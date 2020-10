Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Zwei gute Nachrichten für die Feuerwehr

Für die Feuerwehrkameraden in der Gemeinde Zschepplin gibt es gleich zwei gute Nachrichten. Zum einen beschloss der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung, dass die Gemeindewehr für 60 000 Euro einen Mannschaftstransportwagen bekommt. Die dafür benötigten Eigenmittel in Höhe von 27 600 Euro werden im Haushalt des nächsten Jahres eingestellt. Zum anderen konnte Bürgermeister Kay Kunath (parteilos) verkünden, dass das neue Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W Allrad), auf das die Glauchaer Kameraden seit Langem warten, spätestens am 13. November geliefert wird, eventuell komme es aber sogar schon in der ersten Novemberwoche.

Öko-Kurs in Bad Düben fällt aus

Der für den 5. November geplante Fortbildungskurs zum ökologischen Landbau in Bad Düben fällt aus. Grund ist die Corona-Pandemie, wie Veranstalter Roland Einsiedel mitteilte. Der Kurs werde am 4. März 2021 nachgeholt, so der Vorsitzende der Sächsischen Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau. Der Öko-Kurs findet jährlich in Bad Düben statt und wird von Bauern aus ganz Deutschland besucht.

Grünschnitt immer öfter verunreinigt

Entsorger Remondis musste zuletzt bei der Anlieferung von Grünschnitt auf dem Wertstoffhof feststellen, dass vermehrt Verunreinigungen enthalten waren, die durch Mitarbeiter aussortiert werden mussten. Diese führen zu steigenden Entsorgungspreisen. Deshalb ist bei der Abgabe (kostenfrei bis zwei Quadratmeter pro Anlieferung für die Bürger der Stadt und Ortsteile) zu beachten, dass Grünschnitt Folgendes enthalten darf: Baum-, Strauch- und Heckenschnitt bis zum Durchmesser von 15 Zentimeter und bis zu einer Länge von zwei Metern, Grasschnitt, Laub, Rasenmahd, Stroh, Unkraut. Grünschnitt darf nicht enthalten: Glas, Plaste, Holz, Metall, Steine, Bauschutt, Kehrabfälle, Erde, Grasnarbe, Wurzeln, Wurzelballen.

Konzert in St. Nikolai entfällt

Das für Samstag in der Bad Dübener Stadtkirche St. Nikolai geplante Konzert für Marimbaphon entfällt aufgrund des Pandemiegeschehens in Nordsachsen, informiert Kantor Norbert Britze. Es soll im Sommer 2021 nachgeholt werden.

Dübener Turnverein verschiebt Weihnachtsshow auf Ende Februar

Die Enttäuschung im Bad Dübener Turnverein Blau-Gelb 90 ist groß. Die Weihnachtsshow „Advent, Advent...“ muss verschoben werden. Das teilte jetzt der Vorstand des Vereins mit. Sie sollte am 5. und 6. Dezember stattfinden. „Wir haben gehofft, gebangt und gezittert. Doch leider können wir aufgrund der aktuellen Situation und dem damit verbundenen Verbot des Vereinssports im Monat November unsere Weihnachtsshow erstmals nach 17 Jahren nicht in der Weihnachtszeit im Heide Spa aufführen“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende Wencke Stein. Die Veranstaltung ist nun als Show „Winterkinder“ am 27. und 28. Februar zu den bekannten Zeiten geplant, bereits verkaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Bereits seit einigen Wochen liefen die Proben. Tänze und Übungen wurden einstudiert, Kostüme geschneidert, Ablaufpläne erstellt, Musiken geschnitten und die Dekoration gestaltet. Die ganze Mühe soll nicht umsonst gewesen sein. „Wir haben die Situation in den vergangenen Wochen beobachtet und uns im Vorstand schon im Vorfeld verständigt, im Falle eines Falles die Show nicht gänzlich abzusagen, sondern nur zu verschieben. Das sind wir unseren kleinen und großen Akteuren schuldig. Wir werden die Zeit bis dahin nutzen und die Show an die neuen Parameter anpassen und verschiedenen Dinge ändern“, so Stein weiter.

Düben: Voten für Online-Markt

Jede Stimme zählt! Noch bis zum 1. November kann für den im Naturpark Dübener Heide gestarteten Online-Marktplatz „Kramer & Konsorten“ der Kembergerin Theresia Stadtler-Philipp, der am bundesweiten Wettbewerb „Gemeinsam stark sein“ teilnimmt, abgestimmt werden. Dazu einfach auf das Internetportal www.dvs-wettbewerb.de gehen und klicken, teilte Anne-Marie Benda vom Regionalmanagement der Dübener Heide in Bad Düben mit, das die EU-Förderperiode Leader koordiniert. Ob Kräutertee aus der Gemeinde Muldenstausee oder Erdbeer-Chili-Aufstrich mit Chili-Likör aus Nordsachsen: Auf dem Online-Marktplatz „Kramer & Konsorten“ finden Menschen aus der Dübener Heide Produkte aus ihrer Region. Um ihnen Zeit zu schenken und lange Wege zu ersparen, entwickelte das Regionalmanagement Dübener Heide gemeinsam mit 30 Erzeugern die Idee zu der Plattform, die es in den Wettbewerb geschafft hat.

Jetzt sind die Bewohner und Freunde der Dübener Heide gefragt, dem Beitrag aus der Heimat zum Sieg zu verhelfen. Der Wettbewerb mit 27 weiteren Teilnehmern aus 13 Bundesländern steht in seiner siebten Runde unter dem Thema „Täglich gut versorgt sein“ und wird von der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume initiiert.

Weniger Arbeitslose im Landkreis

Die Arbeitslosen-Zahlen im Landkreis Nordsachsen sind im Oktober im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen – um 164 auf nun 7065 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Arbeitslosigkeit allerdings um 1026 Personen zu. Die Quote lag im Oktober bei 6,7 Prozent – 0,1 Prozentpunkte weniger als im September, aber 1,0 Prozentpunkte mehr als noch im vergangenen Jahr im Oktober. „Vor allem durch den Ausbildungs- und Studienbeginn im Oktober nahm die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen überdurchschnittlich ab“, erklärte Christian Rasmussen, Bereichsleiter der für Nordsachsen zuständigen Agentur für Arbeit Oschatz. „Dennoch lag die Arbeitslosigkeit im Oktober weiter deutlich über dem Niveau des Vorjahres.“ Regional gesehen ist dabei in Nordsachsen die Arbeitslosigkeit in der Region Delitzsch mit einer Quote von 6,0 Prozent am niedrigsten und im Bereich Torgau mit 8,0 Prozent am höchsten. Dazwischen ordnen sich die Regionen Oschatz (6,1 Prozent) und Eilenburg (6,8 Prozent) ein.

Von den insgesamt 7065 im Landkreis als arbeitslos registrierten Personen wurden 2721 Frauen und Männer von der Arbeitsagentur und weitere 4344 Personen vom Jobcenter betreut. Das Jobcenter ist für die Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld zuständig.

