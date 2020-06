Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Biogasanlage Gordemitz soll nun gebaut werden

Eine umfangreiche Tagesordnung hat der Jesewitzer Gemeinderat zu seiner nächsten Sitzung am 2. Juli ab 19.30 Uhr in der Aula der Grundschule geplant. Wie der Verbandsvorsitzende Michael König informierte, geht es zu Beginn auch um das Thema Mobilfunkmasten für das 5G-Netz. Die Standorte werden im Gemeindegebiet von der Firma Novotec aus Berlin gesucht. In deren Auftrag werden zu Beginn der Sitzung Mitarbeiter von City Concept Leipzig die Verfahrensweise vorstellen.

Anzeige

Nach der Einwohnerfragestunde geht es unter anderem um die seit Jahren geplante aber bisher unvollendete Biogasanlage in Gordemitz. Die Balance Erneuerbare Energien GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Verbundnetz Gas ( VNG) AG Leipzig, hatte im Januar mitgeteilt, die Anlage vom bisherigen Eigentümer, der Bioenergie Gordemitz GmbH gekauft zu haben. Das auf grüne Gase und alternative Energien spezialisierte Unternehmen kündigte zudem an, den Bau des teilfertigen Projekts noch in diesem Jahr abzuschließen. Dazu hat der Gemeinderat nun entsprechende Beschlüsse zu fassen.

Weitere LVZ+ Artikel

Weitere Themen: Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2016, Ergänzungssatzung „An der Linde“ in Groitzsch, Vergaben, Bauanträge sowie die Stellungnahme der Gemeinde im Zuge der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Westsachsen 2008.

Zschepplin nimmt zum Regionalplan Stellung

Die Stellungnahme der Gemeinde zur Offenlegung festlegungsrelevanter Planänderungen gegenüber dem Beteiligungsentwurf des Regionalplans Leipzig-Westsachsen im Zuge der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Westsachsen 2008 ist ein Thema der nächsten Sitzung des Zscheppliner Gemeinderates am 30. Juni. Los geht es um 19.30 Uhr im Saal Naundorf in der Bahnhofstraße. Zudem geht es unter anderem um Bauanträge und den Beteiligungsbericht.

Burgberg : Die Erbsen rollen wieder

Die Glasmurmeln in der Erbsenschütte auf dem Eilenburger Burgberg kullern wieder. Das vom Chemnitzer Michael Stapf geschaffene Kunstobjekt, das im August vorigen Jahres eingeweiht wurde, war der Stadt als kaputt gemeldet worden. Steffen Vogt vom Bauamt der Stadt kann aber Entwarnung geben: „Die Erbsenschütte war gar nicht richtig kaputt. Wir mussten nur mal richtig sauber machen.“ Denn selbst durch die kleinsten Ritzen würden nun mal auch Dreck, Laub und kleine Steinchen fallen. Zudem hätten ein paar Kugeln, die sich unterirdisch „etwas verlaufen“ hatten, wieder eingefangen werden müssen. Falls es künftig öfter solche Ausreißer geben sollte, könne dem aber mit einem kleinen Netz unproblematisch abgeholfen werden.

Das Spielobjekt auf dem Schlossareal erinnert an die Heinzelmännchensage, bei der das kleine Volk „wie Erbsen auf die Tenne kullert“. Auf der auf Federn gelagerten Metalltafel kann durch das Körpergewicht eine Metallkassette mit den Kugeln so geneigt werden, dass als Geräusch das Erbsenkullern entsteht.

Uwe Steimle tritt bei Baders zweimal auf

„Fludschen muss es“ – passender hätte Uwe Steimle sein aktuelles Programm wohl nicht nennen können. Denn wenn’s fludschd, ist beim (Nord-) Sachsen die Welt in Ordnung. Erst recht, wenn trotz aller coronabedingten Bedenken im Vorfeld das in den letzten Wochen arg gebeutelte Kulturleben in der Eilenburger Baderscheune am 5. Juli wieder startet.

Das für diesen Tag geplante Programm mit dem Dresdner Kabarettisten kann stattfinden – wenn auch unter besonderen Bedingungen: Statt einer gibt es zwei Veranstaltungen – die erste um 17 Uhr, die zweite um 20 Uhr. „Wegen der Abstandsregeln können nur die Gäste mit bereits bezahlten Karten kommen“, so Andrea und Thomas Bader. Mit Kartennummer bis 90 ist Beginn 17 Uhr / Einlass 16 Uhr, mit Kartennummer ab 91 ist Beginn 20 Uhr/ Einlass 19 Uhr. Alle Gäste werden platziert.

Um eine gute Organisation zu gewährleisten, bitten Baders um einen Anruf am Dienstag oder Donnerstag zwischen 10 und 17 Uhr unter 03423/600471.

Angel-Event am 4. Juli abgesagt

Das Gemeinschaftsangeln des Eilenburger Sportfischervereins Petri Heil am 4. Juli wird für diesen Termin abgesagt. Grund sind die geltenden Corona-Auflagen. Es wird befürchtet, dass das Treffen mit dem Angelwettbewerb nicht im gewohnten und beliebten Rahmen am Alsenwasser ablaufen kann. Allerdings sei das Gemeinschaftsangeln nur aufgeschoben und nicht gänzlich aufgehoben. Es soll nun im Rahmen des Abangelns am 26. September stattfinden.

Bäder laden ein

Der Sprung ins kühle Nass ist bei den derzeitigen Außentemperaturen sehr gefragt. Möglich ist das in Bad Düben im Natursportbad im Ortsteil Hammermühle: Montag bis Donnerstag 12 bis 18 Uhr, Freitag 12 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 10 bis 20 Uhr. Während der Sommerferien in Sachsen gilt täglich die Öffnungszeit von 10 bis 20 Uhr. Verlängerte Öffnungszeiten sind unter www.natursportbad.de/natursportbad/oeffnungszeiten/ täglich abrufbar.

Das FEZ Eilenburg lädt täglich von 10 bis 20 Uhr ein. An der Wasserskianlage sind derzeit Anmeldungen nötig, um aufs Gelände zu kommen. Informationen unter: www.wasserskianlage-eilenburg.de

Laußig benennt Datenschutzbeauftragten

Die Gemeinde Laußig wird die Leipziger Dekra-Niederlassung mit der Aufgabe des unabhängigen Datenschutzbeauftragten betrauen. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen. Die Kommune muss einen externen Experten benennen, der eine Beratungsfunktion habe, Mitarbeiter schulen und Unterlagen prüfen werde, so Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Die Gemeinde muss dafür jährlich rund 2400 Euro berappen.

Schnaditzer Bürgerhaus: Fassade wird rotbraun und grau

Die Fassade des Schnaditzer Bürgerhauses wird saniert. Bereits vor einem Monat wurde eine Musterfläche angebracht, die zeigt, in welcher Farbe das Haus in Zukunft erstrahlen könnte. Im Vorfeld hatte Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) den Ortschaftsräten des Stadtteils mehrere Vorschläge unterbreitet, die in der Runde diskutiert wurden. Nun wird es ein sattes Rotbraun, kombiniert mit etwas Grau, ähnlich dem Grau des Schnaditzer Feuerwehrgerätehauses.

Jetzt rückten die Mitarbeiter der Wellauner Firma Zeidler an, um mit der Fassadensanierung zu beginnen. Ringsherum sollen die Wände zunächst gereinigt und die vorhandenen Risse beseitigt werden. Ehe das Gebäude einen neuen Putz erhält, wird Armierungsgewebe aufgebracht. Zum rotbraunen Farbanstrich der Wände gesellt sich im Sockelbereich ein warmes Grau. Faschen und Fensterleibungen werden mit einem etwas helleren Grauton abgesetzt. Die Arbeiten sollen innerhalb des kommenden Monats erfolgen.

Die Firma Zeidler hat mit den Sanierungsarbeiten am Bürgerhaus begonnen. Quelle: Heike Nyari

Neue Aufgabe für Jan Müller

Der ehemalige kaufmännische Direktor am Mediclin-Waldkrankenhaus und Reha-Zentrum Bad Düben, Jan Müller, wird neuer Geschäftsleiter des regionalen Klinikverbundes Paracelsus-Klinikum Sachsen und wird damit parallel dem Klinikmanagement der Paracelsus-Klinik Adorf/ Schöneck vorstehen. Wie die Paracelsus-Kliniken auf ihrer Homepage informieren, tritt der 51-Jährige, der zuletzt als Regionaldirektor der Mediclin Region Ost tätig und zuständig für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und das nördliche Bayern war, den Posten zum 1. Juli an. Jan Müller hatte im April 2019 die Mediclin in Bad Düben nach 17 Jahren auf eigenen Wunsch verlassen. Kommissarisch hatte die stellvertretende kaufmännische Direktorin Cornelia Respa das Amt übernommen, bevor im Oktober Kermit Behnisch als neuer kaufmännischer Direktor seinen Posten antrat.

Von lvz