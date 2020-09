Neue Leiterin in der Musikschule Eilenburg

Eilenburg

An der Kreismusikschule Heinrich Schütz hat das neue Schuljahr begonnen. In der Eilenburger Außenstelle mit einem neuen Gesicht an der Spitze: Maja Gerth ist von nun an die Leiterin, tritt damit die Nachfolge von Gabriele Hammermann an, die sich im Sommer in den Ruhestand verabschiedet hat.

Zurück zu den Wurzeln

„Ich kenne die Kreismusikschule eigentlich in- und auswendig“, sagt Maja Gerth. Seit elf Jahren ist sie bereits an der Musikschule tätig, lehrte unter anderem in Torgau, Oschatz und Taucha. Ein Jahr lang war sie auch schon in Eilenburg, ist dem Kollegium und den Schülern also keine Unbekannte. Und überhaupt ist die Arbeit in der Großen Kreisstadt so etwas wie eine Rückkehr zu den Wurzeln. Denn die 48-Jährige, die in Leipzig lebt, ist gebürtige Eilenburgerin, hat hier die Musikschule besucht, damals noch in der Schiller-Schule.

„Mit sechs Jahren habe ich mein erstes Instrument gelernt“, erzählt sie. Das war Klavier und der Lehrer kam aus Torgau, erinnert sie sich. Später hat sie dann Musik an der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig studiert, machte ihren Diplomabschluss und arbeitete viele Jahre als freiberufliche Musikerin und Musikpädagogin.

Musikalische Früherziehung

Auf die neue Aufgabe in Eilenburg freut sie sich, will vor allem den Fokus ihrer Arbeit auf die Außenwirkung der Musikschule richten, um mehr Kinder, aber auch Erwachsene für die Angebote zu begeistern. „Wir machen ja schon ganz viel, arbeiten mit Kitas und Schulen zusammen.“ So findet bereits in mehreren Kitas rund um Eilenburg musikalische Frühererziehung statt, an der Grundschule Berg gibt es das Klassenmusizieren mit Streichinstrumenten und am Rinckart-Gymnasium einen etablierten Gitarrenkurs mit 139 Schülern. „Wir wollen jetzt noch mehr den Kontakt zu Schulen, Kitas und Vereinen aufnehmen“, sagt Maja Gerth. Wir – das sind 20 Musikschullehrer, die das Spielen von 16 verschiedenen Musikinstrumenten lehren.

Angebote für Kinder

Schon für die ganz Kleinen hält die Musikschule ein spielerisches Angebot bereit – den „Spatzenkurs“ für Eineinhalb- bis Dreijährige gemeinsam mit Eltern oder Großeltern. Dabei geht es ums Singen, Bewegen nach Musik, Tanzen und Spielen, um die kindliche Stimme zu fördern und ein Rhythmusgefühl zu entwickeln. Darauf folgt die musikalische Früherziehung für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt.

Etwas ältere Kinder wiederum können über einen kurzen Zeitraum beim Instrumentenkarussell verschiedene Instrumente ausprobieren, um herauszufinden, welches ihnen liegt. Dieses Angebot nehmen gern Eltern an, deren Kinder das sechste Lebensjahr vollendet haben. Dabei können nicht nur Kinder und Jugendliche an der Kreismusikschule ein Instrument erlernen. Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht. „Wenn zu uns ein 60-Jähriger kommt und sagt, er will sich einen Traum erfüllen und ein Instrument lernen, geht das genau so“, sagt Maja Gerth. „Man ist nie zu alt, um ein Instrument zu lernen, obwohl das mit zunehmendem Alter natürlich etwas schwieriger ist.“

Jazzdance-Workshop startet

Auch ein altes Angebot soll ab November neu aufgelegt werden: der Tanzunterricht. Geplant ist zunächst ein Jazzdance-Workshop. Die genauen Termine will die Musikschule zeitnah bekanntgeben.

Wer an der Kreismusikschule ein Instrument erlernt, zahlt beispielsweise für den Einzelunterricht, das wohl mit am meisten gefragteste Angebot, 430 Euro im Jahr. Dafür erhält derjenige jede Woche 30 Minuten Unterricht, der individuell gestaltet wird.

Weihnachtskonzert geplant

Maja Gerth, für die Musik „ein beständiger Lebensbegleiter ist“, hofft nun, in den nächsten Jahren mehr Menschen für das Erlernen eines Instrumentes an der Kreismusikschule gewinnen zu können. Höhepunkt seien dann immer gemeinsame Auftritte, so wieder in diesem Jahr am 12. Dezember beim Weihnachtskonzert im Eilenburger Bürgerhaus. Für weitere öffentliche Auftritte im kommenden Jahr ist die Planung angelaufen.

Die Konzerte sind immer etwas ganz Besonderes, weil dann auch viele Eltern und Verwandte der Musikschüler im Publikum sitzen. Und wenn die voller Stolz auf ihr Kind auf der Bühne schauen und manchmal sogar Tränen in den Augen haben, dann freut das Maja Gerth am meisten und sie weiß, sie und ihr Team haben vieles richtig gemacht.

Von Nico Fliegner