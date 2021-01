Neue Gasleitung für Klitzschen – Häuser werden umgebunden

Klitzschen

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbh ( Mitnetz Gas) erhöht die Versorgungssicherheit im Nordosten des Landkreises Nordsachsen. Der Verteilnetzbetreiber wechselt im Mockrehnaer Ortsteil Klitzschen rund 340 Meter Mitteldruckleitung aus. Außerdem errichtet Mitnetz Gas einen rund 40 Meter langen Netzanschluss bis zum Netzkoppelpunkt der Stadtwerke Torgau. Die Leitungsverbindung sei für die netztechnische Erschließung der Ortschaft Melpitz durch die Stadtwerke Torgau notwendig, wird informiert.

Gasdruck für Ortsteile wird angehoben

In Klitzschen haben die Arbeiten in diesen Tagen begonnen. Die Verlegung erfolgt zwischen dem Dorfanger zum Ortsausgang in Richtung Melpitz im offenen Rohrgraben sowie teilweise grabenlos im Horizontalspülbohrverfahren. Die alte Leitung aus dem Jahr 1997 mit einer Nennweite von 50 Millimetern wird durch eine Leitung mit einer Nennweite von 100 Millimetern ersetzt. Der Gasdruck der Ortsnetze Audenhain, Langenreichenbach und Klitzschen wird auf 750 Millibar angehoben. Damit verbunden ist der Umbau der Ortsnetzregelstation Audenhain.

Unterbrechung der Gasversorgung nur kurzzeitig

Die Arbeiten haben keine Auswirkungen auf die Gasversorgung in den Orten. Lediglich für die Umbindung von Hausanschlüssen auf die neue Leitung wird die Gasversorgung der betreffenden Haushalte kurzzeitig unterbrochen, wird angekündigt. Die bauausführende Firma Haakshorst, Eilenburg, werde dazu Termine mit den Kunden vereinbaren. Der Verkehr in Klitzschen wird für die Dauer der Bauarbeiten per Ampel geregelt.

Die Baumaßnahme ist in Abhängigkeit von der Witterung für die kommenden vier Wochen geplant. Mitnetz Gas investiert rund 100 000 Euro.

Von LVZ