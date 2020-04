Naundorf nun mit Bienenturm und Bücherpavillon

Naundorf

Naundorf ist um zwei kleine Attraktionen reicher, die durch Zuwendungen aus dem sächsischen Mitmach-Fonds möglich wurden.

Turm mit Blick in die Bienenwohnung

So gibt es hier nun auf dem Anger, auf dem bereits eine Blühwiese angelegt wurde, eine Bienenbehausung zum Anfassen. Über den sogenannten BEE-Pass freut sich Christine Prautzsch, die das Projekt initiiert und vor Ort mit Hilfe ihres Mannes André umgesetzt hat, besonders. „Konkret“, so erklärt die Hobby-Imkerin, „handelt es sich dabei um einen etwa zweieinhalb Meter hohen Ausflugsturm, der es möglich macht, Bienen zu beobachten.“ Verschiedene Glasfenster ließen dabei den Blick ins Innerste der Bienenwohnung zu. „Wer genau hinschaut, der kann den Bienen sogar beim Tanzen zusehen. Damit“, so Christine Prautzsch, die das Volk auch betreuen wird, „informiert die Tänzerin ihre Stockgenossinnen, wo es im Flugumkreis eine starke Nektarquelle gibt.“

Bücherpavillon lädt zum Stöbern ein

Jasmin und Emilia Treppte sind die ersten Naundorferinnen, die nach Lesestoff in der Bücherecke schauen. Quelle: Christine Prautzsch

Geistige Nahrung gibt es für die Naundorfer und Gäste aber nicht nur auf den Schautafeln, die in Nähe des Bienenturmes in die faszinierende Welt der summenden Insekten entführen, sondern auch dank eines zweiten Mitmach-Projektes, das sich die Initiative der Freunde des Schmiedeteiches auf die Fahnen geschrieben und mit etlichen kleineren Sanierungs- und Umbauarbeiten ermöglicht hat.

Konkret handelt es sich dabei um den ebenfalls auf dem Anger befindlichen Bücherpavillon, in dem es nun auch eine Austauschecke gibt. Die ersten Bücher stehen jedenfalls bereits drin. Wer mag, leiht sich den Lesestoff aus und kann natürlich auch jederzeit selbst Bücher dazu stellen.

Von Ilka Fischer