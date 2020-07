Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Zschepplin hat vier Beteiligungen

Die vier Beteiligungen, die die Gemeinde Zschepplin hat, stellen keinerlei Risiko für die Gemeinde dar. So lautet kurz und knapp das Fazit aus den Beteiligungsberichten über die Eigenbetriebe für die Haushaltsjahre 2014 und 2015. Sie wurden jüngst von Michael König als Vorsitzender des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West im Zscheppliner Gemeinderat vorgestellt. Er drückte zugleich die Hoffnung aus, dass die Beteiligungsberichte für die nächstfolgenden Jahre zeitnah gegeben werden können. Zschepplin ist an der KBE, einer kommunalen Beteiligungsgesellschaft von Städten und Gemeinden beim Energieversorger EnviaM, an den zwei Abwasserzweckverbänden in Eilenburg und Bad Düben sowie am Wasser-Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen beteiligt.

Ärger um Lärm und Dreck im Gabelweg

Die Polizei soll im Bereich Gabelweg/ Puschkinstraße in Eilenburg-Ost mehr kontrollieren. Mit diesem Ansinnen hat sich die Stadt ans Revier im Dr.-Külz-Ring gewandt. Anlass dafür sind Beschwerden von Anwohnern, weil es vor allem auf dem Gelände gegenüber der Sparkasse immer wieder zu nächtlichen Ruhestörungen komme – wie Lärm, Zünden von Blitzknallern und Feuerwerk. Außerdem werde der Bereich um das Toilettenhäuschen in einem elenden Zustand hinterlassen.

Orgel erklingt zur Sonntagsmusik

Otto Bernhard Glüer aus Bad Schmiedeberg bestreitet die Sonntagsmusik an der Johann-Ernst-Hähnel-Orgel in der Kirche Krippehna. Zu hören sind Werke vor, von und nach Johann Sebastian Bach. Beginn ist um 17 Uhr. Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Nach langer Pause erklingt das Instrument erst seit zwei Jahren wieder. Drei Jahre hatte es gedauert und eine sechsstellige Summe wurde gebraucht, bis die defekte Spätbarockorgel von 1771 in alter Schönheit erstrahlte.

Neubauten für mehrere Mieter

Die Stadt Eilenburg setzt beim Zuzug nicht nur auf Häuslebauer. Sie will auch für Mieter attraktive Angebote schaffen. In Eilenburg-Ost kann sie sich jedenfalls auf einer Brache von reichlich einem Hektar Am Wirtschaftsweg, die früher von der Firma Möbel Süptitz genutzt wurde und westlich hinter der Kita Bummi Kneip liegt, vier bis sechs Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohneinheiten vorstellen. Der dafür notwendige Bebauungsplan wurde auf dem jüngsten Stadtrat mit dem Aufstellungsbeschluss auf den Weg gebracht.

Marktplatz-Brunnen sprudelt wieder

Der Heinzelmännchenbrunnen vor dem Eilenburger Rathaus sprudelt wieder. Darüber informierte gestern die Stadtverwaltung. Seit Juni floss dort kein wasser mehr, weil eine 20 Jahre alte Pumpe defekt war. Diese wurde nun ersetzt. Die Kosten für die neue Technik beliefen sich auf zirka 2500 Euro. Den Heinzelmännchenbrunnen gibt seit 2000 auf dem Marktplatz.

