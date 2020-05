Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Badeverbot in der Kiesgrube Laußig

In der Kiesgrube in Laußig ist Baden verboten. Darauf weist die Mitteldeutsche Baustoffe GmbH in Petersberg hin, die dort Kies abbaut. Auch wassersportliche Aktivitäten wie Surfen dürften nicht stattfinden. Überhaupt sei das Betreten des Geländes untersagt. In Sommermonaten wird die Kiesgrube in Laußig, in der schon zu DDR-Zeiten Kies abgebaut wurde, immer wieder vornehmlich in den Abendstunden aufgesucht, um dort zu baden. Baggerseen gelten aber im Gegensatz zu natürlichen Gewässern als gefährlich, denn oft geht es dort wenige Meter flach rein, dann wird es plötzlich mit einem Schlag tief, was viele unterschätzen. Die Gefahr, zu ertrinken, ist groß.

Anmeldetermine für Schüler in Authausen

Am 20., 21. und 22. Juli können Eltern ihre schulpflichtigen Kinder für das Schuljahr 2021/22 in der Grundschule Authausen anmelden. Das ist an allen drei Tagen von 8 bis 12 Uhr möglich. Schulpflicht besteht für Kinder, die bis zum 30. Juni 2021 oder auch 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollendet haben. Mitzubringen sind unter anderem das Anmeldeformular, die Geburtsurkunde und der Impfausweis des Kindes. Wichtig: Beide Elternteile müssen die Anmeldung vornehmen. Die Grundschule in Authausen können Kinder aus den Dörfern Gruna, Laußig, Prisäblich, Pressel, Kossa, Görschlitz, Durchwehna und Authausen besuchen.

Campingplatz zu Pfingsten gut gebucht

Der Campingplatz auf dem Freizeit- und Erholungszentrum (FEZ) in Eilenburg ist über die Pfingstfeiertage so gut wie ausgebucht. Das teilte Beate Millemann von der Betreibergesellschaft auf Anfrage mit. Anmeldungen liegen unter anderem von Campern aus Bayern, Thüringen und Niedersachsen vor. „Wenn wir noch mehr Stellplätze hätten, wären die auch belegt“, so Millemann weiter. Das Geschäft zieht wieder an. Das FEZ, das wegen der Corona-Krise schließen musste, ist seit dem 15. Mai für Camper offen. Auch Badegäste können an die Kiesgrube. Die Wassertemperatur liegt derzeit aber noch bei kühlen 16 Grad. Das FEZ hatte die Schließzeit unter anderem für Instandsetzungsarbeiten genutzt. So wurden im Sanitärbereich auf dem Campingplatz Trennwände aufgestellt und im Außenbereich unbefestigte Straßen asphaltiert. Außerdem gab es Investitionen im Spielplatzbereich. Die Anlage im Osten der Stadt Eilenburg verfügt über 80 Touristik- und 200 Dauerstellplätze für Camper.

EWV will neue Mieter – und das Gewerbe stärken

Wer bis zum 31. August dieses Jahres mit der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft einen Mietvertrag abschließt, bekommt einen Einkaufsgutschein in Höhe von 200 Euro. Mit dieser Sonderaktion, die am 1. Juni startet, will der größte Vermieter in der Muldestadt zum einen neue Mieter gewinnen, zum anderen einheimische Gewerbetreibende unterstützen. „Die Gutscheine sind für Händler, die bei uns Ladenflächen gemietet haben, wie in der Leipziger Straße“, sagt Birgit Bendix-Bade, Geschäftsführerin der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (EWV). Aktionen dieser Art gibt es immer mal wieder.

So ist der Neuabschluss eines Mietvertrages bis Ende Mai an einen Gutschein für das Doberschützer Heimdecor-Fachhaus Donath&Donath gekoppelt, wenn selbst renoviert wird. Vom aktuellen Aufruf soll vor allem der Handel profitieren, der mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen hat. Die Liste der teilnehmenden Geschäfte wird mit dem Aufruf gemeinsam auf der Seite der EWV veröffentlicht. Kontakt: Matthias Röhrborn, Telefon 03423 681611, Janik Lüdeke 03423 681613

Versand für Heidewaren ist gestartet

Regionale Produkte können ab sofort bequem vom Sofa aus bestellt werden. In der Dübener Heide ist der Internetversand Kramer und Konsorten gestartet. Betreiberin ist Theresia Stadtler-Philipp aus Kemberg. Die 62-Jährige bündelt eine Vielzahl von Angeboten aus der Dübener Heide und dem nahen Umland, die mit wenigen Klicks online zusammengestellt werden können und nach Hause geliefert werden. Darunter sind Gewürzsalze, Honig, Aufstriche, Kürbis- und Sonnenblumenkerne, Tees und Öle, aber auch Geschenk-Artikel wie die Luther-Rose. Die Auslieferung erfolgt innerhalb von drei Tagen. Das Land Sachsen-Anhalt hat die Erstellung des Online-Marktplatzes zu 100 Prozent gefördert, da es ein modellhaftes Projekt ist, das auch in anderen Regionen in dieser Form laufen könnte. In Zahlen ausgedrückt sind das rund 30 000 Euro. Außerdem sind noch 15 stationäre Regale mit heimischen Produkten in der Region geplant, unter anderem in touristischen Einrichtungen, Pensionen oder Poststellen.

Stadt Eilenburg verpachtet Gärten

Die Stadtverwaltung Eilenburg will zwei Gartengrundstücke in der Rödgener Straße verpachten. Diese seien etwa 200 Quadratmeter groß, das eine Grundstück sei unbebaut, das andere habe eine Holzlaube. Beide Grundstücke könnten als Gärten oder zur Erholung genutzt werden, unterlägen aber nicht dem Bundeskleingartengesetz. Die Jahrespacht liegt bei rund 77 Euro. Gärten sind derzeit in Eilenburg stark nachgefragt. Die Kleingartenvereine haben seit der Corona-Krise vermehr Anfragen von Familien. Anfragen unter Telefon 03423 652156

Wenig Interesse am Regionalbudget

Für das zur Verfügung stehende Regionalbudget in Höhe von 150 000 Euro für die Dübener Heide/Sachsen liegen dem Regionalmanagement in Bad Düben bislang keine konkreten Projektanträge vor. „Wir haben etliche Anfragen dazu“, sagt Regionalmanagerin Monika Weber und will Kommunen und gemeinnützige Vereine noch einmal ermutigen, Kleinprojekte einzureichen. Dies sei noch bis zum 12. Juni möglich. Mit den Fördermitteln könnten beispielsweise Dorfplätze, Freiflächen und Ortsränder gestaltet werden. Das Geld kann außerdem für den Erhalt und die Verbesserung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen eingesetzt werden oder für die Gestaltung von Räumen für eine gemeinschaftliche Nutzung.

Monika Weber hofft nun, dass Gemeinden und Vereine, die im sächsischen Teil der Dübener Heide liegen, aktiv werden, ansonsten verfällt das Regionalbudget. Zur Förderkulisse zählen die Städte und Gemeinden Dommitzsch, Elsnig, Doberschütz, Dreiheide, Laußig, Mockrehna, Trossin, die Ortsteile von Eilenburg und Bad Düben (einschließlich Hammermühle und Alaunwerk) sowie die Ortsteile Zinna und Welsau der Stadt Torgau. Weber steht auch Projektträgern beratend zur Seite

Weitere Infos, der Aufruf, Projektantrag und die Auswahlkriterien finden Interessierte im Internet unter www.leader-duebener-heide.de

