Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Schule nutzt Räume im VHS-Haus

Die Schule am Bürgergarten in Eilenburg zieht zu Teilen ins Haus Rinckart, dem früheren Rinckart-Gymnasium, wo jetzt die Volkshochschule drin ist. Wie Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) sagte, sei Platznot am jetzigen Schulstandort in der Dr.-Belian-Straße der Grund. Die Schule ist ein Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Lernen und steht Kindern und Jugendlichen offen, bei denen in der Regel im Grundschulalter ein erhöhter Förderbedarf im Bereich Lernen diagnostiziert wurde. Seit 2014 teilt sich die Schule am Bürgergarten das Schulhaus mit der Karl-Neumann-Schule, einem Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.

Eilenburg sagt Woche der Senioren ab

Zum 23. Mal sollte sie in diesem Jahr durchgeführt werden – nun steht fest, dass die für September geplante Eilenburger Seniorenwoche nicht stattfinden kann und auf 2021 verschoben ist. An fünf Tagen organisiert der Stadtseniorenrat ansonsten ein buntes Programm. Die Diskussionsrunde zum jeweiligen Motto der Woche, Gespräche im Jugendclub, Radtour, Sicherheitskonferenz und Abschlussnachmittag gehören dabei zu festen Größen. Nachdem seit März bereits alle Veranstaltungen abgesagt wurden, hofft der Seniorenrat nun, dass der für Herbst geplante Nachmittag mit der TV-Journalistin Katrin Huß und die Adventsveranstaltungen stattfinden können.

Mängel am Spielplatz Leipziger Höhe

Der Spielplatz in der Leipziger Höhe in Eilenburg weist Mängel auf. Darauf wies Stadträtin Steffi Schober ( CDU) die Stadtverwaltung hin. Insbesondere müsse eine Schaukel erneuert werden, so Schober. Wie Philipp Zakrzewski, Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung im Rathaus, dazu erklärte, würden sämtliche Spielplätze turnusmäßig auf Mängel überprüft und diese dann behoben. Spezielle Pläne für den Spielplatz Leipziger Höhe gebe es derzeit nicht.

Zscheppliner Ortsrat tagt am Mittwoch

Der Ortschaftsrat Zschepplin tagt am Mittwoch um 19 Uhr in der Gaststätte „Bergmann“ in Zschepplin. Zur Sitzung geht es unter anderem um die Zuwendungen an Vereine, die Verlegung der Glasfaserkabel sowie die Sanierung der Turnhalle. Auch Einwohner haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Spatenstich für Aktiv Oase am 29. Juni

Für den Neubau der Aktiv-Oase auf dem Ex-ECW-Gelände in Eilenburg ist am 29. Juni der erste Spatenstich. Darüber informierte das Unternehmen in den sozialen Netzwerken. Dort entsteht auf einem 4350 Quadratmeter großen Grundstück ein modernes Gesundheitszentrum. Der Neubau soll 2021 fertig sein. Der Standort in der Kranoldstraße wird aufgegeben. Die Aktiv-Oase ist ein Fitness-Studio, in dem Sport- und Reha-Kurse angeboten werden.

Das geht in den Ferien in der Arche ab

Das Team des Mehrgenerationenhauses Arche in Eilenburg hat für die dritte bis sechste Woche der Sommerferien wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Und das ist geplant:

3. bis 7. August: Filz- und Kreativwoche mit Profi Martina – Interessenten können ihre Ideen wie Taschen gestalten oder andere Dinge mitbringen und sich überraschen lassen.

10. bis 14. August: Zum 5. Mal Fahrt ins Sommercamp nach Schildau für Kinder verschiedener Nationalitäten von 9 bis 14 Jahre. „Wir werden auch die geforderten Hygienemaßnahmen so umsetzen, dass diese uns bei allen Projekten nicht weiter einschränken“, heißt es seitens der Arche. Die Planungen laufen. So gibt es diesmal zwei Fahrten mit jeweils weniger Kindern, um die Gruppe etwas zu verkleinern. Termine sind 10. bis 14. August und der 17. bis 21. August. Geplant sind unter anderem eine Wanderung zum Schildbergturm, Minigolf-Partie, im See baden oder einfach chillen. Teilnehmerbeitrag: 85 Euro für Verpflegung, Zelte, Eintritte, Schlafmöglichkeiten und Zeltplatz. Anmeldungen für das Sommercamp sind erbeten bis 3. Juli – gern persönlich in der Arche oder per E-Mail mit Anmeldebogen an: mgh@arche-eilenburg.de, Telefon 03423 604033.

In der Arche werden in dieser Woche neue und alte Gesellschaftsspiele ausprobiert.

17. bis 21. August: Zweite Woche Sommercamp in Schildau. In der Arche gibt es das Projekt „Stressfreie Ferien!?“. Hier ist es möglich ... mit Phantasiereisen, Iglu-Bau, Anti-Stress-Basteln, Atmung genießen, Yoga.

24. bis 28. August: Sport- und Spielewoche im offenen Treff von 12 bis 18 Uhr.

Anmeldungen für die Ferienangebote unter 03423 604033

Grundschule Doberschütz : Erstklässler können angemeldet werden

Im August stehen in der Doberschützer Grundschule die Anmeldetermine für alle Kinder an, die bis zum 30. Juni 2021 das sechste Lebensjahr vollenden. Als schulpflichtig gelten auch Kinder, die bis zum 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollenden. Diese Kinder können ebenso angemeldet werden. Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, können auf Antrag der Eltern/Sorgeberechtigten zum Anfang des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie den für den Schulbesuch erforderlichen geistigen und körperlichen Entwicklungsstand besitzen, wird informiert.

Mitzubringen sind die Geburtsurkunde des Kindes, der Impfausweis (Nachweis Masernimpfung), das ausgefüllte und von der beziehungsweise den Sorgeberechtigten unterschriebene Anmeldeformular zur Schulanmeldung. Getrennt lebende oder unverheiratete Eltern oder Alleinerziehende müssen bei der Anmeldung die Bescheinigung über die Erziehungs- und Sorgeberechtigung/ Negativ-Bescheinigung in Kopie mitbringen. Im Vorjahr zurückgestellte Kinder müssen neu angemeldet werden. In Ausnahmefällen können Termine außerhalb der Anmeldezeiten telefonisch mit der Grundschule vereinbart werden unter 034244 60108. Es wird darum gebeten, dass nur ein Elternteil zur Schulanmeldung kommt und sein eigenes Schreibmaterial mitbringt.

Termin zur Anmeldung in der Grundschule Doberschütz, Breite Straße 8: Dienstag, 25. August, 10 bis 12 Uhr und 18 bis 19 Uhr. Ab 19 Uhr gibt es voraussichtlich einen Elternabend im Speiseraum der Grundschule.

Von lvz