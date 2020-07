Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Lothar Schneider erwägt dritte Amtszeit in Laußig

Eine dritte Amtszeit als Bürgermeister in Laußig – warum nicht? Amtsinhaber Lothar Schneider hält es nicht für ausgeschlossen, dass er zur nächsten Wahl in Laußig, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 ansteht, nochmal antritt.

Anzeige

Lothar Schneider, Bürgermeister der Gemeinde Laußig. Quelle: Nico Fliegner

Weitere LVZ+ Artikel

„Ich bin noch leistungsfähig und hab’ Visionen, was ich noch bewältigen möchte“, sagte Schneider unlängst auf eine Anfrage der LVZ. Lothar Schneider, 62, begann 1999 als ehrenamtlicher Bürgermeister von Authausen, setzte sich gemäß dem Motto: Wenn schon Bürgermeister, dann auch mit fundiertem Wissen, vier Jahre auf die Schulbank, ließ sich zum Verwaltungswirt ausbilden. Nach der Gemeindefusion 2007 wählten ihn die Laußiger zum hauptamtlichen Bürgermeister. Im September 2014 schenkten ihm die Laußiger erneut das Vertrauen. Damals setzte er sich mit 65,3 Prozent gegen seine Konkurrentin Sabine Haffke durch. Damit lag er knapp sechs Prozentpunkte unter seinem Sieg-Wert sieben Jahre zuvor. Die Wahlbeteiligung war mit 60,4 Prozent dafür knapp besser als 2007 (59,13).

Trödelmarkt : Düben sucht Händler

Die Vorbereitung für den zweiten Bad Dübener Trödelmarkt am 26. September von 9 bis 14 Uhr laufen bereits – trotz Corona. Organisatorin Barbara Paul von der Stadtverwaltung hat die große Hoffnung, das der im vergangenen Jahr erstmals durchgeführte Markt stattfinden kann. „Aktuell sieht es gut aus. Wir müssen abwarten, wie sich die Situation bis zum September entwickelt hat und müssen dann reagieren“, sagte Paul. Die ersten Anmeldungen sind bereits im Rathaus eingegangen. „Anmelden kann man sich ab sofort schriftlich bei mir. Dazu benötige ich Name, Anschrift, Telefonnummer sowie den benötigten Stellplatz. Auch, was man verkaufen will, muss draufstehen. Das ist wichtig, weil keine gewerblichen Händler mit neuwertigen Produkten erlaubt sind“, erklärt Paul weiter.

Im vergangenen Jahr waren rund 40 Trödler am Start. In diesem Jahr sollen es auch wieder so viele sein. Die sollen sich jedoch wegen der Corona-Regeln etwas großzügiger zwischen Marktplatz und Baderstraße verteilen. Im Rahmen des Trödelmarktes ist wieder eine große Fahrradversteigerung geplant.

Der Eilenburger „Sorbenturm“ für 2020 ist ab jetzt erhältlich

Coronabedingt leicht verspätet erscheint Ende Juli der neue „Sorbenturm“ – der Almanach des Eilenburger Geschichts- und Museumsvereins. Die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit des Geschichts- und Museumsvereins und der „Verlag für die Heimat“ von Stephanie und Andreas Bechert haben das Buch mit alten und neuen Heimatgeschichten gefüllt. Am Anfang der Publikation findet man einen Auszug aus der Simon‘schen Chronik von anno 1696, wo im Kapitel VIII. die Zeit „Unter dem Pabstthum“ in der Stadt näher unter die Lupe genommen wird.

Ab Monatsende erhältlich: Band 17 des Sorbenturms. Quelle: Andreas Bechert

Diesem Kapitel folgt der Jahresrückblick 2019. In der neuen Rubrik „Dorr säggs‘sche Dialeggd“ findet man drei scheene säggsische Gedichte aus der Feder von Steffen Reichert. Es folgen zehn interessante Beiträge aus der Heimatgeschichte. Dabei wird auch der Bombenabwurf nahe Hohenprießnitz von Rolf Schulze beleuchtet. Weiterhin geht es um die Geschichte der Eilenburger Polizeischule im Zusammenhang mit Erwin Strittmatter von Wolfgang Beuche. Vom gleichen Autor gibt es einen Einblick in das Leben von Hugo Wilkens jun. – dem Maler, Grafiker und Buchillustrator. Das „Objekt- und Flurnamenregister“ von Hans Mahnhardt wird bereichert mit dem Apothekenbunker, dem Leipziger Wasser- und dem DCF-Lorenkippturm. Dr. Claus-Dieter Edlich stellt die Porzellanmalerin Erika Lutz vor; Jürgen Rausch unterhält den Leser mit der Geschichte der Eilenburger Wettersäule. Zudem gibt es Einblicke in die „Wahre Geschichte der Familie Belian“.

Band XVII ist ab 31. Juli zum Preis von 7,36 Euro (ab 1. Januar: 7,50 Euro) im Museumsshop und im Buchhaus erhältlich. Wer seine Sorbenturm-Sammlung noch ergänzen möchte, kann dies über den Online-Shop des Verlages gern tun: www.bechert-design.de.

Von lvz