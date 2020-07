Eilenburg

Bei den Maras, die im Eilenburger Tierpark seit dem Spätherbst im Außengehege des neuen Tropicanas und auf einer angrenzenden Wiese hoppeln, gibt es bereits zum zweiten Mal Nachwuchs. Die Eltern, die inzwischen die Namen Bianka und Bernhard bekommen haben, fühlen sich offensichtlich in ihrem neuen Zuhause richtig wohl.

Geburt unter den Augen von Besuchern

Nachdem die beiden Pampashasen, die ursprünglich in Südamerika beheimatet sind, bereits in Coronazeiten und damit unter Ausschluss der Öffentlichkeit Nachwuchs bekommen und aufgezogen haben, machten sie nun das genaue Gegenteil. „Sogar unter den Augen von Besuchern kamen am Dienstag die drei kleinen Maras zur Welt“, freut sich Tierparkleiter Stefan Teuber. Vielleicht, so eine andere Vermutung, hat die Mara-Mama auch einfach nur so lange gewartet, bis der März-Nachwuchs ein neues Zuhause gefunden hatte. Der Auszug in den Geraer Tierpark war jedenfalls nur eine Stunde zuvor erfolgt.

Maras, die im Durchschnitt acht Kilogramm auf die Waage bringen, tragen in der Wildnis nur einen Wurf jährlich aus. In menschlicher Obhut können es aber bis zu vier Würfe sein.

Der Tierpark freut sich über den Zuwachs, der ab diesem Wochenende auch auf die Mara-Wiese neben dem Tropicana darf. Die etwa faustgroßen Hasen dürften das nach der Wiedereröffnung ohnehin spürbare rege Besucherinteresse weiter steigern. Bis zum 30. Juni waren im Eilenburger Minizoo 31 500 Gäste und damit nur 3500 weniger als zum gleichen Zeitpunkt im Rekordjahr 2020 gezählt worden. Die Zahl von 80 000 Besuchern hat der Tierpark damit inzwischen für 2020 wieder fest im Visier.

