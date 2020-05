Neue Fahrbahndecke für B 87 in Mockrehna

Mockrehna

Die Bundesstraße in Mockrehna soll zwischen ehemals TAF bis Zufahrt Alfra-Unternehmen im Sommer eine neue Fahrbahndecke bekommen. Details für das Vorhaben B 87, Fahrbahnerneuerung in und westlich Mockrehna, sind noch in der Abstimmung, heißt es auf Anfrage aus dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

Vergabeverfahren läuft

Eine grobe Planung liege aber schon vor. Gebaut werden soll, so Sprecherin Isabel Pfeiffer, voraussichtlich im Zeitraum von Juli bis Oktober. Derzeit befinde sich das Projekt im Vergabeverfahren. Vorgesehen ist insbesondere die Erneuerung der oberen Asphaltbefestigung. Vier verkehrstechnische Bauabschnitte sind dafür vorgesehen, mit dementsprechend jeweils unterschiedlicher Dauer und Umleitungsführung im Wesentlichen unter Vollsperrung des Durchgangsverkehrs mit in der Regel großräumiger Umleitung.

Umleitung in beide Fahrtrichtungen

Diese führt dann in Richtung Torgau über Doberschütz – Strelln – Audenhain – Knoten B 87/ Gräfendorf/ Audenhain sowie in Richtung Leipzig über die S 16 und die kommunale Straße „Am Stich“ beziehungsweise bereits ab Knoten „Stern“ – Süptitz – Großwig – Weidenhain – Knoten B 183/S 16 – Wildenhain – kommunale Straße „Am Stich“.

Rechtzeitig vor Baubeginn will die Behörde über den Ablauf der Baumaßnahme informieren.

