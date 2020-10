Neue Holzhütte am Dorfteich Krippehna lädt zum Rasten

Krippehna

Eine Holzhütte ziert seit Anfang Oktober den Dorfteich in Krippehna. Diese soll sowohl Dorfbewohner als auch vorbeiziehende Radfahrer zu einer kleinen Pause in der Natur einladen. Verantwortlich dafür sind vor allem die Teichfreunde Krippehna. Diese kümmern sich seit einem Jahr darum, den natürlichen Charakter der beiden Dorfteiche zu erhalten und zu pflegen. „Die Holzhütte war bereits seit etwa einem Jahr in Planung“, so Mirko Held, Ortsvorsteher von Krippehna. Nachdem der Bau nun von den Behörden genehmigt wurde, konnte die Hütte mit Hilfe einer Baufirma und den Teichfreunden errichtet werden. Finanziert wurde das Projekt mit Fördermitteln des Regionalmanagements Delitzscher Land und aus dem Sächsischen Mitmachfond.

Dorfbewohner packen mit an

„Bei den Vorbereitungen und beim Streichen unterstützten uns auch andere Dorfbewohner, wofür wir sehr dankbar sind“, erklärt Mirko Held. Für die technische Unterstützung sorgte die Agrargenossenschaft Krippehna. „Auch dort wollen wir uns nochmal herzlich bedanken.“

Ein Dach soll vorbeikommende Radfahrer vor Regen schützen. Quelle: Mirko Held

Der Unterstand befindet sich an dem Radweg von Leipzig nach Berlin, welcher laut Mirko Held in den letzten Jahren immer stärker genutzt wird. Nun werden die Radfahrer auf ihrer Durchreise eingeladen, an den Dorfteichen zu verweilen.

Von Yvonne Schmidt