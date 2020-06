Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Dübener Stadtrat tagt im Heide Spa

Der große Saal des Heide Spa ist Donnerstagabend erneut Tagungsort für den Bad Dübener Stadtrat. Um die derzeit wegen der Corona-Pandemie gebotenen Sicherheitsabstände einhalten zu können, zieht das Gremium vom Rathaus- in den Kursaal. Ab 19 Uhr geht es unter anderem um die Auftragsvergabe zur schrittweisen Umrüstung von Straßenlaternen auf LED-Retrofitlampen. Der Ausschuss für Technik und Kurortentwicklung hatte die Umrüstung der mit Natriumdampflampen betriebenen Straßenleuchten empfohlen – ausgenommen davon ist das Altstadtgebiet. Weitere Themen: Verkauf Grundstück in der Walter-Rathenau-Straße, Nachtragsvereinbarung für Los „Glasfassade, Fenster, Außentüren“ beim Hortneubau.

Kunstwerk auf Burgberg defekt

Die Erbsenschütte auf dem Eilenburger Burgberg bewegt sich nicht mehr richtig. Darauf wies Stadtrat Max Seehaus (Freigeister) die Stadtverwaltung hin. Offensichtlich ist das von Michael Stapf geschaffene Kunstwerk, in dem 427 Glasmurmeln ein Geräusch erzeugen, defekt. Auch OBM Ralf Scheler (parteilos) hat dies nach eigenen Angaben schon bemerkt. Laut OBM sei der Kippwinkel nicht richtig ausgerichtet. Nun soll der Künstler noch einmal Hand anlegen. Die Erbsenschütte gibt es seit August 2019 auf dem Burgberg. Sie erinnert an die Eilenburger Heinzelmännchensage.

Abstand in der Eilenburger Ratssitzung

So viel Platz nebeneinander hatten die Eilenburger Stadträte wohl noch nie. Doch das war sozusagen ein Muss, schließlich gelten in Corona-Zeiten nach wie vor Abstandsregeln. Und so wurden am Montag auf der ersten Sitzung nach langer Corona-Pause die Plätze auseinandergezogen. Der große Saal des Bürgerhauses bietet sich dazu an. Auch die Besucherreihen waren keine wirklichen Reihen. Zwischen den Stühlen gab es Lücken. Dort blieben die Stühle aber überwiegend leer. Eilenburger, die sonst die Sitzungen besuchen, blieben zu Hause. Die Stadtverwaltung hatte im Vorfeld diese Empfehlung ausgesprochen und darauf verwiesen, dass keine Einwohnerfragestunde stattfindet. Die Bürger konnten vorab schriftlich Fragen einreichen. SPD-Stadtrat Mathias Teuber schlug vor, dass die Verwaltung den Bürgern diese Möglichkeit weiter einräumen sollte, auch wenn es wieder eine Einwohnerfragestunde gibt.

Der Stadtrat in Eilenburg tagt am 8. Juni 2020 erstmals wieder nach langer Pause wegen der Corona-Pandemie. Im Bürgerhaus gelten Abstandsregeln, die Sitzeplätze sind auseinandergezogen. Quelle: Nico Fliegner

Expertenrat zum Buchsbaumzünsler

Wer im privaten Bereich etwas gegen den Buchsbaumzünsler unternehmen will, kann sich auch an die zahlreichen Kleingartenvereine in Eilenburg wenden. Darauf weist Michael Götzke, Vorsitzender der Weinberg-Sparte und Chef des Kleingartenverbandes der Gartenfreunde Eilenburg hin. Dort gebe es zertifizierte Fachberater und Pflanzendoktoren, die Kleingärtner beim Pflanzenschutz Unterstützung geben können. In der Geschäftsstelle können Unterlagen zur Pflanzenpflege, Obstbaumschnitt und anderem eingesehen und kostenlos abgeholt werden. Puschkinstraße 68, Telefon: 03423 751303

Fördergeld nicht genutzt

Die Eilenburger Ortsteile, die zur EU-Förderkulisse Leader im Bereich der Dübener Heide gehören, haben bislang keine Fördermittel aus dem Programm genutzt. Stadträtin Birgit Rabe (FWG) fragte an, ob es in der Stadtverwaltung einen Mitarbeiter gebe, der sich mit Förderprogrammen beschäftige. Immerhin könnte die Stadt Vorhaben bis zu 80 Prozent gefördert bekommen. Laut Stadtverwaltung gibt es keinen Mitarbeiter, der sich ausschließlich mit Förderprogrammen befasst. Die Verwaltung wolle aber das Programm in der nächsten Förderperiode mehr nutzen.

Zschepplin will acht Bauplätze schaffen

Die Gemeinde Zschepplin möchte mehr Bauplätze ausweisen. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es dabei zunächst um vier Eigenheim-Bauplätze am Reitplatz in Krippehna. Hier liegt ein entsprechender Bebauungsplan im Entwurf bereits vor, der von den Gemeinderäten einmütig gebilligt wurde und damit nun öffentlich ausgelegt werden kann.

Noch nicht ganz so weit ist die Gemeinde im Ortsteil Naundorf. Dort soll im Westen die Fläche „Zum Waldblick“ mit ebenfalls bis zu vier Eigenheimplätzen nachverdichtet werden. Hier gaben die Gemeinderäte grünes Licht für das Aufstellen des Bebauungsplanes. In beiden Fällen entstehen der Gemeinde keine Kosten. An beiden Standorten können zudem bereits vorhandene Erschließungsanlagen genutzt werden.

Zscheplin diskutiert über Kulturpauschale

Über einen Antrag von vier CDU-Gemeinderäten, die Kulturpauschale in Höhe von 750 Euro, die die Gemeinde Zschepplin pro Jahr jeder Ortschaft zur Verfügung stellt, einmalig auf 2021 übertragen zu können, soll auf der nächsten Gemeinderatssitzung entschieden werden. Bürgermeister Kay Kunath (parteilos) deutete aber an, dass er vermutlich nicht dafür stimmen werde. „2020 ist doch noch einiges machbar.“ Michael König, Verbandsvorsitzender von Eilenburg-West, zu dem Zschepplin gehört, wollte das Geld ebenfalls lieber nicht übertragen. „Man könne aber 2021 eine andere Pauschale festsetzen.“

Mario Gräfe, einer der vier Einreicher, äußerte sein Unverständnis darüber, dass man das nicht flexibel handhaben können sollte. „Es geht hier gerade mal um insgesamt 3750 Euro.“ Auch Erwin Nier befand: „Wenn wir das Geld 2020 noch sinnvoll einsetzen können, sollten wir es tun. Ansonsten sollte aber eine einmalige Übertragung auf 2021 möglich sein.“ Dieser Meinung schloss sich auch explizit Mirko Held an.

Weinbergstraße ist gesperrt

Wegen einer Havarie an der Trinkwasserleitung ist die Weinbergstraße in Eilenburg zwischen den Einmündungen zur Friedrichshöhe noch bis zum 19. Juni voll gesperrt. Darauf weist die Stadtverwaltung im neuen Baustellenreport hin.

Sommerkalender kommt gut an

Die von der Stadtverwaltung Eilenburg initiierte Händler-Aktion „Sommerkalender“ ist mit Buchtipp, Mini-Orgelführung, Glücksrad drehen, Einkaufsgutschein u. a. erfolgreich gestartet. Mit Angeboten der Aktiv Oase, des Berufsbekleidungsgeschäftes und des Strandhotels geht es weiter.

Schadstoffmobil kommt nach Eilenburg

Schadstoffe können am 26. Juni von 13 bis 17 Uhr und am 27. Juni von 8 bis 11.30 Uhr auf dem Betriebshof von Remondis in Eilenburg-Ost am Schadstoffmobil abgegeben werden. Dazu zählen Farben und Lacke, Verdünnung, öl- und fetthaltige Abfälle, Reste von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln, Altmedikamente, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen, Haushalts- und Fotochemikalien, Säure- und Laugengemische. Reifen, Altöl und Gasflaschen gehören nicht dazu.

Neues Fahrzeug hat Doppelfunktion

Die Feuerwehren der Gemeinde Zschepplin werden zusätzlich einen Mannschaftstransportwagen (MTW) bekommen, der in Naundorf stehen soll. Die Gemeinderäte stimmten auf ihrer jüngsten Sitzung dieser 40 000 Euro umfassenden außerplanmäßigen Ausgabe zu. Uneingeschränkte Freude dürfte bei den Kameraden dennoch nicht aufkommen. Denn im Gegenzug müssen sie nun unter anderem länger auf neue Schutzbekleidung und Atemschutztechnik warten. Bürgermeister Kay Kunath, der zugleich Gemeindewehrleiter ist, nannte die Gründe, die dennoch für den jetzigen Kauf des MTW sprechen.

So habe sich bei sogenannten Sonderlagen, wozu zum Beispiel Hochwasser und schwere Stürme zählen, gezeigt, dass die Rettungsleitstelle in Leipzig die Einsätze kapazitätsmäßig nur nach draußen durchreichen kann. „Daher werden in Sachsen nun mobile Landfunkstellen gefordert, die auf einem solchen Mannschaftstransportwagen integriert sind.“ Die Festbetrags-Förderung umfasst 27 000 Euro, so dass Zschepplin 13 000 Euro aus eigenen Mitteln bereitstellen muss.

Zugleich wurde der Gemeinde mitgeteilt, dass sie in diesem Jahr keinerlei andere Förderung im Bereich Feuerwehr erhalten wird. Zschepplin zieht daraus die Konsequenz und steckt die für die Schutzkleidung und den Austausch des Gerätehaustores in Krippehna vorgesehenen Eigenmittel von 11 000 Euro nun komplett in den MTW.

In der Grundschule wird der Werkraum saniert

Der Werkraum an der Grundschule Zschepplin in Hohenprießnitz soll nun, insbesondere unter Nutzung der Sommerferien, für insgesamt rund 95 000 Euro umfassend saniert werden. Neben der Trockenlegung samt Tiefbau-, Putz- und Fliesenlegerarbeiten wird auch ein zweiter Rettungsweg errichtet. Das Vorhaben hatte die Gemeinde bereits 2019 beschränkt ausgeschrieben. Doch da Zschepplin die Mehrausgaben gegenüber dem Planansatz in Höhe von knapp 10 000 Euro nicht stemmen konnte, hob sie das Verfahren im Juli wieder auf. Bei der nun erfolgten neuen Ausschreibung sind es „nur“ noch rund 3000 Euro Mehrausgaben, die sie aus der investiven Schlüsselzuweisung finanziert.

Dorfgemeinschaftshaus Krippehna wird in Wurzen geplant

Das Dorfgemeinschaftshaus Krippehna wird vom Büro Weidemüller in Wurzen geplant. Den entsprechenden Beschluss fassten die Zscheppliner Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung. Für das Vorhaben im Wert von rund einer halben Million Euro hat die Gemeinde im Dezember 2019 eine 75-prozentige Förderung bekommen. Die benötigten Eigenmittel in Höhe von 134 000 Euro hat die Gemeinde bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2021 in ihrer Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Krippehnaer, die seit dem Verkauf des ehemaligen Kindergartens über keinen kommunalen Treffpunkt mehr verfügen, hatten jahrelang für dieses Projekt kämpfen müssen.

