Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen die aktuellen Nachrichten.

Heinzelberge lädt zu Frühschoppen ein

Am Tag der Deutschen Einheit am Samstag lädt die Pension Heinzelberge auf dem Eilenburger Schlossberg von 10 bis 14 Uhr zum Frühschoppen ein. Für das leibliche Wohl ist mit Bier, Sekt, Bratwurst, Fettbemmen und guten alten DDR-Marmeladen-Brötchen gesorgt.

Behlitzer Treff wird am Samstag eröffnet

Am Sonnabend wird der „Treffpunkt für Jung und Alt“ in Behlitz eröffnet. Dazu lädt der Heimatverein Kospa-Pressen alle interessierten Bürger der Ortschaften von Kospa-Pressen an den Teich ein. Der Beginn ist um 15 Uhr. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Kinderbasteln findet vor Ort statt. Auf Grund der derzeitigen Coronasituation ist auf Abstand zu achten und die Hygienebestimmungen sind einzuhalten, wird informiert.

Neue Straßendecke für den Kornmarkt

Der Kornmarkt in Eilenburg zwischen Torgauer Straße und Breiter Straße hat eine neue Asphaltdecke. Nach Fräsarbeiten Anfang der Woche wurde gestern die neue Decke aufgebracht. Die Arbeiten liefen im Rahmen der Straßenunterhaltung, wo zwischen dem 22. September und 8. Oktober weitere Maßnahmen umgesetzt wurden beziehungsweise noch werden. Unter anderem die Abschnitte Am Lehmberg, Wilhelm-Grune-Straße, Torgauer Landstraße sowie in der Karl-Liebknecht-Siedlung bekommen dann eine neue Dünnschicht.

Andacht in Bad Dübens Stadtkirche

Die Evangelische Kirchgemeinde Bad Düben lädt am morgigen Feiertag zu einer Andacht anlässlich des 30. Jahrestages der deutschen Wiedervereinigung ein. Beginn ist um 17 Uhr in der Stadtkirche St. Nikolai.

Neue Termine für Kaminer und Tatra

Die heute geplante Wladimir-Kaminer-Show im Bürgerhaus Eilenburg findet nicht statt und ist auf den 16. September 2021 verschoben. Einen neuen Termin gibt es auch für den Dia-Vortrag „ Hohe Tatra“. Statt am 6. Oktober findet dieser am 23. März 2021 statt. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Drachenfest steigt in Tiefensee

Schön, dass man im Freien Abstand halten kann, denn die Tiefenseeer Akteure rufen am Tag der Deutschen Einheit zum traditionellen Drachenfest auf. Die beliebte Familienveranstaltung am Ortsrand Richtung Schnaditz beginnt wie immer um 14 Uhr. Eine zweiköpfige Jury wird in verschiedenen Kategorien die Drachenbändiger bewerten. Dabei spielen beispielsweise das Aussehen und die erreichte Höhe der Flugobjekte eine wichtige Rolle. Bei der Siegerehrung können sich die Besten über schöne Preise freuen. Die Feuerwehr sorgt für einen kleinen Imbiss.

Bad Dübens Schulen werden digital

Die Digitalisierung an Bad Dübens Schulen geht voran. WLAN in der Oberschule liegt an, die Heide-Grundschule folgt. Nun geht es zudem um die Technik, werden dank Mittel aus dem Digitalpakt Laptop-Klassensätze angeschafft. „Wir haben uns mit den Schulleitern für die Windows-basierte Version entschieden“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Das habe den Vorteil, dass Geräte gekauft werden, die nicht nach kurzer Zeit wieder überholt sind, sondern optimiert werden könnten. Jedes Kind bekomme ein E-Mail-Adresse, an der Oberschule gäbe es bereits das digitale Klassenbuch, könnten Hausaufgaben online eingesehen werden.

Zusätzlich zu den Fördermitteln aus dem Digitalpakt profitieren Grund- und Oberschule zudem von Zuschüssen aus dem Corona-Programm, das 150 Euro für die Anschaffung von Laptops für benachteiligte Haushalte bereitstellt. Gekauft sind sie bereits, werden jetzt noch mit den entsprechenden Programmen bestückt. „70 gehen an die Ober-, 30 an die Heide-Grundschule“, so Münster. Die Schulleiter verteilen sie an Familien, wo mehrere Kinder schulpflichtig sind, aber nicht jedes über den heimischen PC seine Hausaufgaben erledigen kann. Das im Übrigen auch über die Corona-Zeit hinaus. „Wir schließen mit den Familien Leihverträge ab. Ich hoffe, dass die Familien, die sich die Technik nicht leisten können oder mehrere Kinder haben, nicht zurückhaltend sind, dieses Angebot annehmen und nicht versuchen, alles selbst hinzubekommen. Dafür hat die Bundesregierung das Geld zur Verfügung gestellt.“

Neue Technik bedeutet aber auch, dass es jemanden geben muss, der für Soft- oder Hardware-Probleme ansprechbar ist. „600 Kinder müssen zusätzlich zu Verwaltung, Museum, Touristinfo, Feuerwehr und Bad von einem Administrator betreut werden. Zum 1. Januar wird noch ein zweiter eingestellt“, kündigt die Bürgermeisterin an.

Von lvz