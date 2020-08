Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Stunde der Brieflesung im Wohlfühl-Café

Zum Welttag des Briefeschreibens lädt das Eilenburger Wohlfühl-Café für den 1. September um 15 Uhr zur Stunde der Brieflesung ein. Bei Kaffee und Kuchen könnten sich Enthusiasten des persönlich geschriebenen Wortes im Café treffen und ihre Schätze präsentieren, teilte der Tourismus- und Gewerbeverein der Stadt mit. „Viele von uns haben vielleicht noch alte Briefe aufgehoben, aus denen es sich lohnt, die eine oder andere Passage vorzulesen“, so der Verein weiter. Diese Briefeschreiber seien willkommen.

Laußiger Ortschaftsrat tagt am 2. September

nes der Hauptthemen der gemeinsamen Sitzung des Laußiger Ortschaftsrates und des Stammtisches der Vereine am 2. September ist der Weihnachtsmarkt, der am 12. Dezember erstmals am Rosengarten stattfinden soll. Besprochen werden solle, so Ortsvorsteher Florian Kern ( CDU), welche Aufgaben jeweils die Vereine und die Feuerwehren übernehmen. Zudem geht es unter anderem um Themen, die der Ortschaftsrat bereits plant, angeschoben oder in Zusammenarbeit mit dem Verein Heimatherzen teilweise realisiert hat – so die Bepflanzung der Ecke Bodenreform/ Gartenstraße, die Gestaltung des Areals am Denkmal in der Schulstraße sowie die Gemeinschaftsaktion Sanierung Spielplatz im Wohngebiet zwischen Land- und Dübener Straße. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im LBZ in der Leipziger Straße.

Wasserturm öffnet für Besucher

Zum 8. Mal in Folge finden die Tage der Industriekultur im Großraum Leipzig statt. Der Eilenburger Geschichts- und Museumsverein öffnet aus diesem Anlass am Sonntag, dem 6. September, von 10 bis 17 Uhr den Wasserturm auf dem ehemaligen ECW-Gelände, informierte die Eilenburger Stadtverwaltung. Interessierte können dann die Aussichtsplattform des weithin sichtbaren Wahrzeichens der Stadt erklimmen und sich dabei über die Geschichte des Bauwerkes informieren. Der Wasserturm, der 60,50 Meter hoch ist, wurde in den Jahren 1915/16 von der Dyckerhoff & Widemann AG Dresden auf dem Gelände der Eilenburger Celluloidfabrik, dem späteren Eilenburger Chemiewerk, als Brauchwasserspeicher und zur Stabilisierung des Wasserdrucks errichtet. Das Bauwerk prägt die Silhouette im Osten der Stadt. Er stellt heute das imposanteste technische Denkmal Eilenburgs dar.

Als einer der letzten seiner Art wurde der Wasserturm in der sogenannten Intze-Bauweise errichtet, bei der der Boden des Wasserbehälters nach unten abgeschrägt und mittig nach oben gewölbt ist, was eine besonders schlanke Stützkonstruktion des Turmbaus ermöglicht. Die erste Treppen-Spirale schwingt sich in weiten Bögen entlang der Turmmauern in die Höhe. Nach 184 Stufen kommen die Besucher auf dem Niveau der sogenannten Abfallbutanolbehälter an. Dort hat man einen schönen Blick auf die Altstadt und die weite Auenlandschaft der Mulde. Im Inneren sind zudem wunderschöne Details zu finden. Aufgrund der aktuellen Situation sind Abstandsregelungen und Hygienebestimmungen einzuhalten, so die Stadtverwaltung weiter. Deshalb bestehe auch beim Besuch des Wasserturms eine Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei.

Hohenprießnitzer „ Flöhe “ können dank Spende bald schaukeln

Freude bei den kleinen Flöhen in Hohenprießnitz: Nun kann für ihre Kindertagesstätte „Flohkiste“ die lang ersehnte Doppelschaukel bestellt und dann errichtet werden. Die Einrichtung hat sich bei der Aktion „ Spende Lächeln!“ der Lebensmittelkette „nah & frisch“ beworben und kann sich nun über eine Spende von 1284,82 Euro freuen, so Nadine Wendt, die stellvertretenden Leiterin der Kindereinrichtung. Die Scheckübergabe übernahm Ralf Pietsch aus Spremberg von „nah & frisch“. Von den 17 Märkten im Raum Nordsachsen gibt es auch einen in Hohenprießnitz. „An den Kassen aller Einkaufsläden stehen jeweils kleine Spendenhäuschen“, erklärte Ralf Pietsch. Das Geld komme immer regionalen Projekten zu Gute. Über die Spende für die Hohenprießnitzer Kindertagesstätte freute sich auch Zschepplins Bürgermeister Kay Kunath (parteilos) sichtlich.

Spendenübergabe in Hohenprießnitz. Quelle: Heike Nyari

Von lvz