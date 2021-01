Eilenburg

René Wagner ist 61, Chef des Eilenburger Sportfischervereins und wohnt im Stadtzentrum von Eilenburg in der Leipziger Straße – seine Wohnung verlassen kann er jedoch nicht mehr. Seit Wagner vor etwa zwei Jahren mit Nierenversagen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, macht sich bei ihm die sogenannte Polyneuropathie bemerkbar, eine Krankheit, die nach und nach zur Schädigung der Nerven außerhalb des zentralen Nervensystems, etwa in den Armen und Beinen, führt.

Zu Hause eingesperrt

Bei dem 61-Jährigen schlägt sich das vor allem in Bewegungsproblemen nieder: Mit den Händen kann er nicht mehr richtig greifen, und auch beim Gehen hat er Gleichgewichtsstörungen – seit einem halben Jahr so große, dass er die Treppe zu seiner langjährigen Wohnung im zweiten Stock nicht mehr bewältigen kann. Wagner ist zu Hause eingesperrt – noch viel mehr als die meisten anderen in der aktuellen Situation. „Ich fühle mich manchmal wie im Knast – ich kann überhaupt nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen.“

Zur Unterstützung verlässt er sich auf Ehefrau Zwina: „Sie geht einkaufen, kocht für mich und schraubt mir sogar die Marmeladengläser auf, aber sie muss eben auch noch arbeiten.“ So steht Zwina Wagner täglich um 4 Uhr auf, fährt um 5.08 Uhr mit dem Bus zur Arbeit nach Leipzig, kommt um 17.30 Uhr wieder nach Hause und kümmert sich um ihren Mann.

Ohne Treppenlift kaum Bewegung möglich

Früher war Wagner viel unterwegs, hat sich neben seiner Leidenschaft als Vorsitzender des Angelvereins auch für die Stadt engagiert. Heute kann er jedoch nicht einmal mehr vor die eigene Haustür. Um Abhilfe zu schaffen, wünscht sich Wagner einen Treppenlift. Dann könnte der 61-Jährige mit dem Rollator im Garten oder einmal zum Rathaus und zurück spazieren. „Die Ärzte sagen, Bewegung ist wichtig, um die Beinmuskulatur aufrechtzuerhalten, doch im Moment ist das für mich kaum möglich.“

So ist die Treppe kein Hindernis mehr

Rund 8000 Euro fehlen

Das größte Hindernis sind die Finanzen: Wagner hat bereits mehrere Kostenvoranschläge für einen Treppenlift eingeholt, der günstigste schlüge mit gut 13 900 Euro zu Buche. „4000 Euro zahlt die Krankenkasse, 2000 könnte ich selber übernehmen“, rechnet Wagner vor, „mir fehlen also noch etwa 8000 Euro.“ Zusammen mit Marina Lemke, der Behindertenbeauftragten des Landkreises, hatte er dafür zunächst auf Unterstützung durch das sächsische Förderprogramm „Wohnraumanpassung für mobilitätseingeschränkte Personen“ gehofft, das eigentlich genau für Menschen in Wagners Situation geschaffen worden war.

Förderung nur für Wohnraum

Die Sächsische Aufbaubank (SAB) zahlt Wohnungseigentümern und Mietern „Umbaumaßnahmen, die die Nutzung des Wohnraumes mit der gegebenen Mobilitätseinschränkung ermöglichen oder verbessern.“ Wohnraum ist dabei jedoch das Stichwort, denn Wagner wohnt in einem Mehrfamilienhaus, das Treppenhaus befindet sich also außerhalb des eigenen Wohnraums. „Wir haben angefragt, ob sich eventuell eine Ausnahmeregelung finden würde, aber da bestehen kaum Chancen“, so Lemke.

Auch wenn Eigentümer und weitere Mieter zustimmen, seien Ausnahmen nicht so ohne Weiteres möglich, erklärt Rolf Sondershaus vom Behindertenverband Leipzig: „Da gibt es strenge gesetzliche Vorschriften, das geht beim Brandschutz los und endet bei der Statik“, so der Berater für barrierefreies Bauen. „An diese Richtlinien müssen wir uns halten, und auch die SAB kann da nicht viel machen.“ Die einzige Möglichkeit der Förderung für Wagner wäre eine Änderung der Förderrichtlinien, diese müsste allerdings vom sächsischen Innenministerium ausgehen. So gibt es für René Wagner erst einmal keine Hoffnung auf mehr Bewegungsfreiheit.

Von Robin Knies