Naunhof

Erfolglos blieb ein Betrüger, der mit dem sogenannten Enkeltrick Geld ergaunern wollte. Am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, klingelte bei einem Mann im Zscheppliner Ortsteil Naundorf das Telefon. Der Anrufer gab sich als Enkel des Mannes aus und kam auch gleich zur Sache: Er wollte Geld – und zwar einen fünfstelligen Betrag. Das Geld wollte der angebliche Enkel noch am gleichen Tag abholen. Damit biss er jedoch bei dem Angerufenen auf Granit. Das Telefonat fand schnell ein Ende, der Mann rief die Polizei. Nun ermittelt in dem Fall die Kriminalpolizei.

Von lvz