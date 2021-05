Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Neue Erstklässler anmelden

Die Stadt Eilenburg hat die Termine zur Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2022/2023 veröffentlicht. Eltern können ihre Kinder am 14. September von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr, am 16. September von 8 bis 13 Uhr, sowie am 21. September von 13 bis 18 Uhr an der jeweiligen Grundschule ihres Schulbezirkes anmelden. Voraussetzung ist die Vorlage der Geburtsurkunde, des Impfausweises, des Anmeldeformulars zur Schulanmeldung sowie einer Negativbescheinigung bei Alleinerziehenden. Kinder, die bis 30. Juni 2022 das sechste Lebensjahr vollenden, gelten als schulpflichtig und sind von den Sorgeberechtigten für den Schulbesuch anzumelden. Auch jüngere Kinder können angemeldet werden. Bei der Anmeldung ist mitzuteilen, ob das Kind am Religions- oder Ethikunterricht teilnehmen soll.

DRK vergibt Termine für Blutspenden

Der DRK-Kreisverband Eilenburg bietet am 2. Juni, 4. August und 1. Dezember, jeweils von 14 bis 19 Uhr, neue Termine für Blutspenden an. Interessenten sollten sich dafür anmelden. „Blut zu spenden und dabei einen kleinen Teil des eigenen Lebenssaftes herzugeben, ist ein Symbol für Mitmenschlichkeit und Hilfe auf Gegenseitigkeit“, so Detlef Funke vom DRK Eilenburg. Ein kostenloser Gesundheits-Check sei zudem immer dabei: „Studien belegen, dass für regelmäßige Blutspender das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, sinkt.“

Termine unter Telefon 0341 9725393 oder 03423 700450

Jubelkonfirmanden können sich melden

Die Evangelische Kirchgemeinde plant für den 3. Oktober einen Gottesdienst für Jubelkonfirmanden. Eine Einladung soll auch an alle die gehen, die 2021 Jubelkonfirmation hätten – also vor 25, 50 oder 60 Jahren konfirmiert wurden. Sie können sich per Post, Telefon oder rinckart-gemeinde.eilenburg@t-online.de melden.

Wettbewerb: Regionale Produkte sind gefragt

Produzierende, Verarbeitende, Köchinnen und Köche, Designerinnen und Designer und Manufakturen, die in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg, Nordsachsen und der Stadt Dessau-Roßlau regionale Produkte anbieten oder verarbeiten, können sich am Wettbewerb „Augenlust & Gaumenfreude“ beteiligen. Gesucht werden marktfähige Produkte aus den Bereichen Lebensmittel, Gesundheit und Kunst. Die Produkte sollten möglichst mit regionalen Rohstoff-Anteilen hergestellt und/oder in der Region produziert werden. Bis 30. November können sich Produzenten anmelden. Ende Januar 2022 werden die Preisträger bekannt gegeben. Alle ausgezeichneten Produkte erhalten ein Preisgeld in Höhe von 250 Euro. Die Jury vergibt Auszeichnungen für die ersten drei Einreichungen mit den besten Bewertungen und Belobigungen für weitere Produkte, die eingereicht werden. Außerdem werden die Prämierten in ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützt und bekommen im Rahmen einer zweimonatigen Testphase einen Platz auf dem Online-Marktplatz Kramer und Konsorten, der den Wettbewerb mit dem Verein Dübener Heide und der WFG Anhalt-Bitterfeld/ Dessau I Wittenberg mbH veranstaltet.

www.kramer-und-konsorten.de

Von lvz