Nachrichten aus Eilenburg und Bad Düben

Eilenburg/Bad Düben

Hier gibt es aktuelle Informationen aus dem Bereich Bad Düben und Eilenburg.

Arbeiten am Schloss Pressel gehen weiter

Die Arbeiten am Schloss in Pressel sollen Montag, den 30. März, fortgesetzt werden. Nach Angaben von Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) werde zunächst der Anbau am Treppenhaus errichtet, dann das Gerüst gestellt und die Dachdeckerarbeiten beginnen. Auch im Innenbereich soll es weitergehen, hier steht der Fensterbau an. Derweil bringt die Gemeindeverwaltung eine weitere Ausschreibung für die Elektro- und Sanitärarbeiten auf den Weg. Die Sanierung des Schlosses kostet über eine Million Euro. Die Gemeinde erhält dafür Fördermittel aus dem Programm „Vitale Dorfkerne“. Das Haus soll später den Einwohnern unter anderem als Treffmöglichkeit zur Verfügung stehen. Das Schloss war 1910/11 errichtet worden. Zu DDR-Zeiten war darin die örtliche Grundschule untergebracht, die nach dem Schuljahr 1996/97 aufgelöst wurde. 1997 diente es als Büro der Heimvolksschule. Ein Jahr später bezog der Naturpark Dübener Heide das Schloss mit seiner Geschäftsstelle. Zuletzt stand das Gebäude leer.

Baugrund an B 87 wird untersucht

Auf privaten Grundstücken an der Bundesstraße 87 östlich von Eilenburg bis östlich von Mockrehna finden von April bis Ende Oktober Baugrund-Erkundungsarbeiten statt. Betroffen sind Flurstücke in Eilenburg, Doberschütz, Paschwitz, Sprotta und Mockrehna. Hintergrund sind Pläne, wonach die B 87 perspektivisch ausgebaut und der Verkehrsfluss verbessert werden soll. Grundstückseigentümer müssen die anstehenden Erkundungsarbeiten dulden und den Bediensteten des Landesamtes für Straßenbau oder Firmen während der Arbeiten Zutritt auf das Grundstück gewähren, wird informiert. Zuständig ist die Deges, eine Projektmanagement-Gesellschaft für Verkehrsprojekte.

Bürger: Amtsblatt weiter in Papierform

Die Einwohner von Eilenburg wollen auch in Zukunft das Amtsblatt in Papierform in ihre Briefkästen bekommen. Und es müsse weiter kostenlos sein. Das ergab eine Umfrage, die die Stadtverwaltung initiiert hatte. Diese werde noch detailliert ausgewertet, so Katharina Eidner, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Das Amtsblatt erscheint 14-tägig. Darin sind amtliche Bekanntmachungen der Stadt und der Umlandgemeinden enthalten.

Arbeiten auf Friedhöfen beendet

Die Baumfällarbeiten auf den Friedhöfen in Eilenburg sind abgeschlossen. Das teilte Volker Wagner, Geschäftsführer von Remondis in Eilenburg, auf Anfrage mit. Auf den Friedhöfen sind seit Anfang des Jahres Hunderte Bäume und Sträucher, an denen Hitze, Dürre und Stürme der vergangenen zwei Jahre erhebliche Schäden angerichtet hatten, beseitigt worden. Am Freitag endeten die Arbeiten auf dem Stadtfriedhof, auf dem Bergfriedhof finden in Kürze noch Aufräumarbeiten statt. Außerdem müssen noch Baumstubben beseitigt werden. Am schlimmsten war der Bergfriedhof betroffen. Die Stadtwirtschaft Eilenburg war mit den Arbeiten beauftragt worden.

Von lvz