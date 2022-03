Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben/Oschatz

Ab Freitag werden in Sachsen die Corona-Schutzbeschränkungen noch einmal deutlich reduziert: Nicht nur Clubs dürfen wieder öffnen, sondern auch die Zugangsregeln fallen in vielen Bereichen weg oder werden zumindest gelockert.

So fällt im Handel die Quadratmeter-Begrenzung, nach der die Anzahl der Kundinnen und Kunden beschränkt wurde. Diese müssen allerdings noch eine FFP2-Maske tragen, wenn sie einkaufen wollen. Für Anbieter von körpernahen Dienstleistungen gilt ab sofort die 3G-Regel statt wie bisher 2G. Für Reisebüros, Versicherungen, Finanzdienstleister oder ähnliche Einrichtungen fallen Zugangsbeschränkungen zudem weg. Sorgt das bei den Anbieterinnen und Anbietern in der Region für Aufatmen? Die LVZ hat nachgefragt.

Kundenbeschränkung pro Quadratmeter fällt weniger ins Gewicht

Obwohl sein Geschäft nicht gerade mit Quadratmetern protzt – dass die sich am Raum orientierende Regel nun wegfällt, kümmert Matthias Letzel in seinem Musikshop in Delitzsch letztlich wenig: „Bei mir sind es sowieso maximal einer, manchmal zwei Kunden im Laden. Für mich ist das eher belanglos“, sagt er. Der Plattenladen in der Eilenburger Straße bedient eben eine Nische. Die Erleichterungen, die bereits in der vergangenen Woche in Kraft getreten sind, merke er hingegen spürbar: „Seitdem die G-Regeln weg sind, ist es schon viel, viel besser, das merkt man“, beschreibt er.

Im Oschatzer Bekleidungsfachgeschäft Modeexpress No.1 in der Sporerstraße freut man sich über den Wegfall der Zugangsbeschränkungen. „Das hat uns zuletzt ein Drittel unseres Umsatzes genommen“, sagt Inhaberin Gabriele Stein. Sie empfängt jetzt Kundinnen und Kunden auch wieder öfter, die in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Schließungen oder Zutrittsverbote nicht kommen konnten.

„Der Online-Handel konnte in unserer Branche, wo die Ware vor Ort anprobiert werden muss, die Verluste nicht kompensieren. Endlich ist diese Ungleichbehandlung vorbei und die Kunden kommen auch wieder gern“, so Stein. Aufgrund der stetig wechselnden Vorschriften in der Pandemie sei die Verunsicherung aber noch sehr groß. „Wir sind hier in der Kleinstadt auf jeden Kunden angewiesen. Ich glaube nicht, dass sich die Situation jetzt schnell auf Vor-Corona-Niveau verbessert. Das wird schon noch eine ganze Zeit dauern.“

Faruk Göksel und sein Team hingegen konnten während der Corona-Zeit weiterhin auf treue Kundschaft bauen. Das Geschäft vom Doy Doy Döner in Oschatz brummte während der Pandemie. Warteschlangen zur Mittagszeit sind üblich. Nun darf das Team wieder hungrige Bürger im Imbiss verköstigen. Bei gutem Wetter lädt ein Freisitz zum Entspannen in der Mittagssonne ein. „Ab Freitag ist bei schönem Wetter der Freisitz geöffnet. Die Genehmigung haben wir uns eingeholt“, so Göksel. Der 3G-Status werde dabei kontrolliert.

Nicht alle Beschränkungen fallen

In Eilenburg ist die Erleichterung über die Lockerung der Regeln ebenfalls groß. Geschäftsführer Paul-Tilo Geißler vom gleichnamigen Reisebüro steht die Freude am Donnerstag jedenfalls ins Gesicht geschrieben. Denn nicht nur fallen die Zugangsbeschränkungen für das Ladengeschäft in der Rinckartstraße 8 weg – auch die Vermittlung und Durchführung seiner Bus- und Pauschalreisen wird ab dem 4. März erheblich einfacher. „Wir müssen ja immer alle abfragen, ob sie geimpft sind oder nicht – das stößt natürlich nicht immer auf Verständnis“, sagt Mitarbeiterin Carmen Lehmann.

Umso mehr freue sie sich jetzt über die Erleichterungen im Tagesgeschäft – und auf viele reiselustige Kunden. Ganz ohne Beschränkungen können Urlauber sich in Sachsen allerdings noch nicht bewegen. So wird bei allen Unterbringungen in Hotels und Pensionen – ob touristisch oder dienstlich – ein Nachweis nach der 3G-Regel benötigt. Das gilt auch für touristische Bus- und Bahnfahrten.

Mehr Möglichkeiten für Ungeimpfte – mit Test

Die Kundinnen und Kunden, die sich im Curecolour Tattoostudio in Bad Düben Motive stechen lassen wollen, seien inzwischen doch mehrheitlich geimpft, sagt eine Mitarbeiterin auf LVZ-Anfrage. Dass ab Freitag 3G statt 2G verlangt werde, falle da nicht mehr so ins Gewicht. „Natürlich können jetzt wieder mehr Kunden kommen, das ist völlig klar, weil jetzt auch nur Getestete wieder kommen können.“

Aber die seien zuletzt eben gar nicht aus der Region gekommen, Anfragen von Noch-Nicht-Geimpften habe es hingegen aus Sachsen-Anhalt gegeben: „Die hatten gedacht, dass bei uns noch die 3G-Regel galt.“ Es sei möglich, dass diese die Lockerungen jetzt auch nutzten.

Von Christian Kunze, Hanna Gerwig, Manuel Niemann und Stephanie Riedel