Pressen

Nachdem vor zwei Wochen bereits die Kirschallee zwischen Gostemitz und Wedelwitz mit neuen Obstbäumen ausgestattet wurde, stand in dieser Woche erneut eine Pflanzaktion an: Am Rand des Landwirtschaftswegs bei Pressen pflanzten der Landschaftspflegeverband (LPV) Nordwestsachsen und das Landgut Zschettgau zwölf Apfel-, Kirsch-, Pflaumen- und Birnbäume.

Zwölf Obstbäume am Landwirtschaftsweg

„Die Aktion haben wir bereits vor zwei Jahren geplant“, sagt Heike Weidt vom LPV Nordwestsachsen. Der Verein hatte Patinnen und Paten für den Pressener Feldweg und andere Standorte rund um Eilenburg gesucht, um die Pflanzung der Obstbäume möglich zu machen. In Pressen wird sich das Landgut Zschettgau in den ersten drei Jahren um das Gießen und Schneiden der Bäume kümmern, danach übernehmen die Patinnen und Paten die Verantwortung.

Auch wenn der Andrang in Pressen nicht so groß war wie anderswo, meldeten sich doch zehn Ortsansässige für eine Patenschaft an, darunter auch die Ortschaftsratsvorsitzende Roswitha Feustel. „Es ist doch schön, wenn hier am Wegesrand ein paar Bäume mehr stehen“, sagt Feustel, die für sich und ihre Familie drei Bäume bestellt hat – zweimal Apfel und einmal Birne. „Die Früchte wollen wir entweder auf dem Markt hier im Ort anbieten oder sie zu Saft oder Marmelade verarbeiten.“ Für zwei weitere Bäume wird außerdem die Kita Zschettgau die Patenschaft übernehmen.

LPV hofft auf Förderung für neue Bäume

Im Herbst könnten entlang des Landwirtschaftsweges noch 60 bis 80 weitere Bäume gepflanzt werden – allerdings nur, wenn der LPV auch das nötige Geld dafür zusammenbekommt. „Wir haben bereits Fördermittel über die sächsische Richtlinie Natürliches Erbe beantragt und müssen nun abwarten, ob der Antrag bewilligt wird.“ Das sei schwer vorauszusehen, da im Rahmen der Richtlinie oft bevorzugt Artenschutzmaßnahmen gefördert würden. Parallel sucht der LPV auch weiterhin Patinnen und Paten für die neuerliche Pflanzung im Herbst, drei hätten sich bereits gemeldet.

Von Robin Knies