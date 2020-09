Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Bauvorhaben sind Thema im Doberschützer Rat

Die Billigung und Offenlegung des B-Plan-Entwurfs Kiessee – Sprotta-Siedlung sind ein Thema zur Sitzung des Doberschützer Gemeinderates Donnerstagabend, 19.30 Uhr, im Saal Battaune. Zudem geht es nach der Einwohnerfragestunde unter anderem um den Aufstellungsbeschluss FEZ Hafen, die Vergabe der Bauleistung Erschließung Krautgärten in Doberschütz, wo ab Herbst 13 Eigenheime entstehen sollen. Den Räten liegt ein Beschluss zur Ermächtigung des Bürgermeisters zur Vergabe des Löschgruppenfahrzeuges FFW Battaune vor und es geht um eine Änderung der Bekanntmachungssatzung.

Mit dem Heidemönch auf Wanderschaft

Heidemönch Roland Gempe bietet eine geführte Wanderung zwischen Bad Düben und Torgau an. Auf der fünf Kilometer langen Tour erzählt er viel Wissenswertes über das Moor und dessen Bewohner. Spannende Geschichten gemischt mit einer Prise Grusel machen diese Wanderung zu einem kurzweiligen Erlebnis für die ganze Familie. Dabei wird auch das eine oder andere Geheimnis des Moores gelüftet. Anmeldung unter Telefon 0172 9668745 erforderlich. Der genaue Treffpunkt wird dann bekannt gegeben.

MDV-Mobil hält in Bad Düben

Am Freitag, dem 4. September, werden Mitarbeiter des Infomobils des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes von 9 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz Bad Düben für Fragen zur Verfügung stehen. Es erfolgt Beratung zu den Ticketangeboten, Tarifen, Verbindungsauskunft, Verbunderweiterungen und dem Rufbusangebot im Landkreis Nordsachsen. Die neuen Fahrplanbücher, gültig mit dem Schuljahresbeginn ab 31. August können für ein kleines Entgelt am Infomobil erworben werden.

Neuer Spielplatz in Wedelwitz

Der Eilenburger Ortsteil Wedelwitz hat einen neuen Spielplatz. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, können Kinder nunmehr auf einer Nestschaukel und Kletterkombination spielen. Der Neubau sei zum Teil aus Mitteln des Sächsischen Ideenwettbewerbs finanziert worden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 22 000 Euro und hatten sich aufgrund zusätzlicher Montagekosten erhöht, da bei der Bauvorbereitung alte Fundamente aufgetaucht waren. Im nächsten Jahr soll der Spielplatz noch einen Sandkasten erhalten.

Blick auf den neuen Spielplatz in Wedelwitz. Quelle: Birgit Rabe

Kinderkleidermarkt in Söllichau

Die Mitglieder der Spindestube Söllichau laden für Sonntag, den 6. September, zum ersten Kinderkleidermarkt in das Kulturhaus Söllichau, Brunnenstraße 38, ein. Von 9 bis 11 Uhr werden in dem Heidedorf nahe Bad Düben Kindersachen, aber auch Lauf- und Fahrräder, Hochstühle, Kinderwagen und Reisebetten angeboten. Wer etwas verkaufen will, kann sich vorab auch an die Veranstalter wenden. Das ist per E-Mail möglich an soellichau@spindestube.de.

Hornisse hat die Orgelnacht gestört

Übrigens ist die „Übeltäterin“, die das Spiel von David Timm beim Orgelnacht-Konzert in der Eilenburger Bergkirche gestört hat, tags darauf gefunden worden. Am Sonntagmorgen lag die Hornisse tot in einem ausgebrannten Glasschälchen des Dornbuschleuchters. Ihre Neugier sei ihr leider zum Verhängnis geworden, teilte Leserin Edith Jung mit.

