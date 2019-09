Eilenburg

Sie entnehmen Bodenproben, üben Bogenschießen, klettern und montieren ein Stirnradgetriebe – das Programm, das den 42 Teilnehmern der „Happy Nawi Camper“ auf dem Gelände des Rubiconparks bei Eilenburg geboten wird, ist vielseitig. Das Camp ist der Abschluss des nordsächsischen Projekts „Sicherung des Fachkräftenachwuchses MINT“, das über das ganze Jahr hinweg Arbeitsgemeinschaften im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich unterstützt und mit regionalen Unternehmen in Kontakt bringt.

Fachkräfte für Nordsachsen

„Wir wollen junge Menschen für naturwissenschaftliche Fächer begeistern und ihnen gleich die Praxis vermitteln,“ sagt Germaine Schleicher, Mitarbeiterin der projekttragenden Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises. Teilnehmen könnten im Grunde alle interessierten Jugendlichen aus der Region. Einzige Voraussetzung sei die Zusammenarbeit der Arbeitsgemeinschaften mit einer Firma, mit der zusammen dann ein Schwerpunkt bestimmt werden könne. „Da ist alles mit dabei. Von einem Robotikkurs zu einer AG zum Thema Licht oder 3D-Druck“, so Germaine Schleicher. Materialien würden dabei sowohl vom Landkreis als auch von den Unternehmen gestellt.

Landrat Kai Emanuel beim Bogenschießen Quelle: Hanna Gerwig

Camp als Jahresabschluss des Projekts

„Ein Ziel ist es natürlich auch, zukünftige Fachkräfte zu halten“, sagt Landrat Kai Emanuel ( CDU), der das Projekt ebenfalls betreut. „Diese jungen Leute kommen von hier, sie haben eine starke Bindung zu der Region. Wir wollen dafür sorgen, dass auch ihr Wissen uns erhalten bleibt“, so Emanuel, bevor er kurz unterbrechen muss, um am Bogenschießen teilzunehmen, das gerade im Hintergrund stattfindet. „Zum Programm gehören auch teambildende Maßnahmen“, erzählt Germaine Schleicher. Zwar würden zum krönenden Jahresabschluss im Camp auch praktische Übungen durchgeführt – aber immer verbunden mit Sport und Spaß. „So hat eine Gruppe mit verbundenen Augen zusammen ein Zelt aufgebaut – das war schon sehr toll“, sagt Schleicher. Auch Bodenproben seien genommen worden. Und so viel könne gesagt werden – Erdöl gibt es im Rubiconpark wohl nicht.

Unternehmen bewerben sich bei Schülern

Im Schulgebäude des Berufsschulzentrums „Rote Jahne“ findet derweil das „Company Speed Dating“ statt. Dabei müssen sich jedoch nicht die Schüler bewerben, sondern die Unternehmen. „Sie müssen sich in kurzer Zeit so gut wie möglich verkaufen, um bei den Jugendlichen anzukommen“, sagt Germaine Schleicher. Für Olaf Gelsen von Schulz-Systemtechnik in Doberschütz eine ungewohnte Situation. „Für uns ist es das erste Mal“, sagt er. Aber da sich der Arbeitsmarkt immer stärker in Richtung Arbeitnehmermarkt entwickle sei das Speed-Dating eine gute Möglichkeit, um mit motivierten zukünftigen Mitarbeitern in Kontakt zu treten. Den drei Jungs, die ihm gegenüber am Tisch sitzen sagt er: „Ihr könnt euch später aussuchen, wo ihr arbeiten wollt.“ Der 15-Jährige David hat sich deswegen gut vorbereitet. Auf einer Liste trägt der Zehntklässler aus Schkeuditz ein, wo seine Traumstelle angeboten wird. Er will Chemie- oder Physiktechniker werden.

Von Hanna Gerwig