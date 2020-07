Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Dixielanders spielen zum Kurkonzert

Mit dem Konzert der „Dixielanders“ startet am Sonntag um 14 Uhr an der Obermühle die Kurkonzert-Saison in Bad Düben. Die Dixielanders wurden bereits 1978 in Jena gegründet, arbeiten jedoch seit Anfang 2003 in einer neuen, auf drei Positionen veränderten Besetzung. Ursprünglich vom Jazz der 1920er- Jahre inspiriert, spielt die Band heute swingenden Dixieland der 30er- und 40er-Jahre. Stilistisch besonders am Chicago Style aber auch an Elementen des Harlem Jazz orientiert, stehen neben abwechslungsreichen Tutti- und Vocal-Arrangements besonders die Solo-Improvisationen im Mittelpunkt der vielfach selten zu hörenden Stücke. Kulinarisch werden die Gäste zu den Konzerten im geöffneten Mühlencafé verwöhnt.

Unterschriftensammlung für Erhalt der Bäume an der B 2

Petra Würdig von Bündnis 90/Die Grünen in Bad Düben macht weiter gegen die Abholzungspläne am Damm (alte B 2) zwischen Bad Düben und Wellaune mobil. Wie berichtet sollen dort rund 250 Bäume fallen, damit der Damm geschliffen werden kann – eine Maßnahme im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes Polder Löbnitz. „Dieses Stück Natur zu zerstören, wäre ein Frevel, gerade in der jetzigen Zeit“, sagt Petra Würdig und ruft weiter zu Unterschriften für den Erhalt der Bäume an der B 2 auf. Unterschriftenlisten liegen in einigen Geschäften der Innenstadt aus, so unter anderem im Bioladen und in der Buchhandlung am Markt. Listen seien auch nach Authausen und Kossa gegeben worden.

Reinharzer Straße sieben Wochen gesperrt

Die Reinharzer Straße im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle wird ab Montag (20. Juli) für rund sieben Wochen voll gesperrt. Der Durchgangsverkehr, auch der für die Radfahrer und Anwohner, wird in dieser Zeit über die Walter-Rathenau-Straße umgeleitet. Grund ist die Verlegung von sämtlichen notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen für das 7500 Quadratmeter große Areal auf dem ehemaligen Gelände des alten Waldkrankenhauses. Hier sollen noch dieses Jahr 9 Bauplätze mit bis zu 1000 Quadratmetern komplett erschlossen werden.

Klassische Klänge auf Bahn 18

Beim ersten Picknick-Open-Air in Bad Düben kamen Liebhaber der Musik des Gewandhausorchesters und des Golfplatzes Dübener Heide gleichermaßen auf ihre Kosten. Sie konnten beim ersten Picknick-Open-Air-Konzert direkt auf der Bahn 18 klassischen Klängen von Mozart bis Bach lauschen. Mitglieder und Gäste strömten in Scharen und suchten sich schon zeitig die besten Fairway-Plätze aus – gut gerüstet mit Decken, Stühlen und einem Picknick-Korb aus der Golfplatzgastronomie. Initiiert durch den Golfclub und Peter Borck, selbst Mitglied im 1. Golfclub Leipzig und im Gewandhausorchester, fügten sich Bratsche, Violine, Klarinette und Cello mit ihrer Musik magisch in den Naturplatz ein und machten bei allen Anwesenden Lust auf mehr.

Das besondere Konzert ist gut angekommen. Quelle: privat

Alle Kirschen sind schon gepflückt

Eigentlich hatte Erhard Klein für diesen Sonnabend nochmal zum Kirschenpflücken auf die Plantage an der Kospaer Landstraße / Ortsausgang Eilenburg einladen wollen. Doch anders als in den Vorjahren war der Ansturm auf die süßen Früchte bereits riesig. „Alle 60 Bäume sind leer gepflückt“, muss Klein erfreut aber auch bedauernd konstatieren. Das für Samstag geplante Pflückangebot muss deshalb entfallen.

Torhaus ab Dienstag wieder geöffnet

Ab Dienstag lädt der Eilenburger Burgverein wieder in das Torhaus auf dem Burgberg ein. Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr und Samstag zusätzlich von 10 Uhr bis 12 Uhr. Zu sehen ist eine Ausstellung von Herrn Beyer. Er hat sich schon immer für die Malerei interessiert, besonders für die Ölmalerei. 2011 nahm er am Kunstwettbewerb in Torgau teil und stellte bereits in verschiedenen Einrichtungen seine Werke aus.

B 87 in Mockrehna ab Montag voll gesperrt

Seit rund zwei Wochen ist die B 87 in Mockrehna halbseitig gesperrt, ab Montag wird sie wegen Instandsetzungsarbeiten nun wie angekündigt bis voraussichtlich Ende September ganz gesperrt. Für die Einkaufsmärkte Penny, Netto und Ihr Kaufmann werden provisorische Zuwegungen rückwärtig hergestellt. Die innerörtlichen Verkehrsführungen sollen dem Verlauf der Arbeiten angepasst werden. Die weiträumige Verkehrsumleitung erfolgt während der Arbeiten in Richtung Eilenburg von der B 87 auf die K 8985. Ab Süptitz wird der Verkehr auf der B 183 bis zur S 16 über Wildenhain geführt und in Mockrehna Am Stich wieder auf die B 87 geleitet. Die Gegenrichtung wird ab Doberschütz über die K 7403 nach Strelln und auf der K 8903 zur S 20 bis Audenhain umgeleitet. Von dort wird der Verkehr weiter auf die K 8979 in Richtung Gräfendorf und schließlich wieder auf die B 87 geführt.

Sprechstunde mit dem Bürgerpolizisten

Sicherheit zu Hause und unterwegs – eine Sprechstunde mit dem Bürgerpolizisten ist das Thema der nächsten Veranstaltung der neuen Veranstaltungsreihe „Gut leben. Selbstbestimmt handeln“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Eilenburg. An diesem Nachmittag dreht sich alles um Sicherheit. Er findet am 5. August von 17 bis 18 Uhr in der Tagespflege „Zur Alten Post“, Am Anger 1-2, in Eilenburg statt. Die kürzlich gestartete neue Veranstaltungsreihe soll für Einwohner in Eilenburg und Umgebung regelmäßig Informationsmöglichkeiten schaffen, um sich mit wichtigen Themen zur eigenen Lebensqualität zu beschäftigen, Anregungen zu erhalten und Fragen an Experten stellen zu können. Dazu lädt der ASB auch weitere Partner als Referenten ein.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Begrenzte Teilnehmerzahl, um Voranmeldung wird gebeten. Kontakt: ASB-Tagespflege „Zur Alten Post“, Jenny Krellig, Telefon: 03423 7586850, E-Mail: tagespflege.eilenburg@asb-leipzig.de. Um die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, werden die Gäste gebeten, geeigneten Mund-Nasen-Schutz selbst mitzubringen und in der Einrichtung zu tragen.

Bad Düben sucht einen Weihnachtsbaum

Mitten im Sommer ist in Bad Düben schon Weihnachten. Zumindest in Gedanken. Denn die Kurstadt sucht wieder einen attraktiven Baum, der in der Adventszeit den Marktplatz schmückt. Wer hat eine schöne große Tanne und würde diese gern auf dem Marktplatz sehen? Die Stadt Bad Düben ruft interessierte Bürger dazu auf, sich zu melden.

Um die Bäume ranken sich meist kleine Familien-Geschichten. Im letzten Jahr hatte Familie Richter aus dem Ortsteil Hammermühle sich von einer Nordmanntanne aus dem Vorgarten getrennt, die Wolfgang Richter dort vor 27 Jahren zu seinem 35. Geburtstag gepflanzt hatte. Auf stattliche 12 Meter war das Grün bis November 2019 herangewachsen, wurde dann gefällt, mit einem Spezialtransport in die Innenstadt transportiert und vor dem Rathaus per Kran aufgestellt.

Kontakt: Barbara Paul, Telefon 034243 72253 oder E-Mail an barbara.paul@bad-dueben.de

Konzert für Cello und Orgel

Fermate – Innehalten zum Monatsende heißt es wieder am 31. Juli in Bad Dübens Stadtkirche. Die Gäste erwartet ein Konzert für Cello und Orgel. Anna Hermann und Johannes Krahl bieten Werke von Liszt, Bruch, Saint-Saëns und anderen dar. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Laußiger Ortschaften wollen finanzielle Unterstützung

Was braucht Laußig, um den Brandschutz in der Gemeinde sicherzustellen? Im Brandschutzbedarfsplan ist all das festgehalten, am Dienstag ist er ein Thema der nächsten Gemeinderatssitzung. 18 Uhr geht es im Ländlichen Bürgerzentrum los. Ein weiteres Thema: die Billigung und Auslegung der Planungsunterlagen für neues Bauland im Ortsteil Pristäblich. Auf einer Fläche im Norden des Dorfes soll Platz für 15 neue Eigenheime geschaffen werden.

Zudem liegt dem Rat ein Antrag zur Stärkung der Ortschaftsräte Kossa und Laußig vor. Konkret, so Florian Kern, Vorsitzender der CDU/SPD-Fraktion und Orts-Chef in Laußig, gehe es um die finanzielle Unterstützung der in den Ortschaften tätigen Räte. Bisher verfügten beide über keine eigenen finanziellen Mittel. „Daher schlägt die CDU/SPD-Fraktion vor, den Ortschaftsräten ab 2021 ein angemessenes Budget zur Verfügung zu stellen.“ Dieses ermögliche den Gremien, unabhängig vom Haushalt der Gemeinde, kleinere Einzelmaßnahmen eigenständig umzusetzen. Bei zwei Euro pro Einwohner würde das für Kossa rund 4200 und für Laußig rund 3300 Euro pro Jahr ausmachen.

