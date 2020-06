Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Peter Klepel wird für dritte Amtszeit vereidigt

Im Heidelbachsaal Langenreichenbach findet am Dienstag, 19 Uhr, die erste Sitzung des Mockrehnaer Gemeinderates nach der coronabedingten Pause statt. Nach einer Bürgerfragestunde wird der alte und neue Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) für die neue Amtszeit verpflichtet. Der 61-Jährige, seit 34 Jahren Bürgermeister, hatte sich bei der Wahl Mitte März im ersten Wahlgang klar gegen die Mitbewerber Michael Busse und Sandro Oschkinat durchgesetzt und startet damit in Mockrehna in seine dritte Amtszeit. Außerdem geht es unter anderem um Grundsatzbeschlüsse Eigenmittel Regionalbudget für die Vorhaben Erneuerung Fenster Jugendclub Schöna, Jugendclub Audenhain, Stromanschluss Festplatz Mockrehna, Erweiterung Spielplatz Langenreichenbach und Wandposter mit Dorfansicht Langenreichenbach.

Doberschütz baut in Wöllnau Ausstieg für Buskinder

Bis Ende Oktober werden in der Gemeinde Doberschütz noch vier Haltestellen auf Vordermann gebracht. Das betrifft die Busstopps in Paschwitz (beidseitig) sowie einseitig die in Wöllnau und Battaune. Hier werden jeweils die bereits vorhandenen Buswartehäuschen angehoben, so dass dann ein barrierefreier Zustieg möglich ist.

Zusätzlich möchte Doberschütz in Wöllnau eine Ausstiegsstelle in Höhe des Wöllnauer Friedhofs bauen. Hintergrund dafür ist, dass die Grundschulkinder bei der Heimfahrt immer erst die Wendeschleife des Busses durch den ganzen Ort mitfahren müssen, da es aus Richtung Battaune kommend bisher keine sichere Ausstiegsstelle gibt.

Die Gemeinde investiert in diese Vorhaben, mit deren Umsetzung noch Ende Juni begonnen werden soll, insgesamt rund 70 000 Euro. Dafür erhält sie eine 90-prozentige Förderung. Als letzte Haltestelle in diesem Programm soll dann noch der Busstopp in Sprotta, und zwar voraussichtlich im Jahr 2021, umgebaut werden.

Verwaltungsverband zieht um

Der für die Gemeinden Jesewitz und Zschepplin zuständige Verwaltungsverband Eilenburg-West ist vom 24. Juni bis 1. Juli für die Bewohner nicht erreichbar. Grund ist der Umzug vom Verwaltungsgebäude am Maxim-Gorki-Platz in das Sparkassen-Gebäude am Markt in Eilenburg. Ab 2. Juli stehen dort die Mitarbeiter wieder für Auskünfte bereit und die Bürger können Behördengänge erledigen.

Die neuen Räume sind dank eines Fahrstuhls nicht nur barrierefrei erreichbar, auch für die 18 Angestellten verbessert sich die Situation, da die neuen Büroräume klimatisiert sind. Zudem wird das Archiv nicht mehr im hochwassergefährdeten Keller sein.

Die Entscheidung über den Umzug war bereits im November von den Verbandsräten einstimmig getroffen worden. In dem Verwaltungsgebäude am Maxim-Gorki-Platz haben die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft, der Abwasserzweckverband, die Polizei, eine Außenstelle der Stadtverwaltung Eilenburg und der Verein Arbeit und Leben Sachsen ihre Büros. Letzterer will in dem Gebäude das Zentrum digitale Arbeit einrichten.

Amtsgericht mit eingeschränktem Besucherverkehr

Das Amtsgericht Eilenburg hat für den Besucherverkehr eingeschränkt geöffnet. Die Teilnahme an Verhandlungen ist damit wieder möglich. Darauf weist die Geschäftsleiterin des Amtsgerichtes, Justizrätin Katrin Kießling, hin. Termine gibt es weiter nur nach telefonischer Anmeldung unter Telefon 03423/6545.

Brücke in Rödgen kostet nun 28 000 Euro mehr

Der allgemeine Anstieg bei den Baupreisen hat die Gemeinde Zschepplin bei der Brücke über den Schadebach in der Pressener Straße in Rödgen voll getroffen. Das inzwischen abgeschlossene Gesamtprojekt kostet nun 115 000 Euro und damit insgesamt rund 28 000 Euro mehr als noch bei der Planung 2017 gedacht. Bei den Fördermitteln blieb es aber bei den 72 000 Euro. Die Gemeinderäte stimmten damit auf ihrer jüngsten Sitzung schweren Herzens einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 16 000 Euro zu. Bereits im vergangenen Jahr hatten sie 12 000 Euro zusätzlich bewilligen müssen.

Anmeldung für Schulanfänger in Jesewitz

Kinder des Jesewitzer Grundschulbezirks, die bis zum 30. Juni 2021 das sechste Lebensjahr vollenden, können von ihren Eltern in der Grundschule Jesewitz angemeldet werden. Dazu reicht es, wenn ein Elternteil erscheint. Termine sind am 1. September von 8 bis 18 Uhr und am 2. September von 8.30 bis 16 Uhr im Schulleiterzimmer. Vorzulegen sind die Geburtsurkunde und der Impfausweis. In Ausnahmefällen können Termine außerhalb der Anmeldezeiten telefonisch vereinbart werden.

Blutspende am 1. Juli mit Termin

Am Mittwoch, dem 1. Juli, findet nach langer Zeit wieder die erste Blutspende beim Deutschen Roten Kreuz in Eilenburg statt. Diesmal veranstaltet das DRK die Blutspende in der Katholischen Kirche in der Bernhardistraße 21 in Eilenburg zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr. Um die nötigen Hygienemaßnahmen einhalten zu können, wird die Blutspende nur mit einem bestätigten, individuellen Termin durchgeführt. Interessierte Blutspender können sich noch telefonisch bei Detlev Funke vom DRK anmelden, unter 03423/700450.

Von lvz