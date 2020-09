Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Krautgärten werden erschlossen

Die Eilenburger Firma Straßen- und Tiefbau GmbH hat den Zuschlag für die Erschließung des Wohngebietes Krautgärten in Doberschütz erhalten. Etwa 13 Eigenheime sollen auf der rund 7500 Quadratmeter großen Fläche entstehen. Vier Angebote waren eingereicht worden. Die Gemeinde hatte im Herbst 2018 von einer Erbengemeinschaft die Fläche erworben, nachdem diese davon Abstand genommen hatte, das Areal gemeinsam mit der Gemeinde zu entwickeln. Nun läuft die Erschließung in Regie der Gemeinde. Die koordiniert die Arbeiten gemeinsam mit dem Abwasserzweckverband Mittlere Mulde und dem Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen. Benno Wagner ( AfD) hatte mit Blick auf den Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Mölbitz Befürchtungen geäußert, dass auf die Gemeinde auch hier Nachtragsforderungen zukommen. Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) folgte dem nicht. Auszuschließen sei das nie, er sei aber optimistisch.

Bad Dübens Stadtrat tagt

Am 21. Februar 2021 wählt Bad Düben einen neuen Bürgermeister – vorausgesetzt, der Stadtrat stimmt dem Termin am Donnerstag zu. Die Festlegung ist einer der Punkte der Sitzung, die 19 Uhr im Heide Spa beginnt. Weitere Themen unter anderem: Auftragsvergabe Neugestaltung Dauerausstellung Museum, Erhebung von Elternbeiträgen. Zudem soll der alte NVA-Hörsaal am Evangelischen Schulzentrum (ESZ) zum Multifunktions- und Veranstaltungssaal/Bürgeruniversität umgebaut werden. Kosten: eine Million Euro. Der Saal mit 250 Sitzplätzen soll erhalten, das Bühnenhaus erweitert werden. Die Idee: Die Bühne wird innen und außen als Amphitheater bespielbar. Rund 666 000 Euro kommen vom Stadtumbau Ost, Stadt und ESZ haben sich auf eine gemeinsame Finanzierung geeinigt – rund 233 260 Euro ESZ, knapp 100 000 Euro Stadt.

Lange liest bei Baders

Bernd-Lutz Lange liest am Sonntag in der Eilenburger Baderscheune. Der Leipziger Kabarettist und Autor erzählt in „Sternstunden“, von Begegnungen mit besonderen Menschen. Jeder blicke in seinem Leben auf Sternstunden zurück, die unvergesslich sind: Beginn einer Liebe, Blick in eine Landschaft, Begeisterung für ein Buch. Vielfältig sind diese Möglichkeiten und an der Spitze stehen Begegnungen mit besonderen Menschen. Los geht es um 17 Uhr. Tickets unter 03423 600471.

Eilenburg plant Geld für Stadtparkteichsanierung

Der Stadtparkteich in Eilenburg ist seit vielen Jahren in einem schlechten Zustand. Das Gewässer ist verschlammt, Ausläufe liegen mitunter trocken. Gerade in den vergangenen Wochen bot der Teich keinen schönen Anblick, was auch Stadtrat Max Seehaus (Freigeister) beobachtet hat: „Es sieht grausam aus am Stadtparkteich“, sagte Seehaus in der jüngsten Stadtratssitzung und machte den Vorschlag, die Trockenzeit zu nutzen, um dort beispielsweise den Müll zu entnehmen. Dies wäre zum jetzigen Zeitpunkt leichter machbar, eben weil der Teich wenig Wasser führt. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) kündigte daraufhin an, dass die Stadt finanzielle Mittel im neuen Haushalt für 2021/22 bereitstellen wolle. Eine konkrete Zahl nannte Scheler nicht. Die Teichsanierung wird sich aber alles andere als einfach gestalten. Das Gewässer steht unter Denkmalschutz. Bei einer Entschlammung muss die Kommune vorab ausloten, wie die Sanierung technisch am besten realisiert werden kann. Ein Problem ist dabei auch die Verbindung zum Mühlgraben. Des Weiteren muss über eine künftige Abdichtung oder gar die Speisung aus Grundwasser nachgedacht werden. Zudem hängt der Teich im Tierpark an dem Gewässer. Derzeit werden im Rathaus Lösungen erarbeitet. Konkrete Ergebnisse wird es wohl erst 2021 geben.

Trödelmarkt in der Kastanienallee

Von Freitag bis Sonntag schlagen Dutzende Händler auf dem Festplatz in der Eilenburger Kastanienallee auf. Dort findet ein Trödelmarkt statt. Auf diesem gibt es unter anderem Spielzeug und bäuerliche Gerätschaften. Organisiert wird der Markt von Markus Börner aus Torgau, der an verschiedenen Orten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg Antik- und Trödelmärkte anbietet.

