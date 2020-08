Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Eilenburg lädt zur Orgelnacht

Die Evangelische Kirchgemeinde in Eilenburg lädt für Samstag, den 29. August, zur elften Eilenburger Orgelnacht ein. Besucher können sich wieder auf Konzerte in drei Gotteshäusern freuen. Beginn ist um 20 Uhr in der Nikolaikirche in Stadtmitte. Die Altistin Cornelia Rosenthal aus Leipzig musiziert mit Lena Ruddies an der Truhenorgel. Es erklingen Werke von Rutter, Bach, Rheinberger und anderen. Danach geht es zur katholischen Kirche St. Xaverius. Maria Wolfsberger wird ab zirka 21 Uhr auf ihrer Mundharmonika gemeinsam mit Gerhard Noetzel an der Eule-Orgel musizieren. Sie ist mehrfache erste Preisträgerin auf der chromatischen Mundharmonika auf internationaler Ebene. Den Abschluss bildet nicht zum ersten Mal der Leipziger Universitätsmusikdirektor David Timm. Mit seinen faszinierenden Improvisationen auf der Geißler-Orgel der Bergkirche wird er ab 22 Uhr das Publikum begeistern. Die Orgelnacht fand 2019 zum zehnten Mal statt. Die Veranstalter um Initiatorin Lena Ruddies versuchen, jedes Jahr einen neuen Akzent zu setzen. So wurde schon ein Stummfilm integriert, es gab ein Improvisations-Konzert oder letztes Jahr erstmals die Kombination Tanz und Orgel. Der Eintritt ist frei, es gibt am Ausgang eine Kollekte für die kirchenmusikalische Arbeit.

Laußiger Gemeinderat tagt am Dienstag

Ohne Sommerpause geht es am Dienstag für den Laußiger Gemeinderat weiter: Ab 18 Uhr tagt das Gremium im Ländlichen Bürgerzentrum. Themen sind unter anderem Vergaben für den Bau der Ortskanalisation Laußig, die Sanierung von Schloss Pressel, die Errichtung eines Vorbaus an der Grundschule Authausen sowie die Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH, die das Stellenbesetzungsverfahren in der Verwaltung begleitet.

Zudem stehen außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben für die Umsetzung der Maßnahme Digitale Schulen sowie den Ausgleich fehlender Elternbeiträge von April und Mai 2020 auf der Tagesordnung dieser Gemeinderatssitzung.

Musik für Flügelhorn und Orgel

Fans der Bad Dübener Kirchenmusik-Reihe „Fermate – Innehalten zum Monatsende“ kommen am 31. August wieder auf ihre Kosten. Wie Kantor Norbert Britze mitteilte, wird ab 19.30 Uhr Musik für Flügelhorn und Orgel beziehungsweise Klavier erklingen. Norman Hausmann und Norbert Britze präsentieren Kompositionen, Bearbeitungen und Improvisationen aus verschiedenen Stilrichtungen von Beethoven bis Cohen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Sitzplätze sind gekennzeichnet, daher ist ein Mund-Nasen-Schutz nur bis zum Einnehmen des Sitzplatzes erbeten, wird informiert.

Theaterbus rollt nach Dessau

Das beliebteste Open-Air-Konzert Dessaus zieht vor das Mausoleum – und die Eilenburger und Bad Dübener werden per Bus hingebracht. Weil in diesem Jahr alles anders ist, ergreift das Anhaltische Theater die Gelegenheit und verlegt das Eröffnungskonzert einer außergewöhnlichen Spielzeit an eine außergewöhnliche Location, an das Mausoleum im Tierpark Dessau. Doch es ändert sich nicht alles: Wie in jedem Jahr werden die Zuschauer neugierig auf das Programm der neuen Spielzeit gemacht. Und die Solistinnen und Solisten des Theaters präsentieren zusammen mit der Anhaltischen Philharmonie musikalische Höhepunkte aus den kommenden Premieren – etwa aus Verdis Rigoletto, Strauss’ Rosenkavalier und Offenbachs Ba-ta-clan. Dazu gesellen sich Highlights der Oper zwischen Mozart, Tschaikowsky und Gershwin.

Wegen der Umsetzung des Hygienekonzepts und der damit verbundenen geringeren Platzkapazität werden gleich fünf Konzerttermine angeboten: Am Freitag, 4. September, 19 Uhr; Samstag, 5. September, und Sonntag, 6. September, jeweils 16 und 19 Uhr. Der Theaterbus ab Eilenburg/ Bad Düben über Friedersdorf und Muldenstein fährt zum Konzert am 5. September ab 16 Uhr. Kartenbestellungen mit oder ohne Busfahrt nimmt der Besucherring am Anhaltischen Theater unter der Rufnummer 0340 2511222 entgegen.

