Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Lebendige Mulde: Laußig nimmt Stellung

In der Gemeinderatssitzung am Dienstag will Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) die Stellungnahme zur Projektidee „Lebendige Mulde – Wiederherstellung von Überschwemmungsbereichen an der Mulde“ vorstellen. Natur- und Hochwasserschutz unter einen Hut zu bekommen und der Mulde mehr Raum zu geben, ist Anliegen des Projektes, zu dem die Meinung der Anwohner gefragt war. Im Vorfeld signalisierte der Ortschaftsrat: „Wir sehen für uns keinen Bedarf. Die teilnehmenden Bürger und der Ortschaftsrat sprechen sich dagegen aus“, so Ortsvorsteher Florian Kern ( CDU). Dämme zurückzubauen würde der Verschwendung von Steuergeldern in Millionenhöhe gleichkommen, Gruna wäre im Falle eines Hochwasser über Wochen von der Außenwelt abgeschnitten, die Grundstücke würden entwertet – so einige Argumente. Zudem sei die Auenlandschaft ausreichend im Projektgebiet vorhanden. Weitere wichtige Themen: Abschlussplan Kiesabbau und Schloss Pressel. Die Sitzung beginnt 18 Uhr im Ländlichen Bürgerzentrum in Laußig.

Stadtausschuss tagt Montagabend

Der Stadtausschuss tagt am Montag ab 18 Uhr im großen Saal des Eilenburger Bürgerhauses. Dabei geht es um Instandsetzungsarbeiten an Straßen, Deckenerneuerung von Teilabschnitten im Mittelweg und auf dem Kornmarkt sowie Erwerb einer Teilfläche in der Straße der Jugend.

Warten auf Quittung

Wer der Stadt Eilenburg Geld spendet, zum Beispiel für den Kinderfonds oder andere gemeinnützige Dinge, muss oft lange auf eine Spendenquittung warten. Nach Angaben von Stadträtin Birgit Rabe (FWG) käme diese erst drei bis vier Monate später. Das hat aber einen guten Grund, wie Kämmerin Ulrike Glück sagte. Denn der Stadtrat müsse über die Annahme von Spenden entscheiden – und dies geschehe nach jetziger Regelung zweimal im Jahr. Erst nach einem Beschluss gehen dann die Bescheinigungen raus.

Steigender Bedarf an Kita-Plätzen

Der Bedarf an Kita-Plätzen in der Stadt Eilenburg ist anhaltend hoch. Besonders Krippenplätze seien gefragt, wie Annett Krause, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice in der Stadtverwaltung, informierte. Die Schaffung neuer Plätze habe in den nächsten Jahren Priorität. Auch die Schaffung von Hort-Plätzen in der Dr. Belian-Grundschule wolle die Stadtverwaltung nach Angaben von Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) nicht aus den Augen verlieren. Dies sei ebenfalls eines nächsten wichtigen Themen.

Pflegefall: ASB lädt zu Info-Abend ein

„Pflegefall, was tun?“ – der Arbeiter-Samariter-Bund lädt am Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr zu einer kostenfreien Info-Veranstaltung in die Tagespflege „Zur Alten Post“ in Eilenburg ein. Diese und andere Fragen stehen im Mittelpunkt: Welche Hilfen stehen pflegenden Angehörigen zu? Was kann ich tun, um mich selbst nicht zu überlasten? Was bedeuten die Pflegegrade? Welche Sach- und Geldleistungen stehen mir zu? Kann ich Verhinderungspflege in Anspruch nehmen? Welche Hilfen im Haushalt gibt es? Für wen ist die Tagespflege geeignet? Anmeldung unter: Tagespflege „Zur Alten Post“, Telefon: 03423 7586850, E-Mail: tagespflege.eilenburg@asb-leipzig.de.

Eilenburg als Reiseziel im TV

Der MDR Sachsenspiegel begibt sich auf die Suche nach schönen, unbekannten Reisezielen im Freistaat. Der Auftakt war jetzt in Eilenburg. TV-Reporterin Viktoria Schackow radelte mit Naturparkführerin Birgit Rabe entlang der Mulde, setzte bei Gruna mit Fährfrau Antje Bieligk über und ließ sich von Museums-Leiter Andreas Flegel durch die Bergkeller führen. Der rund dreiminütige Beitrag war im MDR Sachsen-Report zu sehen und ist über die Mediathek abrufbar.

Wer schlichtet in Jesewitz und Zschepplin ?

Für die Gemeinden Zschepplin und Jesewitz wird je ein neuer Friedensrichter gesucht. Dessen Aufgabe besteht darin, zwischen streitenden Parteien in beiden Kommunen zu schlichten und somit den Rechtsfrieden wieder herzustellen. Das können unter anderem Nachbarschaftsstreitereien sein. Das Verfahren ist für die Streitparteien im Gegensatz zu einem Zivil-Prozess bei Gericht kostengünstig, unbürokratisch und zeitsparend. Außerdem ist ein Friedensrichter, der zunächst für fünf Jahre dieses Amt inne hat, zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet. Für Schlichtungen in Streitigkeiten des täglichen Lebens konnten bislang Friedensrichter Reiko Rackwitz in Zschepplin und Lutz Klumpe in Jesewitz eingeschaltet werden.

Interessierte Einwohner können sich bewerben.Jesewitzer wenden sich bis 17. Juli an die Gemeinde Jesewitz, Alte Dorfstraße 1, oder den Verwaltungsverband Eilenburg-West, Gemeinde Jesewitz, Maxim-Gorki-Platz 1, 04838 Eilenburg, schicken. Für Zschepplin gilt: Bis zum 14. Juli an die Gemeinde Zschepplin, Bahnhofstraße 1, 04838 Zschepplin oder an den Verwaltungsverband Eilenburg-West, Gemeinde Zschepplin, Maxim-Gorki-Platz 1, 04838 Eilenburg, die Bewerbung schicken.

Survival-Camp findet statt

Nun steht es fest: Trotz Corona kann das Eilenburger Nature & Survival Camp stattfinden. Sven Wildberger, Streetworker vom Jugendtreff Just & House 6, zieht dafür die organisatorischen Fäden. „Die Pandemie hat uns mächtig verunsichert und bis vor wenigen Tagen wussten wir nicht, ob wir das geplante Nature & Survival Camp überhaupt durchführen können. Nun klart es sich etwas auf und wir haben zurzeit die Gewissheit, dass wir das Camp durchführen können.“ Da die Hygieneregeln das Ganze nur unwesentlich einschränken, soll das fünftägige Sommer-Ferienangebot mit vier Übernachtungen im Zelt vom 10. bis 14. August am Bootshaus Eilenburg (Ruderclub) starten. Maximal 15 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren können teilnehmen. Die Anmeldung dafür muss bis zum 3. Juli im Just vorliegen. Das Vorbereitungstreffen findet am 10. Juli von 16 bis 18 Uhr im Just in der Windmühlenstraße 12 a statt.

Infos über das 110 Euro kostende Camp unter www.nsc.eilenburg.de oder telefonisch bei Sven Wildberger unter 0160/93309696.

Von lvz