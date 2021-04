Nahe Mockrehna: Drei Verletzte bei Unfall auf der B 87

Mockrehna

Bei einem schweren Unfall auf der B 87 wurden am Mittwochnachmittag drei Menschen verletzt. Eine Person musste nach Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Unfall, an dem ein Mercedes und ein Hyundai beteiligt waren, ereignete sich gegen 15 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache am Abzweig Audenhain/Gräfendorf. Alarmiert waren neben dem Rettungsdienst und Einsatzkräften der Polizei die Feuerwehren aus Mockrehna, Langenreichenbach und Klitzschen. Die Bundesstraße war lange Zeit gesperrt. Der Umleitungsverkehr quälte sich durch Klitzschen und Audenhain.

Von cw