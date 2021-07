Neue Chefin im Eilenburger Finanzamt

Eilenburg

Das Finanzamt Eilenburg hat mit Ute Döge eine neue Amtsleiterin. Sie tritt die Nachfolge von Michael Fricke an, der an das Finanzamt Grimma gewechselt ist. „Ich bin mir der Verantwortung, die ich übernehme, sehr bewusst und freue mich auf die neue Aufgabe in Eilenburg, die ich gern gemeinsam mit den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angehe“, so die neue Amtsleiterin. Ute Döge war zuletzt Vertreterin des Amtsleiters im Finanzamt Grimma. Sie ist Juristin und seit 2003 in der sächsischen Steuerverwaltung.

Chefin von 140 Mitarbeitern

Im Finanzamt Eilenburg sind 140 Bedienstete beschäftigt. Im Jahr 2020 betrug das Steueraufkommen des Amtes 367 Millionen Euro. In 2020 wurden etwa 44 000 Einkommens- und Arbeitnehmersteuerfälle und 1700 Körperschaftsteuerfälle des Veranlagungszeitraums 2019 bearbeitet.

