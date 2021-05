Neue Aktiv-Oase in Eilenburg: So ist der Stand

Eilenburg

Petra und Dirk Heynig, die 2,5 Millionen Euro in eine neue Aktiv-Oase am Eilenburger Wasserturm investieren, machen derzeit Klimmzüge der besonderen Art. Denn das Liemehnaer Paar, das in die Oase mit Schwerpunkt Reha- und Gesundheitssport für seine rund 1000 Kunden investiert, kämpfte und kämpft gleich mit mehreren Widrigkeiten. Die an sich für März geplante Eröffnung verzögert sich damit um ein paar Wochen.

Corona hat Handwerker aus dem Rennen geworfen

Dirk Heynig: „Nachdem wir uns am Anfang zum Beispiel mit überraschend auftauchenden Alt-Fundamenten herumschlagen mussten, brachten später der Bauboom und Corona auch Zulieferprobleme mit sich.“ Im Frühjahr sei nun noch hinzugekommen, dass Corona die Handwerker einiger Firmen teilweise komplett aus dem Rennen geworfen hat. Rund vier Wochen hätten so beispielsweise sämtliche Elektroarbeiten geruht.

Ende Mai ist die Oase betriebsbereit

Der Außenaufgang und der Windfang wurden Ende April montiert. Quelle: Wolfgang Sens

Vorwärts geht es trotzdem. In der letzten Aprilwoche wurden der Außenaufgang und der Windfang montiert, in der ersten Maiwoche soll nun die hochmoderne Klima- und Lüftungsanlage kommen. Dafür wurde sogar noch mal umgeplant. Denn statt des ursprünglichen Umluftverfahrens setzen die Heynigs nun auf permanent zugeführte Frischluft. Das treibt zwar die Energiekosten, die allerdings auch über eine Solaranlage aufgefangen werden, nach oben, sorgt aber auch für mehr Hygiene.

„Bis Ende Mai sind wir komplett betriebsbereit, haben wir die derzeit vor allem noch wartenden Elektro- und Außenarbeiten im Wesentlichen geschafft“, gibt sich Dirk Heynig gewohnt optimistisch.

Sauna erhält Ruhebereich auf dem Dach

Auch die Sauna, die einen Dachgarten-Ruhebereich erhält, kann dann zumindest in der Theorie hochgeheizt werden. Doch wann hier tatsächlich nach einem Kraft- und Ausdauertraining geschwitzt und entspannt werden kann, das wissen auch die Heynigs nicht.

Dirk Heynig zeigt mit dem Vacumed eine Neuanschaffung, die er als Art Wundertüte sieht. Durch rhythmischen Unterdruck verschiedener Stärke und Ausprägung wirke das Gerät wie eine Lymphdrainage, was Wunden schneller heilen lässt und Schmerz lindert. Quelle: Wolfgang Sens

Fest steht, dass es auf jeden Fall mit der Physiotherapie, für die noch personelle Verstärkung gesucht wird, losgehen soll. „Wir hoffen hier auf Mitte Mai“, so Dirk Heynig.

Notfalls im Freien agieren

Für alle anderen Öffnungs-Eventualitäten wollen sie, die inzwischen den Alt-Standort an der Kranoldstraße geschlossen haben, zumindest gerüstet sein. So ziehen sie den Bau eines Aktivbereichs im Äußeren, der eigentlich erst perspektivisch geplant war, vor. Die Geräte dafür sind da, sobald die Flächen vorbereitet sind, werden sie aufgestellt.

Damit können sie, sobald es die im ständigen Wandel befindliche Coronaschutzverordnung erlaubt, mit ihren 15 Mitstreitern wieder für die Kunden da sein – notfalls eben auch erst mal im Freien. Dafür machen die Heynigs jetzt gern ein paar organisatorisch-bautechnische Klimmzüge.

Von Ilka Fischer