Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Kindersachen zum kleinen Preis

Das Team der Kinderkleiderbörse in Bad Düben meldet sich trotz schwieriger Umstände, die das Jahr durch Corona mit sich bringt, zurück. Am 19. September findet von 9 bis 13 Uhr im Würfel im Postweg die nächste Kinderkleiderböse statt. Seit Wochen macht sich das 30-köpfige Team Gedanken, alles unter den Hygienemaßnahmen ordnungsgemäß durchführen zu können. Demnach müsse jeder Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Aufgrund der Abstandsregelungen kann nur eine begrenzte Anzahl an Käufern gleichzeitig Zutritt erhalten. Jeder Besucher muss ein Formular zur Kontaktnachverfolgung ausfüllen.

Das Mehrgenerationenhaus Arche in Eilenburg veranstaltet am 19. September ebenfalls einen Kinderkleiderbasar. Auf diesem können auch Kinderwagen, Autositze und Spielzeug verkauft werden, teilte die Arche mit. Wer Interesse an einem Stand hat, kann sich bis zum 16. September unter Telefon 03423 604033 melden. Der Aufbau der Tische erfolgt am Samstag ab 8.30 Uhr. Der Kleiderbasar eröffnet dann um 9 Uhr und schließt gegen 12 Uhr. Zudem gibt es Kaffee, Kuchen und Bockwurst.

Unter katson@gmx.de kann für den Dübener Termin ein Formular angefordert werden, um Wartezeiten zu vermeiden.

Kontrovers vor Ort in der VHS

Am Freitag ist in der Volkshochschule Eilenburg wieder die Veranstaltungsreihe „Kontrovers vor Ort“ der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung zu Gast. Diesmal wird Christian Gesellmann sein Buch „ Ostdeutschland verstehen“ vorstellen. Was bewegt den Osten? Der Journalist Christian Gesellmann, geboren in Zwickau, setzt sich in seinen Texten unter anderem für den Tagesspiegel, die Zeit und das Online-Magazin Krautreporter intensiv mit seiner ostdeutschen Herkunft auseinander. Als er vor sieben Jahren frustriert und erschöpft seine Heimatstadt Zwickau zum zweiten Mal verließ, beschrieb er die Gründe dafür in dem Essay „Warum ich aus Sachsen weggezogen bin“. Das Ganze sollte ein Schlussstrich sein – und wurde Grundlage für sein Buch „ Ostdeutschland verstehen“. Das Buch versammelt Texte Gesellmanns und die seines Krautreporter-Kollegen und mittlerweile LVZ-Journalisten Josa Mania-Schlegel. Freitag 19 bis 21 Uhr, Dr.-Külz-Ring 9, Haus Rinckart, 2.26. www-vhs-nordsachsen.de

Wedelwitzer Spielplatz ist fertig

Gleich zwei Mal Grund zum Feiern haben die Rand-Eilenburger. Wie Ortsvorsteherin Roswitha Feustel informierte, wird am Freitag um 15 Uhr zunächst der Wedelwitzer Spielplatz, dessen Neuaufbau mit Geldern aus dem Simul-Wettbewerb finanziert wurde, offiziell eröffnet. Doch die Ortsvorsteherin blickt auch schon auf den Oktober: „Am Sonnabend, dem 3. Oktober, wollen die Behlitzer und alle, die sich mit Behlitz verbunden fühlen, ab 15 Uhr an dem neu geschaffenen Treffpunkt des Eilenburger Ortsteiles feiern.“ Der dafür aufgestellte Carport wurde mit Geldern aus dem sächsischen Mitmach-Fonds bezahlt.

Nabu sammelt Plastik-Müll

Anlässlich des World Cleanup Days lädt die Naturschutzbund-Regionalgruppe Eilenburg/ Torgau am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr zu einer Müllsammlung an der Dobritzmark 1 ein. Säcke und Handschuhe werden gestellt. Die Stadt Eilenburg stellt voraussichtlich einen Container, so Regionalgruppen-Chef Peter Solluntsch. 2019 beteiligten sich an der weltweit größten Bürgerbewegung zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll 21 Millionen Menschen.

Burgverein lädt zum Stammtisch ein

Der Eilenburger Burgverein lädt am Freitag nach längerer Pause zum Stammtisch ins Torhaus auf dem Burgberg ein. Wolfgang Beuche wird ab 19 Uhr über das Gaststättenwesen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg sprechen. Interessierte sind willkommen, werden aber gebeten, sich bis 17. September bei Karin Müller unter 03423 609549 anzumelden.

Sonntagsschule zum „Gruß aus Eilenburg “

Anlässlich der Sonderausstellung „Gruß aus Eilenburg – Eilenburg auf historischen Ansichtskarten“ findet am Sonntag um 15 Uhr eine Sonntagsschule im Stadtmuseum Eilenburg statt. Andreas Flegel nimmt die Gäste auf einen Spaziergang durch die Geschichte der Ansichtskarten mit.

Besucher-Anzahl begrenzt. Anmeldung: 03423 652222.

Schäferstadl in Eilenburg ersatzlos abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen behördlichen Auflagen und Allgemeinverfügungen muss die Veranstaltung „Der Schäferstadl – unterwegs“, die am 22. Oktober (Ersatztermin für 16. März) im Bürgerhaus Eilenburg stattfinden sollte, ersatzlos abgesagt werden. Das teilte der Veranstalter, die HC Hainich Concerts GmbH, jetzt mit. Bereits gekaufte Tickets können in der Vorverkaufsstelle, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Zusatz-Fermate am Freitag in Bad Düben

Am Freitag findet das letzte der drei Zusatz-Fermate-Konzerte in Bad Dübens Stadtkirche statt. Kantor Norbert Britze hatte als Ausgleich für die wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Veranstaltungen zusätzliche Termine organisiert. Akteure des 19.30 beginnenden Abends sind Cornelia Junge, Violine, und Jana Poljanowskaja, Klavier. Sie spielen Werke von Beethoven, Bach, Dvorák und Grieg. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

