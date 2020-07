Naundorfer kämpfen um ihren Schenkteich – Wasser muss her

Naundorf

Naundorf, das ist einfach was Besonderes. Davon ist Ortsvorsteher Erwin Nier überzeugt. Und er steckt mit seinem Enthusiasmus für sein Dorf, das die Vorfahren vor 700 Jahren, im Gegensatz zu allen sorbischen Rundsiedlungen drumherum, als ein Straßen-Angerdorf anlegten, auch andere an. Beim sächsischen Ideenwettbewerb hat er mit seiner Bewerbung, die dem wichtigsten Teich im Ort, dem Schenkteich wieder Leben durch ausreichend Wasser einhauchen soll, jedenfalls überzeugt. Aus dem Mitmach-Fonds 2020, so die Mitteilung in diesen Tagen, können die Naundorfer dank seiner Bewerbung, jedenfalls mit 10 000 Euro rechnen.

Einst gab es fünf Teiche auf dem Anger

Warum beim Schenkteich, der wichtigste von einst fünf Teichen, das Geld gut angelegt ist, das begründet Erwin Nier aus dem Stegreif. Doch er muss ein bisschen Ausholen. „Als einziger Ort weit und breit“, so erklärt der 74-Jährige, „haben wir einen fünf Hektar großen Anger, um den eine 800 mal 80 Meter lange Ringstraße führt.“ Die Bewohner der 30 Bauerngehöfte an der Ringstraße blicken damit seit Jahrhunderten auf eine weite Fläche, auf der Kirche und Friedhof stehen, aber auf der eben auch die Teiche angelegt sind.

Durch den gesunkenen Grundwasserspiegel aufgrund des Kohleabbaus, aber auch durch Verschilfung sind inzwischen zwei der einst fünf Teiche verschwunden. Doch dass das „an sich beste Bauland“ niemals solches werden soll, an dieser seit Jahrhunderten bestehenden Tradition wollen die Naundorfer festhalten. Im und am Schmiedeteich im Osten haben die „Freunde des Schmiedeteiches“ in der Vergangenheit einiges zum Besseren bewirkt. Hier gibt es jetzt eine Streuobst- und Blühwiese, einen Bienenturm und Bücherkiosk.

Schenkteich ist das Herzstück

Am entgegengesetzten Ende des Angers liegt der Merz-Teich, der inzwischen zum Biotop erklärt worden ist. Doch der Schenkteich in der Mitte sei das Herzstück des Dorfes, nicht nur weil hier Hütte und Bänke Wanderer zum Rasten einladen. Der Schenkteich hat auch Geschichte, erklärt Erwin Nier und zeigt auf eine heute noch erkennbare Einfahrt im Teich. Dort fuhren die Bauern zweimal im Jahr mit ihren Pferdewagen in den 1,50 Meter tiefen Teich, um die Speichen der hölzernen Wagenräder zu wässern, was deren Lebensdauer erhöhte.

Doch er verschweigt auch nicht, dass inzwischen aufgrund des Wassermangels die Leipziger Angler, die hier mit ihrem Nachwuchs üben, statt Karpfen, Schleie, Aale und Hecht schon bis zu 200 Kilogramm tote Fische im Jahr herausholen mussten.

Nicht nur die Fischer brauchen Wasser

Mit einem Tiefbrunnen, aus dem eine Solarpumpe das Wasser pumpt, könnte da Abhilfe geschaffen werden. Dass das bei der unteren Wasserbehörde kein Selbstläufer wird, ist Erwin Nier bewusst. Doch im drei Kilometer entfernten Rödgen werde genau das praktiziert. Für den Schenkteich, der mit seiner Geschichte und auch mit seinem Betonring etwas Besonderes ist, müsse es einfach auch eine Lösung geben. „Denn die Fische brauchen das Wasser, und wir Naundorfer unseren Schenkteich.“

Von Ilka Fischer