Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Neuhofstraße für drei Tage gesperrt

Von Montag bis Mittwoch ist die Neuhofstraße in Bad Düben gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist der Bereich zwischen Neumärker Straße und Einfahrt Küchen-Ertel betroffen. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Neue Schilder für Eilenburgs Burgberg

Neben der Neu-Beschilderung des Planetenwanderweges, die in den nächsten Wochen aufgestellt wird, soll auch die Beschilderung des Burgberges bald abgeschlossen werden. Darüber informierte OBM Ralf Scheler (parteilos) zur Einwohnerversammlung. Der Burgberg war in den letzten Jahren neu gestaltet worden.

Mängel melden

Auf der städtischen Internetseite können Eilenburgerinnen und Eilenburger online melden, wenn ihnen im Stadtgebiet Missstände oder Schäden auffallen. Unter dem Button Bürgerservice sind das Formular zum Mängelmelder und ein E-Mail-Kontakt zum Ordnungsamt ordnung@eilenburg.de zu finden. Neben der kurzen Beschreibung und Angaben wegen Rückfragen können Fotos oder Dokumente hochgeladen werden. OBM Ralf Scheler (parteilos) informierte darüber zur Einwohnerversammlung am Donnerstag. Diese sollte wegen Corona im Freien stattfinden, wurde wegen des Wetters kurzfristig ins Bürgerhaus verlegt.

Mockrehna beschließt Doppel-Etat

Die Gemeinde Mockrehna hat jetzt festgezurrt, was an Investitionen in den Jahren 2021 und 2022 möglich ist. Nach der nicht-öffentlichen Beratung im März und der ersten Lesung im April hat das Gremium den Doppeltat bestätigt. Größter Finanzposten sind die Personalaufwendungen in den Kindereinrichtungen. Knapp 500 000 Euro verschlingt die Unterhaltung öffentlicher Gebäude und Straßen. Spürbar ist auch die Steigerung bei Betriebskosten. Neben allgemeinen Preissteigerungen machen sich hier die wegen Corona erforderlichen intensiveren Reinigungsintervalle bemerkbar. In dem Papier verankert ist auch die von Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) im Bürgermeister-Wahlkampf 2020 versprochene Verdoppelung der Vereinspauschale.

Wie das Gießwasser nicht als Abwasser zählt

Der Abwasserzweckverband Bad Düben hat die Abwasser- und Gebührensatzung neu gefasst. In dieser ist auch die Handhabung mit dem Gießwasser geregelt. Verbands-Geschäftsführerin Bärbel Deutrich weist mit Blick auf die bevorstehenden wärmeren Monate nochmal auf die bestehenden Regelungen hin: „Wer für Gießwasser kein Abwasser bezahlen will“, so der Hinweis, „muss einiges beachten.“ Konkret sei vom Grundstückseigentümer ein geeichter Wasserzähler einzubauen und beim Verband anzumelden. Nach Saisonende, spätestens am 31. Januar des Folgejahres, müsse der Zählerstand dann an den Abwasserzweckverband gemeldet werden. Darum muss sich der Kunde, der beide Vorgänge idealerweise mit einem Foto dokumentieren sollte, selbst kümmern. Eine Meldung des Zählerstandes an den Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen findet keine Berücksichtigung. Poolwasser, so noch ein Hinweis von Bärbel Deutrich, bleibe aber immer Abwasser.

Doberschütz hat einige Baustellen

Im laufenden zweiten Quartal sind in der Gemeinde Doberschütz einige kleinere Bauvorhaben vorgesehen. Wie Bauamtsleiter Karsten Steinbach informierte, können im Schießstandweg in Sprotta-Siedlung mit der Erneuerung der Straßenbeleuchtung und dem Umrüsten der Elektro-Hausanschlüsse von Luft- zum Erdkabel hin die letzten alten Betonmasten verschwinden.

Geplant ist zudem der Bau des Gehweges in der Battauner Hauptstraße, die Sanierung der Kreuzung Windmühlenbreite/Stadtweg/Hauptstraße/Thomas-Müntzer Straße in Mörtitz und der etwa 850 Meter langen sandgeschlämmten Schotterdecke der Salzstraße von Mölbitz in Richtung Mockrehna. Außerdem wird der Verein Sprotta-Siedlung mit Unterstützung des Bauhofes am Spielplatz Ahornweg eine Matschstrecke aufbauen.

Eilenburg sucht Wahlhelfer

Die Stadt Eilenburg sucht ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Bundestagswahl am 26. September. Diese unterstützen die Beschäftigten in den Wahllokalen unter anderem bei der Prüfung der Wahlberechtigung, der Ausgabe der Stimmzettel, der Beaufsichtigung der Wahlkabinen und Wahlurnen sowie bei der Auszählung der Stimmzettel. Die neun Wahlräume der Stadt werden am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Wer Interesse an der ehrenamtlichen Tätigkeit hat, kann seine Bereitschaft bis zum 30. Juni an die Stadtverwaltung melden.

Unternehmen prüft Laußigs Finanzen

Die Komm-Treu GmbH aus Markkleeberg wird die Jahresabschlüsse 2017, 2018 und 2019 der Gemeinde Laußig prüfen. Das hat der Gemeinderat entschieden. Die Firma machte das wirtschaftlichste Angebot mit 5817 Euro, andere Anbieter bewegten sich zwischen 6000 und 7000 Euro. Bisher hatte die Stadt Eilenburg die Abschlüsse geprüft. Der Vertrag sei aber gekündigt worden, so Kämmerin Sabine Paatzsch. Komm-Treu ist auch für die Gemeinde Mockrehna und Kommunen in der Oschatzer Region tätig.

Digitale Rundgänge durch Eilenburg und Düben

Eilenburg und Bad Düben stellen anlässlich des Tages der Städtebauförderung ab diesen Sonnabend auf ihren städtischen Homepages einen digitalen Stadtrundgang zur Verfügung. Er zeigt einen 360-Grad-Umblick mit markanten Orten. In Eilenburg sind das zum Beispiel das Burgberggelände samt Heinzelberge, Torhaus und Sorbenturm. Zudem gibt es Einblick in das Gebäude „Zum Roten Hirsch“. Neben den 360-Grad-Aufnahmen wird der Rundgang durch Drohnenbilder sowie durch Informationen, Links und Audioaufnahmen ergänzt.

Auf ähnliche Weise stellt sich auch die Stadt Bad Düben dar. Unter www.bad-dueben.de/stadtentwicklung ist ein 3D-Rundgang durch die prägendsten Bereiche der Kurstadt nebst Vorstellung zurückliegender, laufender und künftiger Fördermaßnahmen abrufbar. Städtische Akteure wie Bauamtsleiter Thomas Brandt oder Gisbert Helbing, Geschäftsführer des Evangelischen Schulzentrums, haben dabei mitgewirkt.

Kanalbau in Laußig wird teurer

Die Arbeiten an den Abwasserkanälen in Laußig werden teurer als geplant. Der Gemeinderat hat jetzt ein Nachtragsangebot der Baufirma Ezel Torgau in Höhe von 37 647 Euro beschlossen. Damit erhöhen sich die Kosten für das Gesamtprojekt auf 1 098 000 Euro.

Bei dem Bauvorhaben in der Ortslage Laußig, das nun schon seit geraumer Zeit andauert, kommt es immer wieder zu Überraschungen, die einen Mehraufwand zur Folge haben. Nach Angaben von Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) seien die Kanäle in unterschiedlichen Zuständen. Schächte seien bis zu vier Meter tief und kaputt, man habe Kabel in der Straße gefunden, die so dort nicht hätten sein dürfen, zudem müsse ein aufwendiges Spülverfahren angewendet werden. Des Weiteren waren der Neubau von Borden und Rinnen erforderlich, ebenso die Neuverlegung der Oberflächenentwässerung vor den Garagen. Zudem waren etliche Hausanschlüsse defekt.

Letztlich bedeuteten die Mehrkosten auch eine Nachkalkulation der Abwassergebühren. Denn der Abwasserbau, für den die Kommune Kredite aufnahm, muss über die Gebühreneinnahmen refinanziert werden.

Eilenburg: Polizei ermittelt wegen 47-Graffiti

Bei der Eilenburger Polizei laufen aktuell Ermittlungen im Fall der immer häufiger auftretenden Graffiti mit der Zahl 47 in Eilenburg. Derzeit werde Bildmaterial der verschiedenen Graffiti im Stadtgebiet gesichtet und ausgewertet, zu einem oder mehreren möglichen Tätern oder Täterinnen gibt es derzeit jedoch noch keine Informationen.

Seit letztem Jahr häufen sich Graffiti in verschiedenen Farben und Formen in Eilenburg, die allesamt die Zahl 47 abbilden. Das Thema war vor Kurzem zu größerer Aufmerksamkeit gelangt, als sich Stadtrat Max Seehaus von der Fraktion Freigeister/Freie Wähler in einer Eilenburger Stadtratssitzung über die Sprühereien beschwert hat.

Neue Rasthütten in Wölpern

Über zwei neue Rasthütten am Dorfteich und am Spielplatz können sich Wölperner und Ausflügler freuen. Sie sind auf Initiative von Diana Möglich entstanden. Die Einwohnerin hatte sich im vorigen Jahr bei den Mitmach-Fonds Sachsen mit dem Projekt „Mehrgeneration- und Gästetreffpunkt Rasthütten Wölpern“ beworben – und ein Preisgeld in der Kategorie ReWIR Mitteldeutschland gewonnen.

Am Dorfteich und am Spielplatz in Wölpern gibt es jetzt zwei neue Rasthütten. Quelle: Diana Möglich

Nunmehr stehen die Rasthütten. „Der Treff kann den Informationsaustausch fördern, damit Menschen wieder miteinander mehr ins Gespräch kommen, Kontakte geknüpft sowie gesellschaftliche und gesellige Aktivitäten geplant und gemeinsam durchgeführt werden“, so das Anliegen der Wölpernerin. Da durch die Lage der beiden Rasthütten am Lutherweg auch für durchreisende Wanderer und Radfahrer ein attraktiver Rastplatz geschaffen wurde, könne man nunmehr auf die Begegnung zwischen Einheimischen, den Pilgern und Radfahrern gespannt sein.

Zum zweiten Mal prämierten im vorigen Jahr die Wirtschaftsregion Lausitz GmbH und die Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH sowie der Freistaat Sachsen über 500 Initiativen in Lausitz und Mitteldeutschland. Es flossen über drei Millionen Euro, bewerben konnten sich Vereine, Bürger, soziale Träger, Kitas, Schulen und Kommunen in den Kategorien Kinder- und Jugendförderung, Existenzgründung, Lebensqualität, gesellschaftliches Engagement sowie Stärkung der sorbischen Sprache und Identität.

Von lvz