Nachrichten aus Eilenburg und Bad Düben

Bad Düben/Eilenburg

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Bikertreffen in Authausen findet statt

Gute Nachricht für alle Motorradfans in der Region. Das 25. Bikertreffen der Motorradfahrgemeinschaft Dübener Heide 1998 darf stattfinden. Am ersten Septemberwochenende steigt die beliebte Party in der Steinerkeide Authausen. „Das Hygienekonzept steht und so können wir den verkorksten Sommer trotz Corona gebührend verabschieden. Alle, die uns kennen oder kennenlernen wollen, sind auch dieses Jahr eingeladen, mit uns zu feiern“, kündigte Marcus Lohan vom Verein an. Er weist darauf hin, dass sich die Teilnehmer des Treffens auf Grund der aktuellen Situation auf Einschränkungen einstellen müssen. „Lasst euch davon aber nicht die Stimmung verderben“, betont Marcus Lohan. Wie jedes Jahr gibt es neben hochpolierten Motorrädern auch ein spannendes Rahmenprogramm mit vielen lustigen Spielen, Musik und der traditionellen Ausfahrt.

Abgabe Grünschnitt in Doberschütz

Im Bauhof der Gemeinde Doberschütz (Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz, Gehrenstraße 2) erfolgt für Einwohner der Gemeinde Doberschütz an folgenden Tagen die kostenlose Annahme von Grünverschnitt (kein Holz oder Geäst): Freitag, 28. August, von 9 bis 16 Uhr, Samstag, 29. August, von 9 bis 12 Uhr. Weitere Termine sind am 16. und 17. Oktober geplant.

Einschränkung in der Torgauer Straße

Einbahnstraße ist am Montag in Bad Düben die Torgauer Straße von der Dommitzscher Straße bis zum Paradeplatz, informiert die Stadtverwaltung. Somit kann nicht vom Paradeplatz zum Netto gefahren werden, wird angekündigt.

Seniorenrat berät über Zebrastreifen

Der Eilenburger Stadtseniorenrat will auf seiner Zusammenkunft am 7. September über das Thema Zebrastreifen in der Torgauer Straße sprechen. Wie die Vorsitzende Marianne Aster mitteilte, habe man darüber in dem Gremium noch nicht gesprochen, die Aussagen von Mitglied Helga Jahn in der LVZ, die die Errichtung eines Zebrastreifens für mehr Verkehrssicherheit für sinnvoll erachtet, sei ihre Privatmeinung gewesen, so Aster weiter. Ob ihre Forderung dann als Stadtseniorenrat an den OBM herangetragen werde, solle die Beratung ergeben. Hintergrund der Forderung eines Zebrastreifens war der tödliche Unfall Mitte Juli, bei dem eine 79 Jahre alte Frau von einem Auto erfasst wurde und ums Leben kam

Terminal mit neuen Infos bestückt

Am Infoterminal auf dem Marktplatz in Eilenburg ist die Software aktualisiert worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, erhielten nunmehr auch Touristen und Bewohner „gebündelte Informationen“ über die städtische Besucher-App www.eilenburg.mobi. Hinterlegt sind dort Auskünfte über Unterkünfte, Gastronomie, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Not- und Bereitschaftsdienste, Betriebe und Aktivitäten in der Stadt Eilenburg. Ebenfalls sind aktuelle Infos zur Corona-Situation aufgeführt. Wer die App auf seinem Handy nutzen will, kann sie im Google-Playstore herunterladen. Für Nutzer eines I-Phones gibt es die App indes nicht.

Ausbau Postweg wird günstiger

Der Ausbau des Postweges in Eilenburg wird deutlich günstiger. Die Kosten belaufen sich nunmehr auf 87 000 Euro statt den kalkulierten 156 000 Euro. Den Auftrag wird das Unternehmen Straßenbau Kunze aus Grimma ausführen. Das hat der Stadtausschuss beschlossen. Die Firma gab das wirtschaftlicheste Angebot ab. Der Postweg wird ab dem 30. August von der alten Post bis zum Anger ausgebaut. Geplant ist eine wassergebundene Decke. Für stärker beanspruchte Bereiche und für den Stichweg zur Wallstraße ist Kleinpflaster aus Granit vorgesehen. Der Weg wird außerdem mit Stahlband eingefasst. Ende Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Bootsanleger in Bad Düben wird nachgerüstet

Weil am Bootsanleger an der Mulde in Bad Düben das neue Feuerwehrboot nicht sicher ins Wasser gebracht werden kann, soll dieser jetzt nachgerüstet werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden dazu Angebote eingeholt. Im Falle eines Hochwassers sollte dann das Rettungsboot die Anlegestelle nutzen können. Unabhängig davon wurde in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde, der unteren Wasserbehörde, der Landestalsperrenverwaltung, der Stadtverwaltung sowie der Stadtwehrleitung Bad Düben eine alternative Einlassstelle an der Mulde festgelegt, die im Ernstfall jederzeit genutzt werden kann.

Von lvz