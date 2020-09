Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Meldungen aus Eilenburg und Bad Düben.

Zschepplin plant Corona-Puffer

Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf den Zscheppliner Gemeindehaushalt hat, das wird sich erst in zwei, drei Jahren zeigen. Davon ist jedenfalls Heike Ott, Kämmerin im Verwaltungsverband Eilenburg-West, zu dem Zschepplin und Jesewitz gehören, überzeugt. Beim Halbjahresbericht für die Gemeinderäte in Sachen Haushalt 2020 hob sie hervor, dass zwar die „Liquidität bis Ende 2020 und darüber hinaus gesichert ist. Dennoch muss im Haushalt 2021 ein Corona-Puffer eingebaut werden.“

Anzeige

Warum dieser nötig ist, machte die Kämmerin insbesondere anhand der Gewerbesteuern deutlich. So habe die Gemeinde zum Stichtag 30. Juni 435 000 Euro, und damit sogar 20 000 Euro mehr als bis zu diesem Zeitpunkt geplant, eingenommen. „Doch dabei“, so betonte sie, „handelt es sich um Vorauszahlungen. Die tatsächliche Höhe der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 ergibt sich erst, wenn die Gewinne der Unternehmen für das Jahr 2020 feststehen:“ Zudem gebe es schon jetzt sechs Unternehmen in der Gemeinde, die beantragt haben, ihre Gewerbesteuervorauszahlungen zu kürzen oder auf Null zu setzen.

Weitere LVZ+ Artikel

Karten für Martinsspiel reservieren

Weil die Zuhörerzahl für das diesjährige Martinsspiel in Eilenburg voraussichtlich coronabedingt begrenzt sein wird, wird darum gebeten, kostenlose Teilnahme-Karten ab Oktober im Gemeindebüro am Nikolaiplatz abzuholen beziehungsweise zu reservieren. Am Mittwoch, dem 11. November, singen um 17 Uhr Kinder der Rinckart-Singschule gemeinsam mit den Musical-Mäusen der Kita St. Marien beim traditionellen Martinsspiel in der Nikolaikirche. Anschließend geht es mit einen Laternenumzug samt Martinsreiter zur katholischen Kirche. Am dortigen Lagerfeuer werden (voraussichtlich) Martinshörnchen geteilt. Bitte einen Mund-Nasenschutz zur Aufführung mitbringen.

Elternbeiträge: 51 000 Euro Ausfälle

Die Gemeinde Zschepplin hat wegen des Erlasses der Elternbeiträge in Corona-Zeiten auf Einnahmen in einer Gesamthöhe von 51 000 Euro verzichtet. Darüber informierte Kämmerin Heike Ott. Der Freistaat Sachsen hatte aber bereits im Frühjahr signalisiert, dass er dafür aufkommen will. Der entsprechende Antrag ist gestellt. Doch da die Übernahme der Kosten nicht 1:1, sondern nach einer festgelegten Berechnungsmethode erfolge, sei man nun auch in der Verwaltung auf die Höhe der tatsächlichen Erstattung gespannt.

Sonntagsschule zu Silberschatz fällt aus

Die für diesen Sonntag geplante Sonntagsschule „Der Eilenburger Silberschatz“ muss auf Wunsch des Referenten auf 2021 verschoben werden, einen Termin gibt es noch nicht, soll dann aber rechtzeitig bekannt gegeben werden. Bei Erdarbeiten am Marktplatz in Eilenburg wurde 1966 ein einzigartiger Silberschatz geborgen. Anschließend wurde er in Dresden restauriert und ist im Eilenburger Museum ausgestellt. Stefan Krabath aus Wilhelmshaven hatte diesen bedeutendsten Schatzfund vor einigen Jahren wissenschaftlich untersucht.

Gassenhauer zum Fermate-Abend

„Eine Nacht in Venedig – Opernarien und Gassenhauer Unterhaltungsmusik um 1900“ mit dem Salon-Trio Dresdner Solisten ist der nächste Fermate-Abend am Mittwoch, dem 30. September, um 19.30 Uhr in Bad Düben überschrieben. Joachim Schäfer, Kornett, Oksana Weingardt, Klavier, und Yuka Inoue präsentieren Werke von Guiseppe Verdi. Der Eintritt ist frei, um eine Spende von etwa 8 Euro wird gebeten.

Mega-Oldie-Disco startet in Audenhain

Die letzten Termine musste Organisator Sandro Oschkinat wegen der Corona-Pandemie absagen – nun aber soll es klappen: Am 10. Oktober startet im Trailer Audenhain die nächste Mega-Oldie-Party. Die Disco beginnt 19 Uhr, 22 Uhr wird der Einlass geschlossen. Dafür kosten alle Getränke beim „Doppeldecker“ bis 22 Uhr nur die Hälfte.

B 87n: Deges informiert über Pläne

Der Stand zum Bau der B 87 n ist am 6. Oktober ein Thema zur Sitzung des Mockrehnaer Gemeinderates im Heidelbachsaal Langenreichenbach. Los geht es um 18.30 Uhr. Vertreter der Firma Deges werden die Pläne vorstellen. Achtung: Aufgrund der bestehenden Corona-Schutz-Verordnung ist nur eine begrenzte Anzahl an Gästen im Saal zulässig. Es ist daher zwingend erforderlich, dass sich Interessierte vorab telefonisch unter 034244 5740 zur Gemeinderatssitzung anmelden.

Selbstverteidigung für Kinder

Jugendhaus JuST beginnt am Mittwoch der zehntägige Volkshochschulkurs Selbstverteidigung für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Kinder sind im Alltag vielfältigen Gefahren ausgesetzt und müssen lernen, in außergewöhnlichen Lebenssituationen mit Konflikten umzugehen. Der Kurs soll dazu beitragen. Beginn ist um 17 Uhr, Kosten: fünf Euro. Anmeldung unter Tel. 03423 7003930.

Bibliothek öffnet länger

Ab 1. Oktober gelten neue Öffnungszeiten für Stadtmuseum, Stadtbibliothek und Tourist-Information in Eilenburg. Die unter dem Dach des Roten Hirsches vereinten Einrichtungen haben länger geöffnet, so donnerstags jetzt auch ab 10 Uhr. Zeiten: Montag geschlossen, Dienstag und Donnerstag 10 bis 18 Uhr. Mittwoch, Freitag und Sonnabend von 10 bis 14 Uhr. Sonntag 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr.

Steubeln bekommt neue Bushaltestelle

Der kleine Ort Steubeln in der Gemeinde Zschepplin bekommt eine barrierefreie Bushaltestelle. Diese wird von der Firma Bau- und Haustechnik aus Bad Düben gebaut. Den entsprechenden Auftrag in Höhe von 32 000 Euro haben die Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung vergeben. Die Gemeinde selbst erhält für dieses Vorhaben eine 90-prozentige Förderung.

Von lvz