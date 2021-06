Neue Pläne für „Roten Hirsch“ in Eilenburg

Eilenburg

Als der „Rote Hirsch“ in Eilenburg noch eine Gaststätte war, saßen an warmen Sommerabenden die Menschen draußen. Im hinteren Bereich des Gebäudes, dort wo Lindenbäume in den Himmel ragen, gab es einen kleinen Biergarten. Nun ist der Hirsch längst keine Gaststätte mehr, Museum, Bibliothek und Touristeninformation haben Einzug gehalten. Und seither wird auch der ehemalige Biergartenbereich, der Lindenplatz, nicht mehr genutzt. Das soll sich aber ändern.

Der städtische Eigenbetrieb Kulturunternehmung, zu dem der Rote Hirsch gehört, stellt am Montag dem Stadtrat Pläne vor, wonach die Freifläche hinter dem Gebäude neu gestaltet werden soll. Nach LVZ-Informationen ist eine „stationäre, strapazierfähige und zugleich pflegeleichte Möblierung“ vorgesehen, die um die 25 Leuten Platz bietet. Dort könnten Schulklassen verweilen, Lesungen oder auch museumspädagogische Veranstaltungen stattfinden. „Durch die Frequentierung der Einrichtungen ergeben sich häufig Wartezeiten für Schulklassen und andere Besuchergruppen. Neben Sitzmöglichkeiten sollen Sinn- und Koordinationsspiele die Möglichkeit zur Beschäftigung bieten“, geht aus der Beschlussvorlage für die Stadträte hervor.

Die Geräte und Spiele sollten regionalbezogen sein und stadtgeschichtliche oder topographische Bezüge haben. So könnte ein Koordinierungsspiel auf der Grundlage des historischen Stadtgrundrisses errichtet werden, aber auch eine Balancestrecke in Anlehnung an den Lauf der Mulde, sind erste Ideen. Außerdem ist vorgesehen, die Mauerzugänge an der Hirschgasse zu schließen, damit der Platz einen halböffentlichen bis privaten Hofcharakter erhält.

Das kostet die Umgestaltung

Für die Ideen und Gestaltung soll das Eilenburger Büro Giersdorff Architekten beauftragt werden, das bereits eine Entwurfsplanung vorgelegt hat. Die Finanzierung erfolgt aus Haushaltsmitteln der Stadt. Alles in allem plant die Kommune dafür Kosten in Höhe von rund 80 000 Euro ein, wobei Fördermittel zur Verfügung stehen. Bund, Land und Stadt tragen jeweils ein Drittel der Ausgaben. Die Stadt muss also Eigenmittel in Höhe von rund 26 400 Euro aufbringen. Am Montag entscheidet der Stadtrat über das Vorgehen.

Der Stadtrat Eilenburg tagt am Montag, 7. Juni, ab 16.30 Uhr im Bürgerhaus in Eilenburg. Die Sitzung ist öffentlich.

Von Nico Fliegner