Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Neben den großen Geschichten gibt es aus Bad Düben, Eilenburg und den Gemeinden der Region auch viele kurze Informationen. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Elternbeitrag ist Thema im Bad Dübener Stadtrat

Wie viel mehr müssen Bad Dübens Eltern ab April zahlen? Darum geht es Donnerstagabend ab 19 Uhr zur Sitzung des Stadtrates. Als Entscheidungsgrundlage haben die Abgeordneten jeweils einen Antrag von Freier Wählergemeinschaft (FWG) und Bürgerkreis ( BK) vorliegen. Die FWG schlagen für neun Stunden Krippen-Betreuung monatlich 218,52 Euro, für neun Stunden Kindergarten 140,85 Euro und sechs Stunden Hort 76,02 Euro vor. Diese Beträge sollen jährlich überprüft werden, aber über einen längeren Zeitraum Bestand haben. Der Vorschlag des BK sieht die neuen Beiträge bei 225 Euro, 140,85 beziehungsweise 78,68 Euro.

Vor einem Jahr waren zum 1. April die Beiträge angehoben worden, moderater, als es die im November 2018 abgelehnte Variante vorsah. Für neun Stunden Krippen-Betreuung wurden monatlich 210 Euro erhoben. Für neun Stunden Kindergarten-Betreuung waren es 135 Euro. Bei der Hortbetreuung waren es 74,70 Euro.

Vergeben werden soll der Auftrag Wärmeverbundsystem Hortneubau. Den Stadträten liegt zudem zur Bestätigung die Vorplanung für die Sanierung des Schulsportplatzes Durchwehnaer Straße vor. Im Februar hatte das Planungsbüro freiräume Sven Reuter den Vorentwurf für das Projekt vorgestellt. Insgesamt sind für die Sanierung von Sportfeld und Umfeld rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt. In dem an diesem Abend zu beschließenden Nachtrags-Etat stehen 1,2 Millionen Euro zur Verfügung.

Damit ist die Fortführung der Planung für die Sanierung gesichert. Als nächstes wird die Entwurfsplanung erstellt. Noch in diesem Jahr wird ein Förderantrag gestellt. Klappt alles, soll das Projekt 2021 begonnen und im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden.

Vandalismus legt SB-Standort lahm

Der Geldautomat der Sparkasse in Eilenburg, Leipziger Höhe, steht derzeit nicht zur Verfügung. Durch Vandalismus wurde das Gerät stark beschädigt und ist nicht mehr funktionsfähig, teilte die Sparkasse mit. Der Kontoauszugsdrucker sowie das Kontoserviceterminal bleiben weiterhin in Betrieb. Weitere SB-Bereiche der Sparkasse Leipzig in Eilenburg sind in der Torgauer Straße 38 und in Eilenburg Ost in der Puschkinstraße 76.

Mehr Gäste bei Dübens Narren

Den Schlüssel haben Bad Dübens Narren längst wieder abgegeben. Und doch wirkt die 45. Karnevalsession nach. Anders als in den Vorjahren kann sich der Hammermühler Karneval Verein wieder über gestiegene Besucherzahlen freuen: „Der Weiberfasching war ausverkauft, die Gala mit 160 Gästen sehr gut besucht, die Auftritte in Glaucha und bei den Senioren waren zahlenmäßig in Ordnung und der Kinderkarneval war voll. Nur unser Tanzabend war mit nicht einmal 40 Personen schlecht besucht“, so Präsident Matthias Lachmann.

Abtauchen müssen die HKV-Narren gemäß ihrem diesjährigen Motto also wahrlich nicht. Die Erfahrungen anno 2019/2020 lassen sie in die Vorbereitungen für den nächsten närrischen Startschuss einfließen: Der Tanzabend fällt weg. „Dafür werden wir Neues ausprobieren und versuchen, genauso ein tolles Programm auf die Beine zu stellen. Unsere Werbemaßnahmen und deutlich mehr Anstrengung in die Dekoration haben uns mehr Gäste beschert. Auch am Programm werden wir arbeiten, wollen mehr Show und weniger Reden anbieten“, blickt Lachmann voraus.

Von lvz