Nacktfoto der Ex-Freundin verschickt – 20-Jähriger vor Eilenburger Amtsgericht

Eilenburg

Ein kleines gedankenloses Tippen mit der Fingerspitze – für einen jungen Mann aus Dölzig (Stadt Schkeuditz) hatte das nun Konsequenzen. Im Amtsgericht Eilenburg eröffnet Richter Franzen den dritten und letzten Verhandlungstag, stellt die Anwesenheit des 20-jährigen Angeklagten Ronnie F.* fest. Der Vorwurf: Vergehen gegen das Kunsturheberrechtsgesetz. Hinter diesem nüchternen Terminus verstecken sich ein irreparabler Vertrauensbruch und eine krasse Grenzüberschreitung. Die damalige Freundin von Ronnie F. wirft ihm vor, ein ohne ihr Einverständnis aufgenommenes Foto an Dritte weitergeschickt zu haben. Auf besagtem Foto ist Sabine J.* nur unvollständig bekleidet, scrollt auf ihrem Smartphone. Die beiden hatten sich an der Oberschule in Markranstädt kennengelernt, an der Ronnie F. seinen Hauptschulabschluss absolvierte.

Erst nach der Beziehung von Nacktfoto erfahren

Die Verhandlung wurde bereits im vergangenen Oktober eröffnet. An den ersten Verhandlungstagen hatte die Geschädigte ausgesagt, erst im April 2019 durch einen Bekannten von dem Foto erfahren zu haben. Dieser Bekannte, Tom V.*, habe das Foto von Max M.* zugeschickt bekommen. Zu diesem Zeitpunkt war Ronnie F. bereits mit Chantal D.* liiert.

Das Foto muss demnach zwischen Januar und April 2019 entstanden sein, als Sabine J. und Ronnie F. noch ein Paar waren. Max M. hatte in den ersten Verhandlungstagen ausgesagt, das Foto von Ronnie F. zugesendet bekommen zu haben. Tom V. habe sich dann das Foto von Max M.s Handy in einem unbeaufsichtigten Moment selbst geschickt. Und was sagt der jetzt 20-jährige Angeklagte dazu? „Meine Aussage hat sich seit der letzten Verhandlung nicht verändert.“ Das bedeutet: Er könne sich partout nicht daran erinnern, dieses Foto an seinen Kumpel geschickt zu haben.

Richter Franzen befragt den Angeklagten zur persönlichen Entwicklung

Richter Franzen befragte auch die Zeugin Chantal D. zu dem Foto. Ihre Freundin Sabine hatte es ihr gezeigt. Viel kann sie zu den Umständen der Aufnahme jedoch nicht sagen.

Nach Entlassung der Zeugin stellt der Vorsitzende Richter verschiedene Fragen zur persönlichen Entwicklung des Angeklagten. Geduldig nimmt er sich Zeit zwischen den einzelnen Themen. Wie sieht es mit der Arbeit aus? Wie ist seine Wohnsituation? Franzen versucht, sich ein Bild von dem jungen Mann zu schaffen. Seit drei Jahren wohnt Ronnie F. bei seinem Bruder, hatte nach dem Hauptschulabschluss eine Ausbildung zum Hochbaufacharbeiter begonnen, dann wegen körperlicher Einschränkungen wieder abgebrochen. Danach folgen monatsweise Jobs in der Systemgastronomie oder im Lager, wo er auch jetzt arbeitet. Die Aussagen des Angeklagten nimmt Jugendgerichtshilfe Martina Staats zum Anlass, in ihrem Fazit die Einstellung des Verfahrens anzuregen und auf Basis des Jugendstrafrechts zu verfahren.

Der Staatsanwalt erwartet ein Eingeständnis

„In dem fraglichen Zeitraum sehe ich den Angeklagten dem Jugendlichen näher als dem Erwachsenen, was seine persönliche Reife angeht.“ Sie sei ihm bei keinem anderen Verfahren begegnet und seit der Anklage seien keine weiteren Vergehen hinzugekommen. Staatsanwalt Höhle reagiert darauf: „Wenn das Verfahren eingestellt werden soll, würde ich ein Eingeständnis des Angeklagten erwarten. Ein Eingeständnis, dass es möglich ist, dass er dieses Foto verbreitet hat. Andernfalls würde ich nicht auf Freispruch plädieren.“ Ronnie F. windet sich ein bisschen. „Das ist schon so lange her. Aber theoretisch ist es schon eventuell möglich, dass ich mich in der Empfängerliste bei Snapchat vertippt habe und das Foto an Max M. gegangen ist.“

Entschuldigung bis Mitte des Monats

Richter Franzen zieht seinerseits ein Fazit: „Ich glaube, dass es für den Angeklagten belastend genug war, diese drei Verhandlungstage zu erleben. Eine Entschuldigung bei Sabine J. ist angebracht.“

Das Verfahren wird eingestellt. Bis Mitte des Monats muss laut Weisung eine Entschuldigung des Angeklagten bei seiner Ex-Freundin eingehen. „Ansonsten sehen wir uns zu einem vierten Verhandlungstag“, sagt Franzen. „Und das muss ja nicht sein.“

(*Namen geändert)

Von Katharina Stork