Eilenburg

Noch machen in der neuen Aktiv-Oase am Wasserturm in Eilenburg nur die Bauarbeiter Klimmzüge. Doch der Liemehnaer Dirk Heynig, der gemeinsam mit seiner Frau Petra Am alten Celluloidwerk über zwei Millionen Euro investiert, gibt sich kämpferisch-optimistisch: „Wenn die inneren Gewerke extrem gut ineinander greifen, ist die Eröffnung im März noch möglich.“ Das Vorhaben, nur innerhalb eines dreiviertel Jahres ein modernes zweietagiges Trainings- und Therapiezentrum zu errichten, war von Anfang an sportlich. Doch die Hülle steht, die Fenster sind drin.

Derzeit erfolgt der Fernwärmeanschluss

Petra und Dirk Heynig auf dem Dach, auf dem der Saunagarten mit Blick zum Wasserturm errichtet wird. Quelle: Ilka Fischer

„Wir hoffen“, so Dirk Heynig, „dass wir spätestens im Januar auf die Zielgerade einbiegen können.“ Damit im neuen Jahr dann „nur“ noch Innenarbeiten wie das Verlegen von Fliesen und Bodenbelag erfolgen, die neuen Geräte aufgebaut und die Informationstechnik zum Laufen gebracht werden müssen, geben sich in diesen Tagen die ausschließlich regionalen Firmen die Klinke in die Hand. So werden derzeit gleichzeitig draußen die Fernwärmerohre verlegt, ziehen im Inneren Elektriker die Strippen, wird der Fußboden geglättet.

Modernes Umfeld für 1000 Kunden

Die Hülle des neuen Trainings- und Therapiezentrums steht. Doch bis zur geplanten Eröffnung im März bleibt noch einiges zu tun. Quelle: Ilka Fischer

Noch ist es schwer vorstellbar, doch schon ab März sollen hier rund 1000 Kunden, die das überwiegend fest angestellte 15-köpfige Team derzeit noch an dem Standort in der Kranoldstraße betreut, auf zwei Etagen mit je 1400 Quadratmetern Grundfläche neben großzügigeren Sanitär- und Umkleideräumen, einen modernen Gerätebereich, Räume für Kurse sowie Sauna mit Saunagarten, aber auch eine Physiotherapie nutzen können.

Neue Schließung wegen Corona trifft auf Unverständnis

Doch als wäre das Millionenprojekt nicht schon genug: Corona hängt derzeit wie ein Damoklesschwert über der Aktiv-Oase. Petra und Dirk Heynig hatten sehr gehofft, dass es nicht noch einmal zu einer Schließung wie im Frühjahr kommt. Die angekündigten Hilfen würden zwar finanziell unterstützen. „Doch es geht hier nicht nur um das Finanzielle“, macht Dirk Heynig klar. „80 Prozent unserer Kunden kommen, weil sie Gesundheitsprobleme haben und dafür Eigenverantwortung übernehmen.“ Und dass sie sich bei ihnen nicht anstecken, dafür haben sie selbst am alten Standort noch mal einiges getan und investiert.

In der alten Oase wurde noch mal nachjustiert

So hatten sie bereits in der gesamten Aktiv-Oase – außer an den Geräten selbst – Maskenpflicht eingeführt. Zudem wurden in den Umkleiden die Spinde extra um 90 Grad gedreht, um Insellösungen zu schaffen. Und nicht zuletzt, so Dirk Heynig, haben sie für die Kranoldstraße noch drei transportable Geräte, die auf je 150 Quadratmeter Fläche neben Gerüchen auch Viren und Bakterien vernichten, angeschafft. Dass sie nun vier Wochen nicht zum Einsatz kommen sollen, ärgert sie. Denn für das Liemehnaer Ehepaar steht fest: Bewegung und gezieltes Muskeltraining bleiben wichtig. Oder wie es Petra Heynig schon zum Baubeginn formulierte: „Gesundheit brauchen die Menschen immer.“ Ein Satz, der auch und gerade in Corona-Zeiten gilt.

Von Ilka Fischer