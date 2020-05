Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Eilenburg sucht einen Weihnachtsbaum

Ja, ist denn schon Weihnachten? Noch nicht, doch das Fest im Dezember will schon jetzt gut vorbereitet sein. Zur Adventszeit ist der Eilenburger Marktplatz vor dem Rathaus mit einem beleuchteten Weihnachtsbaum geschmückt. Auch in diesem Jahr soll wieder ein ansehnlicher Baum aufgestellt werden. Daher ist die Stadtverwaltung wie jedes Jahr auf der Suche nach Tannen oder Fichten, die Privatpersonen gern abgeben möchten. Der Baum sollte mindestens 12 Meter hoch sein und es sollte sich keine Freileitung in der Nähe des Baumes befinden. Weiterhin muss der Baum gut zu erreichen sein, da die Abholung und Fällung mit schwerem Gerät erfolgt. Auf den Sponsor kommen keine Kosten bezüglich Abholung oder Fällung zu.

Im letzten Jahr kam der Weihnachtsbaum aus dem Garten von Anni Elbe in Doberschütz – eine mächtige Fichte, die Mitte der 1980er-Jahre angepflanzt wurde, gute zwölf Meter Höhe maß und prächtig gewachsen war.

Stadtverwaltung Eilenburg, SG Grünpflege/Baumschutz, Jana Fleck, Telefon 03423 652134, E-Mail: j.fleck@eilenburg

Anmeldungen für die neuen Erstklässler

Für die drei städtischen Grundschulen in Eilenburg stehen die Anmeldetermine fest. Demnach können Eltern, deren Kinder bis zum 30. Juni 2021 das sechste Lebensjahr vollenden, ihre Kinder für den Schulbesuch anmelden – und zwar am 8. September von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr, am 10. September von 8 bis 13 Uhr und am 15. September von 13 bis 18 Uhr.

Mitzubringen sind Geburtsurkunde, Impfausweis und das Anmeldeformular. Außerdem muss an diesem Tag mitgeteilt werden, ob das Kind am Religions- oder Ethikunterricht teilnimmt. Das Kind muss bei dem Termin nicht dabei sein. Die Anmeldung in einer freien Schule sollte bis 15. September schriftlich erfolgen.

Doberschütz berät über Finanzen

Ohne Einwohnerfragestunde findet am 28. Mai die erste Gemeinderatssitzung in Doberschütz nach der Corona-Pause statt. Die Sitzung, die um 19.30 Uhr im Saal Wöllnau beginnt, werde inhaltlich und zeitlich auf das Nötigste begrenzt, so Bürgermeister Roland Märtz ( CDU). Es werde zudem empfohlen, von einem persönlichen Besuch Abstand zu nehmen. Anfragen können ans Gemeindeamt gestellt werden. Die Beantwortung erfolgt innerhalb von 14 Tagen. Haupt-Tagesordnungspunkt ist der Haushaltplan 2020. Zudem geht es um die Aussetzung der Erhebung von Elternbeiträgen und die Ermächtigung des Bürgermeisters zur Vergabe der Bauleistungen „Errichtung von Halte-/Ausstiegsstellen“.

Anfragen an Gemeindeverwaltung Doberschütz per E-Mail info@doberschuetz.de

Biker in Schöna sagen Treffen ab

Die Sächsischen Tourenfahrer in Schöna haben ihr für Pfingsten geplantes Biker-Treffen abgesagt. Grund ist die Corona-Pandemie, teilt der Verein auf seiner Internetseite mit. „Die Gesundheit und Sicherheit aller geht in dieser schwierigen Zeit vor“, so der Vorstand. Das Bikertreffen in Schöna ist mit Hunderten Gästen der jährliche Höhepunkt in dem Dorf.

Supa-Golf wird auch donnerstags gespielt

Am Freitag ist die dritte Supa-Golf-Saison im Bad Dübener Kurpark gestartet. Gespielt werden kann jeweils montags, dienstags, freitags und auch donnerstags zwischen 11 und 21 Uhr sowie im Mai, September, Oktober sonnabends, sonntags und an Feiertagen zwischen 11 und 16 Uhr und im Juni, Juli und August sonnabends und sonntags zwischen 11 und 19 Uhr. Gäste sollten einen Termin für ihre Spielzeit vereinbaren, Tel. 33675 Vital-Center Heide Spa.

Museum plant Ausstellung „Gruß aus Eilenburg “

Das Corona-Virus hat auch den Ausstellungskalender des Eilenburger Stadtmuseums etwas durcheinander gewirbelt. Die für Juni geplante große Sonderschau „Decelith aus Eilenburg“ wurde in das nächste Jahr verschoben. Dafür wird die aktuelle Sonderausstellung „Geboren in Eilenburg“ bis zum 30. August verlängert. Bis „Die Welt der bunten Steine“ ( Lego) ab Ende November Groß und Klein wieder in Erstaunen versetzt, gewährt das Museum unter dem Titel „Gruß aus Eilenburg“ einen Einblick in seine umfangreiche Sammlung Eilenburger Ansichtskarten. Vor allem in den letzten drei Jahrzehnten wurde eine umfangreiche Sammlung von etwa 3500 Eilenburger Ansichtskarten zusammengetragen. Das Museum zeigt einen Querschnitt der schönsten Motive, nach topographischen, chronologischen Gesichtspunkten und Themen beziehungsweise Drucktechniken gegliedert. Gezeigt werden Ansichtskarten aus den letzten 130 Jahren.

Straßensperrungen wegen Bauarbeiten

Kellerstraße und ein Teilbereich des Maxim-Gorki-Platzes in Eilenburg sind noch bis Ende August gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden hier Stromkabel neu verlegt. Es sei insbesondere die Haltverbotsbeschilderung zu beachten.

Ab 25. Mai ist während der täglichen Arbeitszeit der Grabenweg voll gesperrt. Bis 19. Juni werden dort im Auftrag der Stadtwerke Kabel verlegt.

Friedensrichter: Juni-Sprechstunde fällt aus

Die nächste Sitzung der Eilenburger Friedensrichter muss aufgrund der aktuellen Lage ausfallen. Normalerweise beraten Wilfried Weigel und Michael Nölle jeden zweiten Montag im Monat von 15 bis 16 Uhr Hilfesuchende im Rathaus. Die Friedensrichter haben die Aufgabe, kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten im Nachbarschaftsrecht außerhalb eines Gerichtsverfahrens zu schlichten. Sobald die Schiedsstelle wieder öffnen kann, wird über den nächsten Termin zur Sprechstunde informiert. Kontakt Telefon: 03423 6520

