Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Klima 2030: Bad Düben sucht Ideen

Welche Maßnahmen kann die Stadt Bad Düben ergreifen, um sich an die steigenden Temperaturen und klimatischen Veränderungen anzupassen? Was kann jeder Einzelne selbst tun? Um Fragen wie diese wird es am 22. September im Heide Spa gehen. Auch die Stadt Bad Düben ist durch Stürme, Hochwasser und die Temperaturzunahme direkt vom Klimawandel betroffen. Im Rahmen des EU-Projektes Life Local Adapt und mit Unterstützung des Freistaates Sachsen unterstützt die Kurstadt die Klimaanpassung. Im Mittelpunkt stehen dabei Fassaden- und Dachbegrünungen, die Anpassung des Gehölzbestandes und der „Grünflächen“ sowie der Rückhalt von Regenwasser („Schwammstadt“). Ideen und Vorschläge sollen in drei Workshops mit Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Vereinen gemeinsam gesammelt werden. Auf einer öffentlichen Auftaktveranstaltung am 22. September um 17.30 Uhr im Heide Spa informieren die Stadt, das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und das beauftragte Planungsbüro StadtLand GmbH über das Vorhaben zur Klimaanpassung.

Über eine rege Teilnahme der Bad Dübener würde sich die Stadtverwaltung sehr freuen. Interessierte können sich bis 15. September persönlich im Foyer des Rathauses, alternativ unter der Telefonnummer: 034243 7220 oder per Mail: stadt@bad-dueben.de anmelden.

Weitere LVZ+ Artikel

Stunde der Musik geht Freitag weiter

Mit der „gebotenen hygienischen Vorsicht, aber mit Zuversicht“ startet der Musikverein Eilenburg am Freitag wieder mit der Stunde der Musik. Tenor Patrick Grahl und Pianistin Klara Hornig bieten den Liederzyklus ‚Die schöne Müllerin’ von Franz Schubert dar. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, in der Rinckart-Aula. Anmeldung erforderlich unter Telefon 0172/7918093 oder 0172/2962802 (Gabriele und Andreas Hammerman).

Jesewitz steht finanziell gut da

Die finanzielle Situation der Gemeinde Jesewitz ist in Zeiten von Corona „nicht so schlimm, wie anfangs befürchtet“. Das sagte Kämmerin Heike Ott vom Verwaltungsverband Eilenburg-West auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuereinnahmen würden demnach in diesem Jahr noch nicht durchschlagen. Sie rechne damit eher in den kommenden Jahren. Als Gründe nannte Ott, dass ansässige Unternehmen weitgehend „störungsfrei produzieren“ konnten. Insofern gebe es auch Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Außerdem habe der Freistaat Sachsen einen Schutzschirm für die Kommunen aufgespannt, von dem die Gemeinde Jesewitz bereits eine erste Tranche erhalten habe. Zahlen nannte Ott nicht. Was sich bisher finanziell negativ ausgewirkt habe, seien fehlende Elternbeiträge in Höhe von rund 51 000 Euro für zwei Monate. Die Gemeinde hatte wie viele andere Kommunen auch diese in der Zeit des Lockdowns, und als Eltern ihre Kindern nicht in die Kita bringen konnten, ausgesetzt. Aber auch hierfür springe der Freistaat Sachsen ein. Otts Fazit: Die Gemeinde Jesewitz verfügt weiter über liquide Mittel.

Battaune bekommt neues FFW-Fahrzeug

Die Feuerwehr in Battaune bekommt ein neues Löschgruppenfahrzeug. Der Gemeinderat hat Bürgermeister Märtz ermächtigt, im September den Auftrag auszulösen. Das LF 10 kostet 370 000 Euro, 201 000 Euro übernimmt der Freistaat. Geliefert wird das Auto bis Ende 2021.

Bushaltestelle Gotha wird erneuert

Mehrere Bushaltestellen in der Gemeinde Jesewitz werden barrierefrei ausgebaut. In dieser Woche startet die Firma Bau- und Haustechnik Bad Düben mit dem Umbau des Bus-Stopps in Gotha. Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) informierte zudem, dass die Gemeinde auch die 90-prozentigen Fördermittelzusagen für die Bushaltestellen in Liemehna und in Pehritzsch bekommen hat. Für Gallen steht der geplante Ausbau indes noch aus.

Heimspiel spielt an der Obermühle auf

Die Bad Dübener Gruppe Heimspiel spielt am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals an der Bad Dübener Obermühle. Die Band tritt ab 14 Uhr im Freien auf. Die Bad Dübener kennen die stets mitreißende Musik gut. Vielleicht gibt es auch das eine oder andere zu hören, was trotz Corona-Zwangspause entstanden ist.

Spielplätze werden aufgebaut

Für die Spielplätze in Wölpern und Groitzsch sind die Spielgeräte in der Gemeinde Jesewitz eingetroffen. Nach Angaben von Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) wird in dieser Woche mit dem Aufbau begonnen. Allerdings seien die Lieferungen noch nicht vollständig, so dass im Oktober weitergebaut wird.

VHS startet mit neuem Nordic-Kurs

Nordic Cross & Fit ist einer der neuen Kurse, mit denen die Volkshochschule in Eilenburg ins neue Schuljahr startet. Der von Dozentin Anja Dotzauer geleitete Kurs richtet sich an alle, die Freude an gemeinschaftlichen Outdoor-Aktivitäten haben und etwas für Körperhaltung, Kraftaufbau und allgemeine Fitness suchen. 15. September, 17.30 Uhr, Skisprungschanze Eilenburg. Anmeldung: www.vhs-nordsachsen.de

Von lvz