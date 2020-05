Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Schulstraße wird ab Dienstag gesperrt

Die Schulstraße in Eilenburg wird ab Dienstag, dem 2. Juni, für den Verkehr gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei von der Sperrung eine Fahrtrichtung betroffen – es besteht Einbahnstraßenregelung vom Dr.-Külz-Ring in Richtung Schreckerstraße. Als Grund gab die Stadtverwaltung die Sanierung der Schieberkreuze an der Trinkwasserleitung an, die sich im Fahrbahnbereich befinden. Die Arbeiten sollen bis zum 5. Juni andauern.

Endspurt für Anbau an Mörtitzer Tischtennishalle

Bei dem Anbau des rund 160 000 Euro teuren Sanitärtraktes an der Tischtennishalle in Mörtitz befindet sich die Gemeinde Doberschütz auf der Zielgeraden. Innen, so informierte Bauamtsleiter Karsten Steinbach, seien die Arbeiten so gut wie abgeschlossen. Am 3. Juni werde es nun aber noch eine Vor-Ort-Beratung in Sachen Außengelände geben. Danach wird entschieden, ob der Auftrag dafür an eine Firma geht oder ob der Bauhof die erforderlichen Arbeiten übernehmen kann.

Liemehna und Gordemitz am schnellen Netz

Die Arbeiten am Glasfasernetz in Liemehna und Gordemitz sind abgeschlossen. Am Freitag war die Abnahme. Damit profitieren jetzt zwei weitere Dörfer in der Gemeinde Jesewitz vom schnellen Internet. Wie Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) sagte, könnten die Einwohner über die Internetseite der Telekom prüfen, ob der schnelle Anschluss für sie bereits zur Verfügung steht und dann einen Anbieter ihrer Wahl auswählen. Der Breitbandausbau soll als nächstes im Dorf Wölpern fortgesetzt werden, wird angekündigt.

Laußiger Gemeinderat tagt am 3. Juni

Zu seiner ersten öffentlichen Sitzung nach der corona-bedingten Pause trifft sich der Laußiger Gemeinderat am 3. Juni um 18 Uhr im Ländlichen Bürgerzentrum in Laußig. Dabei werden unter anderem weitere Aufträge für die Sanierung des Gutshauses Schloss Pressel und die Ertüchtigung der Ortskanalisation Laußig sowie Ingenieurleistungen zur Erschließung von Baugrundstückstücken in Authausen vergeben.

