vergeben. Die dafür vorgesehenen Kosten in Höhe von insgesamt 100 000 Euro werden deutlich geringer ausfallen. Sie betragen um die 30 000 Euro. Grund dafür ist, dass der Schlamm nicht entsorgt, sondern am Rand des Teiches dauerhaft abgelagert und befestigt wird. In diesem Fall verfährt die Gemeinde anders als bei bisherigen Sanierungsprojekten von Teichen. Hintergrund ist, dass der Schlamm im Ochelmitzer Gewässer schadstoffbelastet ist und als Sondermüll deklariert und aufwendig entsorgt werden müsste. Er kann demnach nicht auf Feldern ausgebracht werden. Die Kosten für die Teichsanierung belasten derweil den laufenden Haushalt nicht, weil bereits Gelder des Landes aus der Gewässerunterhaltungsumlage zur Verfügung stehen. Der Gemeinderat hat das Vorhaben mehrheitlich beschlossen.

Absage bei Classic meets Bad Düben

Das Konzert der Sächsischen Bläserphilharmonie „Our Sound of Hollywood“ aus der Anrechtsreihe „Classic meets Bad Düben“ am Sonntag im Heide Spa Bad Düben kann auf Grund der aktuellen Lage nicht stattfinden. Das Management des Orchesters und die Veranstaltungsabteilung des Heide Spa sind wegen eines Ersatztermins in engem Austausch. Geplant ist, die Veranstaltung an einem Sonntag im September nachzuholen. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Minister unterwegs in Sachsen

Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther besucht am Sonnabend gemeinsam mit Hans-Uwe Heilmann, dem Vizepräsidenten des Sächsischen Landesbauernverbands, drei landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis Nordsachsen, um sich mit Vertretern der Betriebe über deren Umgang mit dem Thema Dürre auszutauschen. Der Grüne-Politiker besucht die Agrarbetriebe in Sprotta, Mehderitzsch und Torgau.

Classic at home bringt Klassik ins Wohnzimmer

Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis Musikfreunde wieder maskenfrei und ohne Sicherheitsabstand klassische Konzerte besuchen können. Gleichzeitig bietet sich für Künstler die vielleicht einmalige Chance, im Zeitalter von „wir bleiben zuhause“ über moderne Kommunikationsmittel ein viel breiteres Publikum als bisher für die klassische Kultur zu erobern: der Steinway-Flügel oder die Stradivari kommen live via Bildschirm ins Wohnzimmer der Zuhörer.

Diesem Ziel widmet sich das Projekt CLASSIC AT HOME mit Live-Streams aktueller Konzerte großer Stars der internationalen Klassik-Szene über alle bekannten Internet-Kanäle. Projekt-Chef ist Fjodor Elesin, Festspielleiter der Schlossakademie Hohenprießnitz.

Das Projekt ermöglicht einen weltweiten kulturellen Austausch, und allein seit Ende März haben knapp 20 Künstler aus vier Kontinenten – Australien, China, Deutschland, Frankreich, Kasachstan, Russland, Schweiz, USA und Weißrussland – sowie ein Orchester mit ihren Live-Konzerten gezeigt: Musik bringt die Menschen zusammen. Das zeigen auch die zahlreichen Spenden der Zuhörer zur Unterstützung der Musiker, die aktuell komplett ohne ihre Einnahmen durch eigene Konzerttätigkeit auskommen müssen.

Das aktuelle Konzertprogramm (nächstes Konzert aus Salzburg am 17. Mai mit Katie Mahan) ist über www.classic-at-home.de einsehbar, und auch die bisherigen Konzerte dieser Reihe können über das Archiv abgerufen werden.

