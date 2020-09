Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen die aktuellen Nachrichten aus Eilenburg und Bad Düben.

Academixer gastieren in Bad Düben

Es geht um die Zähmung der Männer – Carolin Fischer und Ralf Bärwolff sowie Jörg Leistner am Klavier vom Ensemble des Leipziger Kabaretts Academixer gastieren am 9. Oktober, 20 Uhr, mit dem trendigen Programm „Trenn Dich“ im Kursaal des Bad Dübener Heide Spa. Karten sind im Heide Spa an der Kasse zur Badelandschaft und Saunawelt erhältlich, Telefon 034243 33633.

Das Heide Spa Hotel & Resort hat wegen der Corona-Pandemie zahlreiche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen getroffen, wird informiert. So können auch wieder regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, wie Konzerte der Sächsischen Bläserphilharmonie, das nächste gibt es am 18. Oktober um 15 Uhr. Zum Kulinarischen Weinabend wird am 2. Oktober, 19 Uhr, ins Restaurant LebensArt eingeladen. Das komplette Veranstaltungsprogramm und weitere Informationen gibt es auf www.heidespa.de oder unter Telefon 034243 33673.

Gemeinderat berät über Dorfgemeinschaftshaus Krippehna

Das in Krippehna geplante Dorfgemeinschaftshaus ist Dienstagabend Thema in Naundorf. Der Gemeinderat will mehrere Bauleistungen vergeben. Außerdem sollen Medientafeln und Endgeräte für die Grundschule in Hohenprießnitz angeschafft werden. In weiteren Punkten geht es um den Bau von Einfamilienhäusern, den Bau einer barrierefreien Bushaltestelle in Steubeln und die Vergabe von Bauleistungen zur Gewässerunterhaltung. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Saal in Naundorf.

Nikolai-Förderverein trifft sich am Mittwoch

Der Förderverein zum Wiederaufbau der Evangelischen Stadtkirche St. Nikolai Eilenburg holt am Mittwoch seine wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Mitgliederversammlung nach. Ab 19 Uhr geht es in der Nikolaikirche unter anderem um Jahres- und Finanzbericht. Der Vorstand würde sich über ein zahlreiches Kommen freuen. Gäste können ebenso teilnehmen.

Laußiger Rat tagt Dienstagabend

Laußigs Gemeinderat trifft sich heute um 18 Uhr im Ländlichen Bürgerzentrum. Dabei geht es unter anderem um die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates der Laußiger Wohnstätten GmbH, Vergabe von Bau- und Ingenieurleistungen für Schloss Pressel und Innenentwicklung Wohngebiet Pristäblich I, die Beschaffung von Schutzkleidung für die FFW Gruna sowie den Ausgleich fehlender Elternbeiträge.

Touristinformation ändert Öffnungszeiten

Aus betrieblichen Gründen gelten in diesem Jahr in der Touristinformation Bad Düben bereits ab 1. Oktober Nebensaison-Öffnungszeiten. Erreichbar sind die Mitarbeiter dann Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 10 bis 15 Uhr, Sonnabend von 10 bis 12 Uhr. Mittwoch ist geschlossen.

Von lvz